PRA Health Sciences nomeia alto funcionário da FDA para liderar o novo Centro Global de Excelência da Estratégia de Testes Clínicos Descentralizados

Dr. Isaac Rodriguez-Chávez traz vasta experiência em conformidade regulatória e metodologia de pesquisa clínica para a prática DCT líder do setor da PRA

RALEIGH, N.C., Nov. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — A PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ: PRAH) anunciou hoje a nomeação de Isaac Rodriguez-Chávez, PhD, MHS, MS, como Vice-Presidente Sênior, Assuntos Científicos e Clínicos. Ele liderará a Centro Global de Excelência da Estratégia de Testes Clínicos Descentralizados (DCT) da empresa. As responsabilidades do Dr. Rodriguez-Chávez envolverão a ampliação e desenvolvimento contínuos da estratégia de testes clínicos descentralizados, criação de estrutura regulatória e modernização de testes clínicos líderes da indústria da PRA.

O Dr. Rodriguez-Chávez tem mais de 32 anos de experiência em virologia, microbiologia, imunologia, vacinação e oncologia viral, incluindo pesquisa básica, pré-clínica e clínica (fase I-IV). Mais recentemente, como Diretor Sênior de Metodologias de Pesquisa Clínica, Conformidade Regulatória e Desenvolvimento de Políticas Médicas no Center for Drug Evaluation and Research (CDER) da Food and Drug Administration dos EUA, ele liderou o desenvolvimento de orientações para testes clínicos descentralizados com o uso de tecnologias digitais de saúde. Com a FDA, ele avaliou e modernizou protocolos de pesquisa clínica que impactam múltiplas áreas de doenças.

“É uma honra a união da PRA Health Science com um dos pioneiros em ensaios clínicos descentralizados e um especialista estabelecido em modernização de ensaios clínicos”, disse Colin Shannon, Presidente e Diretor Executivo da PRA. “O paradigma de desenvolvimento clínico de medicamentos continua a evoluir para um modelo mais descentralizado que se alinha melhor com a forma como os cuidados de saúde estão sendo prestados. A união do Dr. Rodriguez-Chávez, um dos principais especialistas em testes clínicos descentralizados, com a plataforma DCT de última geração da PRA, poderemos modernizar o processo dos testes clínicos.”

“É uma honra para mim poder me associar à PRA Health Sciences para liderar o Centro Global de Excelência da Estratégia de Testes Clínicos Descentralizados para a sua implementação com novas tecnologias digitais de saúde”, disse o Dr. Rodriguez-Chávez. “A PRA Health Sciences tem infraestrutura de vanguarda, capital humano e experiência para fornecer excelência em um conjunto global de pesquisa clínica e serviços de saúde. Atualmente, estamos tendo um aumento exponencial da adoção de projetos de testes clínicos modernos em campo, incluindo testes clínicos descentralizados, e considero uma verdadeira honra poder ajudar a liderar a mudança. É importante ressaltar que a PRA Health Sciences também tem o conhecimento dos participantes do estudo e a abordagem certa para ajudar as pessoas com sua saúde usando as mais recentes inovações nos sistemas de saúde.”

Antes de trabalhar com a FDA, o Dr. Rodriguez-Chávez foi fundador e CEO da 4Biosolutions Consulting e foi Vice-Presidente de Pesquisas do Texas Biomedical Research Institute. Antes disso, ele foi Diretor do Programa de AIDS e Imunossupressão do Instituto Nacional de Pesquisa Odontológica e Craniofacial, National Institutes of Health (NIH). O Dr. Rodriguez-Chávez também ocupou o cargo de Cientista Clínico Sênior na Schering Plough Corporation e foi Diretor de um portfólio de Vacinas contra HIV nos Institutos Nacionais de Alergia e Doenças Infecciosas, NIH.

O Dr. Rodriguez-Chávez também atende a comunidade de pesquisa clínica em muitas posições, incluindo:

Diretor de Liderança Científica da Digital Medical Society (DiME)

Assessor Regulatório do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), com foco em iniciativas de testes descentralizados utilizando tecnologias digitais de saúde

Membro do Conselho de Liderança da Decentralized Trials & Research Alliance (DTRA)

Diretor da Hypertrophic Cardiomyopathy Association (HCMA)

Autor de 50 artigos científicos e técnicos nas suas áreas de especialização

Palestrante em 68 conferências globais

O Dr. Rodriguez-Chávez tem bacharelado em Biologia (Venezuela), mestrado em Microbiologia (Venezuela), mestrado em Pesquisa Clínica (Duke School of Medicine) e doutorado em Virologia e Imunologia (University of Delaware).

Centro Global de Excelência da Estratégia de Testes Clínicos Descentralizados da PRA

A nomeação do Dr. Rodriguez-Chávez é o ponto mais alto de mais de cinco anos de investimento em pessoas, processos e tecnologia para a criação do Centro Global de Excelência da Estratégia de Testes Clínicos Descentralizados, a consultoria de pesquisa clínica mais robusta e integrada do setor.

“Há muitos anos o nosso foco vem criando um ecossistema de saúde móvel inovador para a entrega de testes clínicos descentralizados em nome de nossos clientes e patrocinadores”, disse Kent Thoelke, Vice-Presidente Executivo e Diretor Científico da PRA. “Estamos entusiasmados com a união do Dr. Rodriguez-Chávez com a PRA para liderar esse esforço dentro do nosso Centro Global de Excelência e usar sua experiência regulatória para ajudar a PRA a garantir que a pesquisa clínica seja uma opção de cuidado para todos os pacientes.”

No ano passado, a PRA colocou esses investimentos em ação, orientando patrocinadores e parceiros no desenvolvimento de estratégias descentralizadas e híbridas de testes clínicos, desenvolvimento de protocolos e obtenção de aprovação regulatória. A PRA estabeleceu o padrão para o planejamento e execução da integração tecnológica na pesquisa clínica e os marcos descentralizados focados em testes, incluindo:

Além de ativar mais de 50 testes clínicos híbridos envolvendo novas tecnologias digitais de saúde nos últimos três anos, a PRA lançou em novembro de 2019 o primeiro teste clínico móvel totalmente descentralizado que busca indicações para insuficiência cardíaca. Os participantes do estudo em andamento podem se envolver usando o telefone e computador em casa. O estudo utiliza a Mobile Health Platform da PRA e uma tecnologia inteligente e vestível para avaliar a qualidade da vida dos seus participantes e rastrear sua atividade física.

A PRA expandiu sua Mobile Health Platform em março de 2020, permitindo que os patrocinadores fizessem tudo o que fosse possível em um local clínico, remotamente. A plataforma inclui um aplicativo móvel disponível para patrocinadores e participantes para uso com testes clínicos. O aplicativo móvel tem a capacidade de coletar consentimento informado eletrônico e assinaturas eletrônicas, e completar os resultados relatados pelo paciente — diretamente do telefone ou tablet pessoal do participante. Com o uso de dispositivos conectados, o aplicativo também pode coletar dados de cuidados de saúde em casa e colocá-los na fonte para o teste clínico.

Em janeiro de 2020 a PRA adquiriu a Care Innovations, líder em telessaúde focada no consumidor e monitoramento remoto dos participantes dos testes. Juntos, a PRA e a Care Innovations utilizaram o aplicativo Health Harmony para lançar o Programa de Monitoramento da COVID-19 em março. O programa orientado por aplicativos permite que empregadores, pagadores, provedores e sistemas de saúde rastreiem a saúde e o bem-estar das pessoas que podem ser assintomáticos, expostas à infecção por SARS-CoV-2 ou diagnosticadas com COVID-19.

O Centro Global de Excelência da Estratégia de Testes Clínicos Descentralizados reúne a experiência das equipes da PRA que têm a experiência prática para implementar rapidamente soluções eficazes que os patrocinadores precisam ao implementar projetos de testes descentralizados ou híbridos. Para mais informação sobre as capacidades e soluções de testes descentralizados da PRA, visite https://prahs.com/ decentralized-clinical-trials.

