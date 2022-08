Saudi Falcons Club : les experts louent l’impact de l’exposition internationale sur les faucons et la chasse en Arabie saoudite alors que les éleveurs du monde entier assistent à la quatrième édition à Riyad

Saudi Falcons Exhibition

RIYAD, Arabie saoudite, 31 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Des experts en fauconnerie issus de fermes d’élevage du monde entier ont vanté les mérites de l’exposition internationale des faucons et de la chasse en Arabie saoudite de cette année deux jours seulement après le début de l’événement.

Aujourd’hui dans sa quatrième édition, l’exposition est plus grande que jamais, avec une fréquentation prévue de plus de 500 000 personnes au cours de l’événement, qui se déroule du 25 août au 3 septembre. Plus de 350 exposants sont présents et beaucoup ont partagé leur plaisir face à l’impact de l’exposition sur ce secteur d’activité.

Organisée au siège du Saudi Falcons Club à Malham, les participants sont accueillis par le vaste auditorium rempli de stands sur la fauconnerie, de souvenirs, de technologies, d’équipements, de photographies et d’objets détaillant la riche histoire de la fauconnerie en Arabie saoudite, y compris un immense stand montrant le travail important accompli par le Saudi Falcons Club pour promouvoir l’art de de la fauconnerie ainsi que la conservation des oiseaux de proie. Notamment avec son projet Hadad qui contribue à la conservation des deux espèces de faucons migrateurs – le Faucon Sacre et le Faucon Pellerin, ainsi que des deux espèces de faucons résidents, le Faucon de Barbarie et le Faucon lanier.

Les éleveurs de faucon internationaux ont présenté leurs magnifiques oiseaux, avec des fermes représentées dans le monde entier. Parmi les nombreux éleveurs européens figurent Fox and Desert falcons du Royaume-Uni, SB Falcons de France et Hura Falcons de Belgique. D’autres éleveurs viennent de régions plus éloignées telles que Sullivan Mews des États-Unis, tandis que d’autres plus locales comme des faucons du Golfe en provenance du Bahreïn.

Selon l’éleveur français Philippe Hertel de SB Falcons « C’est la deuxième fois que nous participons à l’exposition et nous sommes très fiers et heureux de notre présence ici. Pour nous, il est très important de participer à cet événement car il y a beaucoup de fauconneries en Arabie saoudite, être là pour présenter nos oiseaux sonne comme une évidence. Nous nous spécialisons dans la course et nous avons donc des faucons très rapides, nous avons eu des gagnants par le passé, il est donc important pour les gens ici présents de voir ce que nous avons à offrir. L’organisation de l’événement est très bien faite, de l’expédition à l’hébergement, etc. C’est le meilleur au monde comparé à d’autres événements de ce type. »

Pour l’éleveur allemand Ulf Voss de Voss Falcons « C’est la première fois que nous sommes ici, nous sommes très heureux d’avoir été invités ! Nous avons 38 faucons avec un excellent palmarès de course et de chasse. Nous essayons d’apporter les meilleurs faucons de course tout en créant d’excellents contacts pour l’avenir. Nous espérons accroître notre activité avec l’Arabie saoudite et nous sommes donc là pour faire connaître notre marque aux acteurs du secteur, c’est la chose la plus importante pour nous à l’heure actuelle. L’Arabie saoudite est le lieu idéal pour la fauconnerie en ce moment et il s’agit donc d’un marché vraiment intéressant à l’heure actuelle. »

Selon l’éleveur belge Giel Van Haecke de Hura Falcons « L’exposition est très bien organisée et c’est un lieu idéal pour se réunir, se connecter et se rencontrer. On ne peut espérer mieux pour les éleveurs, c’est un excellent endroit pour vendre des oiseaux et vous avez besoin d’un événement comme celui-ci pour vous faire une réputation. Tout le monde est très aimable et il y a beaucoup d’oiseaux différents cette année et lorsque l’on élève de la qualité, il n’y a aucun problème. »

L’exposition comporte une section spéciale dédiée exclusivement à l’histoire de la fauconnerie, à la fois en Arabie saoudite et dans le monde entier. Cette région regorge d’expositions interactives pour éduquer et inspirer la prochaine génération de fauconniers au Moyen-Orient. On y trouve également une galerie d’art avec l’artiste saoudien Hila Alhmod, qui présente un magnifique Faucon Pellerin, une œuvre réalisée avec la technique de la pyrogravure. Il y a également une impressionnante salle de ventes aux enchères pour les ventes quotidiennes de faucons. L’éducation est un thème majeur cette année et les experts donnent des conférences quotidiennes sur l’art de la fauconnerie, et l’accent est mis pour motiver la prochaine génération de fauconniers par le biais de conférences et d’ateliers d’apprentissage pour les enfants.

Aujourd’hui dans sa quatrième année, l’exposition internationale sur les faucons et la chasse en Arabie saoudite 2022 accueille des visiteurs et des exposants de plus de 30 pays participants, ce qui en fait la plus grande édition jusqu’à présent de cet événement. L’événement, qui se tiendra à Riyad, se déroulera jusqu’au 3 septembre 2022.

