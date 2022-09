Phoenix Software offre une version plus rapide de JES3plus® avec V1R2

Phoenix Software sort des mises à jour de sa gamme de produits en septembre 2022

EL SEGUNDO, Californie, 27 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Phoenix Software International, Inc. a annoncé aujourd’hui son intention de rendre JES3plus V1R2, un produit dérivé basé sur z/OS® JES3 d’IBM, généralement disponible à partir du 30 septembre 2022. Cette version offre de nouvelles fonctionnalités et intègre les articles de livraison continue mis à disposition au cours des douze derniers mois. Grâce au Customer Advisory Council (comité consultatif client) de JES3plus de Phoenix, les organisations qui migrent vers JES3plus peuvent récolter les fruits de nouvelles fonctionnalités en termes de provision d’une véritable valeur commerciale à leurs clients.

JES3plus V1R2

Fonctionnalités marquantes :

E/S SPOOL parallèles – tire pleinement parti de la technologie Parallel Access Volumes soutenue par le mainframe moderne DASD grâce à la prise en charge de huit programmes de canaux STARTIO pouvant opérer simultanément pour une seule extension SPOOL. Il s’agit d’une amélioration majeure par rapport à l’approche traditionnelle de JES3 consistant à n’autoriser qu’un seul programme STARTIO à la fois par extension SPOOL.

Réduction des conflits de verrouillage locaux – élément désormais intrinsèque à la façon dont JES3 plus fonctionne, plusieurs SRB de complétion E/S s’exécutent simultanément en acquérant le verrou local uniquement si et quand cela est nécessaire. En outre, si la complétion E/S contient des demandes provenant d’un espace d’adresse unique, le SRB est programmé directement dans cet espace d’adresse plutôt que dans l’espace d’adresse de JES3 plus .

fonctionne, plusieurs SRB de complétion E/S s’exécutent simultanément en acquérant le verrou local uniquement si et quand cela est nécessaire. En outre, si la complétion E/S contient des demandes provenant d’un espace d’adresse unique, le SRB est programmé directement dans cet espace d’adresse plutôt que dans l’espace d’adresse de JES3 . Amélioration de l’équilibrage de l’initiateur de lots WLM – cette fonctionnalité permet à JES3plus de placer des tâches de lots dans des initiateurs inactifs à travers JESplex à l’aide d’un pourcentage cible dérivé des comptes d’allocation de l’initiateur de WLM. Jusqu’à présent, cela n’était possible que sur les systèmes JES2.

« Passer à JES3plus est le choix évident pour les clients existants d’IBM JES3 », a déclaré Ed Jaffe, directeur technologique de Phoenix Software International. « De plus, nous avons renforcé ce point en améliorant les performances avec des résultats empiriques si spectaculaires qu’ils parlent d’eux-mêmes. Les tests intensifs en E/S SPOOL réalisés sur notre z15† ont montré que JES3plus exécute près de deux fois plus de tâches qu’IBM JES3 tout en réduisant simultanément l’utilisation des canaux FICON de 92 % ! Des résultats tout aussi favorables ont été observés lors de la comparaison avec JES2. Et comme notre feuille de route pour les améliorations est axée à 100 % sur le client, nous pensons qu’une migration vers JES3plus constitue non seulement le choix le plus simple et le moins risqué, mais aussi le plus logique. »

(E)JES® V6R2

(E)JES V6R2, la dernière version de l’outil de gestion z/OS JESplex moderne de Phoenix Software, comprend des améliorations pour la visualisation et la gestion des connexions et structures de Coupling Facility, des environnements de planification WLM, des groupes/classes de tâches, des membres sysplex et des montages z/OS UNIX. En outre, une prise en charge a été ajoutée pour un référentiel de filtres qui offre à l’utilisateur final la possibilité d’enregistrer des filtres et de les recharger.

Nouvelles versions des produits Phoenix Software : septembre 2022

Phoenix Software met à jour sa gamme de produits ce mois-ci. Les téléchargements de produits seront disponibles pour les clients via le portail d’assistance de Phoenix Software International. Rendez-vous sur https://phoenixsoftware. com/support.htm#downloads . Les nouvelles versions de produits comprennent :

CONDOR ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 CYGNET ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 Entrypoint ® 16.3

16.3 FALCON ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 Falcon64 ® 11.2

V1R2 Key/101 ® 9.2

9.2 PHX-Adders ® /PHX-Guest ® 7.4

/PHX-Guest 7.4 PHX-BDT ® V1R2

V1R2 PHX-KeyPlus ® 5.4

5.4 PHX-ODE® 7.4

