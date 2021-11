Principais previsões para 2022 da Eagle Eye Networks na vigilância por vídeo

As empresas estão se voltando para a vigilância por vídeo para ajudá-las a se adaptar e prosperar em meio a interrupções e mudanças constantes no ambiente de negócios

AUSTIN, Texas, Nov. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Eagle Eye Networks, líder mundial em vigilância por vídeo em nuvem, lançou hoje a edição de 2022 de seu livro eletrônico Tendências na Vigilância por Vídeo , uma previsão para líderes empresariais e proprietários que querem entender o cenário da segurança física e o plano para o sucesso em 2022.

“Quase dois anos após o começo da pandemia global, as empresas sofreram perturbações continuadas na cadeia de abastecimento, desafios de escassez de mão de obra e mudanças brutais nas rotinas dos locais de trabalho”, disse Dean Drako, CEO da Eagle Eye Networks. “A confiança dos empresários na vigilância por vídeo vem aumentando, pois os conhecimentos acionáveis gerados pela vigilância por vídeo, tanto operacionais como de segurança, estão os ajudando a se adaptar ao novo ambiente de negócios. Ao mesmo tempo, o aparecimento da inteligência artificial (IA) combinada com a vigilância por vídeo na nuvem promete uma análise melhor, mais rápida e mais precisa para a segurança e otimização dos negócios. Esperamos que as empresas confiem ainda mais que a análise de IA baseada na nuvem irá ajudá-las a prosperar em 2022”.

Para saber o que as cinco tendências a seguir significam para os seus negócios e obter mais informações, faça o download gratuito do livro eletrônico Tendências para 2022 na Vigilância por Vídeo aqui .

Tendências para 2022 na Vigilância por Vídeo:

Os negócios querem ter a flexibilidade de incorporar análises personalizadas aos seus sistemas de vigilância por vídeo. A vigilância por vídeo ajudará as empresas que foram impactadas pela escassez de mão de obra a fazer mais com menos. Mais clientes estão entendendo o valor da inteligência de negócios proporcionada pela vigilância por vídeo. As tendências da pandemia em relação ao trabalho remoto e da entrega em casa ou nas portas dos estabelecimentos vieram pra ficar. A interoperabilidade é crucial para o gerenciamento e a segurança dos dados.

SOBRE A EAGLE EYE NETWORKS

A Eagle Eye Networks é a líder global em vigilância por vídeo na nuvem, oferecendo vídeo com inteligência artificial (IA) e análises baseados na nuvem e ciberseguros, com o intuito de tornar os negócios mais eficientes e o mundo um lugar mais seguro. O Eagle Eye Cloud VMS (sistema de gerenciamento de vídeo) é a única plataforma robusta e flexível o suficiente para alimentar o futuro da vigilância e inteligência em vídeo. A Eagle Eye fica sediada em Austin, Texas, e tem escritórios em Amsterdã, Bangalore e Tóquio. Saiba mais acessando een.com.

CONTATO COM A IMPRENSA DA EAGLE EYE

SEDE GLOBAL

Martha Entwistle

mentwistle@een.com

+1-512-473-0500