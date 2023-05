Quantexa fornece ao ING Solução para Fortalecer e Automatizar a Cobertura de Risco Global

O ING está utilizando a Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa para obter uma visão de 360 graus dos dados dos clientes, identificar risco e continuar avançando em suas experiências de cliente de nível internacional

LONDRES, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Quantexa , líder global em soluções de Inteligência de Decisão (DI) para os setores público e privado, anunciou hoje que o ING está implantando a sua plataforma para fortalecer seus esforços de detecção de risco e investigação. Sendo um banco global que atende 37 milhões de clientes pessoa física, clientes corporativos e instituições financeiras em 40 países, o ING está determinado a proteger seus clientes e combater o crime financeiro.

Usando IA e recursos avançados de análise gráfica fornecidos pela plataforma da Quantexa, as equipes de investigação do ING estão focadas no desenvolvimento de medidas globais mais eficazes e eficientes do tipo “Conheça Seu Cliente” (KYC) e Antilavagem de dinheiro (AML). Ao conectar clientes e contrapartes, a plataforma cria contexto e descobre redes complexas. Isso automatiza ainda mais os processos de defesa de primeira linha.

O ING selecionou a plataforma da Quantexa por sua capacidade de ajudar na análise de dados de transações internas e incorporar dados externos, para completar uma visão de 360 graus do risco da base de clientes. No início de 2023, o ING e a Quantexa concluíram uma primeira implementação bem-sucedida para o Trade Finance em Hong Kong e Cingapura.

O ING e a Quantexa estão agora trabalhando em um lançamento global com esforços expandidos em Mercados Financeiros e Correspondentes Bancários.

Dan Higgins, Diretor de Produtos da Quantexa

“O método mais eficaz para prevenir a lavagem de dinheiro é entender o contexto subjacente e vincular como os criminosos se comportam. Estamos entusiasmados em desenvolver nosso histórico bem-sucedido de inovação com o ING e os apoiar em sua missão de aprimorar a cobertura de risco em áreas de prática globais significativas e seu esforço contínuo para ser líder na identificação e combate a ameaças criminosas no setor bancário”

Karim Tadjer, líder KYC global do ING Group

“No ING, estamos comprometidos com a luta contra a lavagem de dinheiro, o crime econômico e continuamente inovando para garantir a segurança e a conformidade do banco. Estamos entusiasmados por ter encontrado um parceiro com ambições compatíveis na Quantexa. Ao aproveitar os insights contextuais gerados por meio de sua plataforma, podemos fortalecer nossos modelos de detecção e automatizar processos-chave em nossas medidas de KYC e AML. Isso está levando a eficiências para nossas equipes de investigação e melhores experiências do cliente”

Sobre a Quantexa

A Quantexa é uma empresa global de software de dados e análise pioneira em Inteligência de Decisão que capacita as organizações a tomar decisões operacionais confiáveis, dando sentido aos dados. Usando os mais recentes avanços em big data e IA, a plataforma Decision Intelligence da Quantexa descobre riscos ocultos e novas oportunidades, fornecendo uma visão contextual e conectada de dados internos e externos em um único lugar. Ela soluciona os principais desafios em gestão de dados, KYC, inteligência do cliente, crime financeiro, risco, fraude e segurança, durante todo o ciclo de vida do cliente.

A Plataforma de Inteligência de Decisão Quantexa melhora o desempenho operacional com uma precisão 90% maior e uma resolução de modelo analítico sessenta vezes mais rápida do que as abordagens tradicionais. Fundada em 2016, a Quantexa agora tem mais de seiscentos funcionários e milhares de usuários trabalhando com bilhões de transações e pontos de dados em todo o mundo. A empresa tem escritórios em Londres, Nova Iorque, Boston, Toronto, Málaga, Bruxelas, Amsterdã, Luxemburgo, Singapura, Melbourne e Sidnei, e nos Emirados Árabes Unidos. Para mais informações, visite www.quantexa.com ou siga-nos no LinkedIn .

Solicitações da Mídia

C: Stephanie Crisp, Diretora Associada e Estrategista de Mídia, Fight or Flight

E: Quantexa@fightflight.co.uk

C: Adam Jaffe, Vice-Presidente Sênior de Marketing Corporativo

T: +1 609 502 6889

E: adamjaffe@quantexa.com

– ou –

RapidResponse@quantexa.com

GlobeNewswire Distribution ID 1000809536