Synchronoss annonce le plan de transition de sa direction financière

BRIDGEWATER, New Jersey (États-Unis), 17 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ : SNCR), un innovateur mondial de premier plan en matière de produits et plateformes numériques, de cloud et de messagerie, a annoncé aujourd’hui un plan de transition relatif au départ, le 9 août 2021, de son actuel directeur financier David Clark, qui poursuivra d’autres intérêts personnels et professionnels. Le départ de M. Clark est sans rapport avec les états financiers et les performances commerciales de la Société, laquelle réaffirme les directives 2021 précédemment énoncées le 10 mai 2021, parallèlement à l’annonce de ce jour. David Clark avait été nommé directeur financier en août 2018.

Commentant le départ de M. Clark, Jeff Miller, président-directeur général de Synchronoss, a déclaré : « J’ai apprécié de travailler aux côtés de David et le remercie pour son engagement envers la Société. David a rejoint Synchronoss pour apporter des améliorations à nos contrôles opérationnels et notre reporting financier. Au cours de son mandat, il a permis à Synchronoss de réaliser avec succès des améliorations significatives dans la gestion des dépenses d’exploitation et la mise en œuvre de la gouvernance et des contrôles financiers. Je suis fermement convaincu que, grâce à sa contribution, nous sommes positionnés pour la croissance et la réussite futures. Sur un plan plus personnel, je lui souhaite le meilleur dans ses futures attributions. Par ailleurs, j’apprécie le soutien qu’il nous apporte durant cette transition de direction ».

Le recrutement en vue de remplacer M. Clark est en cours. Jusqu’à la date de son départ, il demeurera à son poste actuel et soutiendra Synchronoss durant la phase de succession au poste de directeur financier.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits contribue à rationaliser les réseaux, simplifier l’intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, réduire les coûts et accélérer la mise sur le marché. Plusieurs centaines de millions d’abonnés font confiance à Synchronoss pour rester en phase avec les individus, les services et les contenus qu’ils aiment. C’est pourquoi les plus de 1 500 talentueux collaborateurs de Synchronoss à travers le monde s’efforcent chaque jour de repenser un monde synchrone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.synchronoss.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations concernant Synchronoss et ses attentes, projets et perspectives futurs, qui constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Loi de 1995 sur la réforme du litige avec le secteur privé (Private Securities Litigation Reform Act). À cette fin, toutes les déclarations contenues dans ce document qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des énoncés prospectifs. Sans limiter ce qui précède, les mots « peut », « devrait », « s’attend à », « prévoit », « estime », « pourrait », « a l’intention de », « croit », « potentiel » ou « continue », ou d’autres expressions similaires, sont destinés à identifier les énoncés prospectifs. Synchronoss a largement fondé ces énoncés prospectifs sur ses attentes et prévisions actuelles concernant des événements futurs et les tendances financières susceptibles d’affecter ses activités, sa situation financière et ses résultats d’exploitation. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et sont assujettis à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses, y compris, sans limitation, les risques liés à la capacité de la Société à maintenir ou augmenter les revenus de ses grands clients et à générer des revenus auprès de ses nouveaux clients, les attentes de la Société en matière de dépenses et de revenus, le caractère suffisant des ressources de trésorerie de la Société, les stratégies de croissance de la Société, les tendances et les défis anticipés dans le secteur et sur le marché où la Société exerce ses activités, les attentes de la Société à l’égard des exigences réglementaires fédérales, nationales et étrangères, les poursuites en instance contre la Société décrites dans ses plus récents documents déposés auprès de la SEC, ainsi que d’autres risques et facteurs décrits dans les sections « Facteurs de risque » et « Rapport et analyse par la direction de la situation financière et des résultats opérationnels » du Rapport annuel sur formulaire 10-K de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que du Rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2021, déposés auprès de la SEC et disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. La Société décline toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

