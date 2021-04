A PRA oferece soluções de segurança pós-autorização para acompanhar a velocidade da vacina contra COVID-19 e os requisitos de farmacovigilância terapêutica

RALEIGH, N.C., April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A PRA Health Sciences (NASDAQ: PRAH) anunciou hoje a expansão da sua solução de farmacovigilância para oferecer serviços completos de pós-comercialização de vacinas e terapêuticas autorizadas contra COVID-19, incluindo estudos de segurança pós-autorização (PASSE) realizados pela Real World Solutions. Com mais de 25 anos de experiência na execução de serviços abrangentes de farmacovigilância e segurança do paciente em todas as principais áreas terapêuticas, incluindo doenças infecciosas, a PRA pode trabalhar em estreita colaboração com desenvolvedores e fabricantes de medicamentos para garantir a segurança e eficácia a longo prazo das vacinas e tratamentos contra a COVID-19.

Com milhares de vacinas contra a COVID-19, terapias e modalidades novas e complexas sob pesquisa em todo o mundo, os desenvolvedores de medicamentos estão em um ambiente extraordinariamente único que requer velocidade, precisão e transparência no monitoramento de dados de farmacovigilância e segurança.

“Com a gradual aprovação de mais vacinas e terapêuticas contra a COVID-19, os Titulares da Autorização de Lançamento no Mercado terão grandes volumes de dados de segurança para analisar e reportar em tempo quase real”, disse Sabine Richter, Ph.D, Vice-Presidente, Farmacovigilância e Segurança do Paciente, PRA Health Sciences. “Nossas soluções de farmacovigilância permitem que os clientes estejam em conformidade com os padrões regulatórios de relatórios e conformidade e realizem vigilância de segurança contínua para garantir o mais alto nível de segurança do paciente.”

Com uma equipe global de mais de 800 especialistas em farmacovigilância e segurança do paciente, juntamente com as equipes do Center for Vaccines and Emerging Infectious Diseases e da Real World Solutions, a PRA fornece uma gama de serviços para detectar, avaliar, entender, minimizar e prevenir efeitos adversos ou outros riscos relacionados a medicamentos. A PRA continua investindo em novas abordagens e tecnologias, como inteligência artificial, automação e análise de dados, que permitem o gerenciamento grandes quantidades de dados de farmacovigilância e o monitoramento quase em tempo real das informações de segurança.

Além disso, com a Mobile Health Platform da PRA, os participantes podem se inscrever em um PASSE no momento da vacinação – uma maneira fácil de relatar sintomas e fornecer acesso a um centro de coordenação liderado por enfermeiros para o relato sintomas que podem exigir acompanhamento com um prestador de cuidados de saúde.

“A vacinação global contra a COVID-19 e a resposta terapêutica é um dos maiores programas de saúde pública das nossas vidas. Dados e análises de segurança quase em tempo real são fundamentais para identificar, avaliar e prevenir rapidamente riscos relacionados aos medicamentos” , disse Greg Licholai, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Informações Médicas da PRA Health Sciences. “A Mobile Health Platform e as soluções de farmacovigilância da PRA são exemplos do compromisso da PRA com as primeiras abordagens do paciente para pesquisa clínica e prestação de cuidados de saúde.”

Desde o início da pandemia, a PRA lançou várias iniciativas para apoiar a resposta global à COVID-19. A liderança da PRA Health Sciences em saúde digital nos permite gerenciar de forma rápida e proativa os estudos e programas da COVID-19, incluindo:

Expansão da Mobile Health Platform , uma plataforma descentralizada de ensaios clínicos da PRA, para atender às necessidades dos patrocinadores de estudos virtuais da COVID-19.

, uma plataforma descentralizada de ensaios clínicos da PRA, para atender às necessidades dos patrocinadores de estudos virtuais da COVID-19. Gerenciamento de um cronograma de início de estudo sem precedentes de dias em vez de meses. Em 2020, a PRA conduziu um estudo de desde o protocolo final para o primeiro paciente dosado para um tratamento da COVID-19 em apenas cinco dias – uma linha de tempo inédita na indústria. Em 15 dias, o escopo do estudo expandiu-se para fora dos EUA e terminou com 2.000 pacientes em 280 locais em 35 países.

de desde o protocolo final para o primeiro paciente dosado para um tratamento da COVID-19 em apenas cinco dias – uma linha de tempo inédita na indústria. Em 15 dias, o escopo do estudo expandiu-se para fora dos EUA e terminou com 2.000 pacientes em 280 locais em 35 países. Lançamento do Programa de Monitoramento da COVID-19, uma solução comercial completa que apoia pacientes e administradores na mitigação dos impactos da COVID-19 – desde a educação, exposição, teste, até o monitoramento e recuperação. Recentemente, o programa foi aprimorado com recursos de testes de COVID-19 em casa e um serviço de bots baseado em IA para responder às perguntas dos pacientes com relação à COVID-19.

uma solução comercial completa que apoia pacientes e administradores na mitigação dos impactos da COVID-19 – desde a educação, exposição, teste, até o monitoramento e recuperação. Recentemente, o programa foi aprimorado com recursos de testes de COVID-19 em casa e um serviço de bots baseado em IA para responder às perguntas dos pacientes com relação à COVID-19. Realização de análises de dados no mundo real de mais de 26 milhões de pacientes que foram expostos, testados, diagnosticados com COVID-19 ou que foram vacinados contra a COVID-19. Ao usar dados de reclamações médicas e de prescrição não identificados, a PRA acompanha longitudinalmente os pacientes e usa esses insights para aprimorar o design do estudo, como validar critérios de inclusão/exclusão de protocolo de acordo com os padrões de cuidados do mundo real e identificar médicos que administram grandes volumes de pacientes com COVID-19 de locais potenciais de pesquisadores.

