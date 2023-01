Prepay Nation promove Paolo Montessori a Diretor Executivo (CEO)

BERWYN, Pa., Jan. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Prepay Nation, líder global no mercado de produtos pré-pagos B2B, anuncia a nomeação de Paolo Montessori como novo CEO. O Conselho Diretor escolheu Montessori para suceder A.J. Hanna como CEO até janeiro de 2023, após um minucioso exercício de planejamento sucessório.

Depois de mais de 3 anos e meio na Prepay Nation, incluindo os últimos 2 anos e meio como CEO, A.J. Hanna anunciou que deixará o cargo de CEO e de Presidente da Prepay Nation em 31 de dezembro de 2022. A.J. continuará a apoiar a transição como consultor especial do Conselho de Administração e do CEO recém-nomeado.

Paolo Montessori ingressou na Prepay Nation em outubro de 2021 como Diretor de Receita. Ao longo da sua carreira de mais de 25 anos, Montessori estabeleceu um sólido histórico de realizações liderando empresas de telecomunicações e de serviços financeiros em uma ampla gama de possibilidades estratégicas e de criação de negócios durante um período de constante evolução no mundo dos serviços financeiros e pagamentos. Como CEO, os principais objetivos de Montessori serão fortalecer a posição financeira e a base sólida de ativos da Prepay Nation, incluindo a rede de distribuição interconectada em todo o mundo e o mercado pré-pago, bem como acelerar os planos de crescimento da empresa e expandir suas alternativas de pagamento.

O Presidente do Conselho e CEO da Prepay Nation A.J. Hanna disse: “É um grande prazer receber Paolo Montessori como o próximo CEO da Prepay Nation. Paolo é líder comprovado, conhecido pelo desenvolvimento de talentos e liderança de equipes, e como incentivador do crescimento e da inovação nos setores de fintech e telecomunicações. Com sua vasta experiência na expansão da Comviva em novas regiões geográficas, como CEO da eServGlobal, onde formou a HomeSend, uma joint venture transfronteiriça com a MasterCard, como CEO do negócio de processamento de transações da Novatti e CEO da inovadora fintech de análise de risco alimentada por IA LenddoEFL, ele está bem-posicionado para liderar a Prepay Nation nesta nova era. Focado em acelerar o crescimento da empresa e conquistar a adoção mais ampla das nossas ofertas de ecossistemas e recursos de mercado pré-pagos por parte de usuários e empresas, Paolo lançará o Prepay Nation 2.0.”

Anurag Jain, cofundador da Prepay Nation, acrescentou: “Em nome do Conselho de Administração, nossos funcionários globais, clientes e parceiros de negócios, quero agradecer a A.J. por sua dedicação e entusiasmo na Prepay Nation e parabenizá-lo pelas muitas conquistas e marcos que celebramos enquanto ele esteve ao leme desta empresa dinâmica. Sob a liderança de A.J., a Prepay Nation expandiu seu alcance global e ampliou o mercado líder da indústria de produtos pré-pagos, transformando a nossa capacidade em uma vantagem competitiva.”

Paolo Montessori, o novo CEO: “É uma grande honra e uma oportunidade muito emocionante ter sido selecionado para liderar uma organização tão respeitada como a Prepay Nation, uma tecnologia global e um mercado global pré-pago, que atende mais de 150 países e mais de 5 bilhões de usuários.

A paixão por inovar com como foco nas necessidades do cliente é o que orienta a Prepay Nation desde seu início há mais de uma década. Estou pronto para liderar a equipe da Prepay Nation e trabalhar em conjunto para traçar um futuro de crescimento, criando valor para nossos acionistas e fornecendo serviços pré-pagos essenciais para nossa audiência global.”

A.J. Hanna acrescentou: “É uma honra e um privilégio liderar a Prepay Nation e ajudar a servir nossos parceiros e usuários em todo o mundo. Tenho muitas boas lembranças do tempo que passei trabalhando com nossos colegas, cujo talento, lealdade e compromisso com nossos clientes são incomparáveis. Estou orgulhoso do negócio orientado por propósitos que moldamos juntos e estou ansioso para ver a empresa e a equipe florescerem sob a liderança de Paolo.”

Sobre a Prepay Nation:

A Prepay Nation é um mercado líder global de produtos pré-pagos B2B que facilita a compra de recargas transfronteiriças de tempo de antena móvel, dados, cartões-presente e pagamentos de serviços públicos em fronteiras internacionais. Ela tem operações em mais de 150 países e mais de 600 parcerias de operadoras móveis em mais de 300.000 locais de varejo – apoiadas por uma equipe distribuída globalmente nos EUA, Canadá, Ásia, Europa e Oriente Médio. Nós viabilizamos que marcas locais e globais distribuam seus produtos pré-pagos através da nossa rede de revendedores omnicanal em todo o mundo. Nossos parceiros se beneficiam do aumento de vendas, aquisição de clientes, engajamento, retenção e fidelização.

Para mais informações, visite www.prepaynation.com ou contacte Janis D’souza em hello@prepaynation.com

