PowerChina aide le Ghana à réinventer son économie grâce à une mise à niveau rapide des infrastructures de transport 

PÉKIN, 9 janvier 2023 /PRNewswire/ — Un reportage de haiwainet.cn :

Le 26 septembre 2022, la cérémonie d’achèvement du projet de construction et de réhabilitation de routes et d’échangeurs sélectionnés de PowerChina au Ghana (Phase 1 du lot 7, qui concerne des routes de centre-ville dans la région Occidentale et à Cape Coast) s’est conclue avec succès à Cape Coast. Le vice-président ghanéen Mahamudu Bawumia, l’ambassadeur chinois au Ghana Lu Kun, ainsi que des milliers de personnes de tous horizons ont participé à l’événement.

Le lot 7 est l’un des quatre lots dont la construction a commencé lors de la première phase. S’inscrivant dans une politique clé de développement routier du gouvernement ghanéen actuel, le projet revêt une grande importance non seulement pour le développement social et économique du Ghana, mais aussi pour l’approfondissement de ses relations avec la Chine.

Les quatre lots de la première phase ayant été achevés, les travaux progressent sans heurts pour les trois lots en cours de construction (lot 4 échangeur PTC à Takoradi ; lot 6 routes de centre-ville à Sunyani, lot 2 routes de centre-ville à Kumasi) et seront achevés dans les délais prévus.

Le vice-président, M. Bawumia, a souligné que la première phase du projet de construction et de réhabilitation de routes et d’échangeurs sélectionnés au Ghana prévoit la construction et la réhabilitation de plus de 400 kilomètres de routes à deux voies à l’échelle du pays, ainsi que la construction de deux nouveaux échangeurs. Ces réalisations historiques (les lots 3 et 4 constituent, respectivement, les premiers échangeurs construits dans le nord du Ghana, et dans la ville de Takoradi), transforment en réalité un rêve de longue date du peuple ghanéen. Le projet permettra d’améliorer considérablement les conditions de circulation dans des zones clés du Ghana, de réduire la densité du trafic routier, de rehausser les conditions de déplacement et la qualité de vie des résidents urbains, et de promouvoir le développement économique régional.

De plus, le projet de construction et de réhabilitation de routes et d’échangeurs sélectionnés de PowerChina au Ghana encourage activement la formation de talents locaux et la création d’emplois dans le pays. En plus de recruter et de former activement un personnel de gestion technique et professionnelle ghanéen, il accorde une priorité à la coopération avec les collectivités locales, respecte les exigences locales en matière d’emploi et de formation technique, et forme un grand nombre d’experts techniques. Lors du processus de construction de suivi, le projet servira de pont entre la Chine et le Ghana, augmentant la crédibilité de l’entreprise tandis qu’elle poursuit un développement stable et axé sur le long terme au Ghana.