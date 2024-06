Presidente Lula participará do FII PRIORITY Rio de Janeiro Summit no Copacabana Palace na quarta-feira 12 de junho

FII PRIORITY Rio Press Release Image FII Institute is honoured to announce that Brazil’s President Luiz Inácio Lula da Silva will speak at the inaugural Latin America FII PRIORITY Summit in Rio de Janeiro on 12 June, marking a significant milestone for the summit.

RIO DE JANEIRO, June 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O Instituto FII tem a honra de anunciar que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, falará na cúpula inaugural do FII PRIORITY da América Latina no Rio de Janeiro em 12 de junho, um marco significativo para o evento. Sua presença reforça o papel do Brasil na formação do futuro do investimento global e da sustentabilidade.

O presidente Lula, que estará acompanhado por representantes do governo brasileiro e latino-americano, reconhece a importância do FII PRIORITY Rio em abordar prioridades globais essenciais e promover oportunidades de investimento.

“Estamos profundamente honrados pela decisão do presidente Lula de se juntar a nós”, disse Richard Attias, CEO do Instituto FII. “Como líder global, sua liderança e visão enriquecerão enormemente nossas discussões e iniciativas. O tema da nossa cúpula, ‘Investir na Dignidade’, foi inspirado pela visão do presidente Lula.”

O FII PRIORITY Rio de Janeiro Summit acontecerá no Copacabana Palace de 11 a 13 de junho de 2024, apresentando um programa diversificado com líderes de renome mundial e discussões críticas sobre questões globais.

Para mais informações, visite: https://fii-institute.org/Program-Rio.

Sobre o FII Institute

O Future Investment Initiative (FII) Institute é uma fundação global sem fins lucrativos movida por dados, com um braço de investimento focado em iniciativas impactantes para a humanidade. Através de seus Encontros PRIORITY, o instituto reúne grandes mentes para fomentar a inovação e soluções sustentáveis em todo o mundo.

Mais informações sobre o evento do Rio de Janeiro e edições anteriores, podem ser encontradas AQUI!

Em caso de dúvidas, por favor envie um e-mail para fii-institute@fsb.com.br e media@fii-institute.org

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b35d9202-dd4a-42c5-8e66-d4bd1dcf5749

