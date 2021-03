BRIDGEWATER, New Jersey, 09 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ : SNCR), un leader mondial et novateur dans le domaine des produits numériques, de cloud, de messagerie et d’IdO, a annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration avait confirmé la nomination de Jeff Miller au poste de président-directeur général. M. Miller occupait le poste de président-directeur général par intérim de Synchronoss depuis septembre 2020 et a rejoint la société en 2018 en tant que directeur commercial.

Avant de rejoindre Synchronoss, M. Miller était le président du groupe technologique d’IDEAL Industries, une société axée sur la conception et la fourniture de solutions pour les bâtiments et espaces commerciaux intelligents. Il a également travaillé 16 ans chez Motorola, plus récemment en tant que vice-président d’entreprise et directeur général des opérations en Amérique du Nord pour Motorola Mobility, LLC, une division de Lenovo. M. Miller a également occupé divers postes de direction dans les domaines de la gestion des ventes, du marketing et de la gestion des produits chez AT&T pendant 11 ans.

« J’ai eu l’occasion de travailler en étroite collaboration avec Jeff au cours de ces six derniers mois. Ce fut une période difficile pour notre équipe, nos clients et le monde entier, mais le conseil d’administration est ravi de l’approche transparente et pragmatique de Jeff. J’ai le plaisir de confirmer sa nomination au poste de nouveau président-directeur général », a déclaré Stephen Waldis, fondateur et président exécutif du conseil d’administration de Synchronoss. « Jeff comprend notre objectif visant à concentrer Synchronoss sur les secteurs d’activité qui génèrent les meilleurs résultats pour nos clients et ciblent clairement le potentiel de croissance et de rentabilité futures de notre entreprise. »

M. Miller a déclaré qu’il était très heureux et honoré d’avoir été désigné comme le nouveau dirigeant de Synchronoss. « Notre incroyable équipe a fait preuve d’un dynamisme, d’une détermination et d’une résilience incroyables pour relever les défis auxquels nous avons été confrontés au cours de l’année écoulée, tout en maintenant une attention constante sur le service de nos clients », a-t-il déclaré. « Et bien que nous ayons développé une forte dynamique au cours des six derniers mois, c’est l’avenir qui me réjouit le plus. Depuis toujours, Synchronoss aide les opérateurs de télécommunications à augmenter leur chiffre d’affaires généré par les services et à satisfaire leurs abonnés, une approche envers laquelle nous restons engagés. Alors que des changements majeurs se produisent dans l’économie de la 5G sur les marchés du cloud personnel et de la messagerie avancée, nous sommes prêts à continuer d’aider les opérateurs à bénéficier de la confiance des consommateurs qu’ils ont justement gagnée en lançant de nouveaux produits et services générateurs de revenus. »

