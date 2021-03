BRIDGEWATER, N.J., March 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora em soluções de nuvem, mensagens e digitais, anunciou hoje que seu Conselho Diretor confirmou Jeff Miller como Presidente e Diretor Executivo. Miller ocupou o cargo de Presidente interino e CEO da Synchronoss a partir de setembro de 2020 e ingressou na Synchronoss em 2018 como Diretor Comercial.

Antes de entrar para a Synchronoss, Miller foi Presidente do Grupo de Tecnologia da IDEAL Industries, uma empresa focada em projetar e fornecer soluções para prédios e espaços comerciais inteligentes. Durante 16 anos ele ocupou vários cargos na Motorola, mais recentemente como Vice-Presidente Corporativo e Gerente Geral de Operações na América do Norte na Motorola Mobility, LLC, uma divisão da Lenovo. Durante 11 anos, Miller ocupou vários cargos de liderança em gestão de vendas, marketing e gestão de produtos na AT&T.

“Tive a oportunidade de trabalhar em estreita colaboração com Jeff nos últimos seis meses. Nossa equipe, nossos clientes e o mundo em geral têm passado por momentos desafiadores, mas o Conselho está entusiasmadíssimo com a abordagem transparente e pragmática de Jeff. É um prazer confirmar Jeff como nosso novo Presidente e CEO”, disse Stephen Waldis, Fundador e Presidente Executivo do Conselho da Synchronoss. “Jeff está alinhado com o nosso objetivo de focar a Synchronoss nas linhas de negócios que estão gerando os melhores resultados para nossos clientes e têm uma linha clara de visão do potencial para crescimento futuro e rentabilidade da nossa empresa.”

Miller disse que está muito satisfeito e agradecido por ter sido confirmado como o novo líder da Synchronoss. “Nossa incrível equipe demonstrou incrível motivação, determinação e resiliência durante os desafios enfrentados no ano passado, mantendo o foco constante em servir nossos clientes”, disse ele. “E embora tenhamos criado um forte momento nos últimos seis meses, é com o futuro que estou mais animado. A Synchronoss tem uma longa tradição de ajudar as operadoras de telecomunicações a aumentar suas receitas de serviços e encantar seus assinantes – uma abordagem com a qual continuamos comprometidos. Com as principais mudanças da economia 5G ocorrendo nos mercados de nuvem pessoal e mensagens avançadas, estamos preparados para continuar ajudando os operadores a se beneficiar da confiança do consumidor que ganharam legitimamente ao lançar novos produtos e serviços geradores de receita.”

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss transforma a maneira como as empresas criam novas receitas, reduzem os custos e encantam seus assinantes com soluções de nuvem, mensagens e soluções digitais que apoiam centenas de milhões de assinantes em todo o mundo. As novas tecnologias seguras, escaláveis e inovadoras da Synchronoss, parcerias confiáveis e pessoas talentosas mudam a forma como os clientes TMT ampliam seus negócios. Para mais informação, acesse www.synchronoss.com.

