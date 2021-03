Dados destacam como os futuros estudantes percebem a aprendizagem remota e os destinos de estudo preferidos

RESTON, Va., March 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — O interesse nos programas de pós-graduação em educação gerencial (GME) em 2021 continua a crescer entre futuros estudantes, uma tendência que coincide com a diminuição da preocupação com o impacto da COVID-19, de acordo com um novo relatório publicado hoje pelo Graduate Management Admission Council (GMAC™). O mba.com Prospective Students Survey Report (Relatório da Pesquisa com estudantes em Potencial) do Conselho de 2021 revela que a proporção de entrevistados que relataram estar extremamente ou muito preocupados com a COVID-19 diminuiu de 41 para 33% durante o período da pesquisa. Além disso, três em cada quatro (73%) candidatos internacionais que planejam fazer um MBA fora do seu país não estão mudando seus planos, apesar da pandemia.

Principais Conclusões:

As mulheres candidatas são mais receptivas à aprendizagem à distância do que os homens

Embora os estudos tenham sugerido que o impacto da COVID-19 tenha sido particularmente grave para as mulheres, pois elas assumiram mais responsabilidades de educação e trabalho remotos, o relatório do GMAC revelou que muitas candidatas permanecem indiferentes e estão dispostas a adaptar seus planos para o ensino superior. Especificamente, as mulheres candidatas são mais propensas a buscar a flexibilidade da aprendizagem online do que os homens. Elas estão dispostas a aceitar que uma proporção maior do seu diploma possa ser concluída online e são mais propensas a concordar que as oportunidades de carreira obtidas através de um diploma de pós-graduação em business presencial são as mesmas que as obtidas através de um diploma online.

“À medida que as vacinas se tornam cada vez mais disponíveis, estudantes em potencial de todo o mundo estão vendo a luz no final do túnel em relação à pandemia global”, disse Sangeet Chowfla, presidente e CEO do GMAC. “É especialmente encorajador encontrar candidatas que buscam diplomas de business avançados para obter vantagens na carreira, apesar dos desafios e barreiras únicas causadas pela COVID-19.”

Mais candidatos estão considerando o GME para aprimorar suas habilidades em meio às incertezas da COVID

Enquanto mais da metade dos candidatos em potencial (58%) confirmaram que “continuam planejando a obter um diploma de pós-graduação em business neste momento”, mais de um terço dos candidatos em potencial (37%) relataram que estão buscando o GME agora porque “querem se candidatar a um emprego, mas não possuem as habilidades e/ou o diploma necessários para serem competitivos”. A maior demanda pelo GME pode ser resultado do fato de que mais candidatos reconhecem a necessidade de emergir de uma economia instável mais prontos para a carreira.

“A COVID-19 perturbou fundamentalmente o futuro do trabalho e as habilidades necessárias para o sucesso futuro”, disse Soojin Kwon, Diretora Administrativa, Admissões e Programa de MBA em Tempo Integral da University of Michigan Ross School of Business e Diretora do Conselho da GMAC. “Isso é algo que as faculdades de business estão plenamente conscientes e se adaptando à medida que os candidatos buscam aprimorar suas habilidades profissionais e de liderança para atender às demandas do local de trabalho em rápida mudança.”

Candidatos internacionais ainda preferem mais a mobilidade do que online

Mais de 40% dos candidatos internacionais – que desejam estudar fora do seu país – relataram o trabalho no exterior como a principal motivação para a carreira. As oportunidades de viver e trabalhar no exterior explicam por que os candidatos internacionais (70%) são mais propensos a relatar que não estão mudando seus planos originais em comparação com os candidatos nacionais (52%) em meio a uma pandemia global. Por conseguinte, a maioria dos candidatos internacionais continua a valorizar a mobilidade e prefere não substituir a experiência presencial pela aprendizagem online.

Estados Unidos e Reino Unido continuam sendo os principais destinos para estudantes internacionais

Candidatos internacionais continuam a considerar os EUA como uma das três principais escolhas para estudo de business no exterior. Estudantes em potencial da Índia classificam os EUA como a melhor escolha, à frente do seu próprio país, enquanto os que residem no Canadá e no Reino Unido classificam os EUA como seu primeiro destino internacional. Candidatos potenciais da Grande China identificam o Reino Unido (27%) como o destino de estudo preferido, seguido pelos Estados Unidos (21%) e Cingapura (12%). A crescente tensão entre os EUA e a China nos últimos anos pode ter desencorajado futuros estudantes chineses a irem para a América para fazer cursos avançados, além do aumento do número de programas faculdade de business de alta qualidade na China e na região da Ásia-Pacífico.

Mais Informações sobre a Série de Pesquisas do GMAC

A mba.com Prospective Students Survey foi realizada com base em dados coletados mensalmente entre julho e dezembro de 2020 de um total de 2.515 pessoas em todo o mundo que indicaram ter planos para se inscrever em um programa GME em 2021. Mais de 7 milhões de candidatos na sua jornada de mestrado em negócios ou MBA visitaram mba.com no ano passado para explorar as opções de faculdades de business, se preparar e se inscrever em exames, e obter conselhos sobre o processo de admissão.

A Application Trends Survey (Pesquisa de Tendências de Inscrições) do GMAC de 2020, divulgada em novembro de 2020, coletou e analisou respostas de mais de 1.000 programas de pós-graduação em business de todo o mundo, concluindo que as inscrições em programas de pós-graduação em business aumentaram, com variações nas taxas de crescimento por região e programa devido à aprendizagem online, viagens e preocupação com visto. Esta pesquisas e relatório adicional sobre tendências globais na educação de gestão de pós-graduação estão disponíveis no site do GMAC aqui .

Sobre o GMAC ™

O Graduate Management Admission Council (GMAC – Conselho de Admissão de Gestão de Pós-Graduação) é uma associação global das principais faculdades de pós-graduação em business. Fundado em 1953, o GMAC está empenhado em criar soluções para faculdades e candidatos de business para que eles possam encontrar, avaliar, e se conectar uns com os outros.

O GMAC™ oferece pesquisas internacionais, conferências da indústria, ferramentas de recrutamento e avaliações para a indústria de graduação em gestão, bem como ferramentas, recursos, eventos e serviços que ajudam a orientar os candidatos na sua jornada rumo ao ensino superior. De propriedade e administrado pelo GMAC, o teste Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) é a avaliação de pós-graduação de business mais amplamente utilizada; o GMAC™ também é proprietário e administra o teste NMAT by GMAC™ (NMAT™) e a Executive Assessment (EA). BusinessBecause e The MBA Tour são subsidiárias do GMAC™, uma organização global com escritórios na China, Índia, Reino Unido e Estados Unidos.

Para mais informações sobre o nosso trabalho, visite www.gmac.com .