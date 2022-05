Synchronoss finaliza acordo com iQmetrix para alienar Plataforma de Experiência Digital e Soluções de Ativação

BRIDGEWATER, N.J., May 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” ou a “Empresa”) (Nasdaq: SNCR), líder global e inovadora em nuvem, mensagens e produtos e plataformas digitais, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida da venda da sua Plataforma de Experiência Digital (“DXP”) e Soluções de Ativação (“Ativação”) para iQmetrix , uma fornecedora líder de software de gestão de varejo de telecomunicações. A alienação foi formalmente anunciada em 8 de março de 2022.

“A venda da DXP e da Ativação faz parte do nosso plano estratégico para criar um modelo de negócios mais otimizado concentrado nas nossas principais áreas de crescimento para o futuro”, disse Jeff Miller, Presidente e Diretor Executivo da Synchronoss. “Esta transação é favorável para as áreas de foco dos produtos de longo prazo da Synchronoss. Com ela, poderemos ter flexibilidade operacional para aprimorar a estrutura do nosso capital e acelerar o desenvolvimento de novas ofertas de produtos nas nossas áreas principais, tal como o nosso portfólio na nuvem.”

“Como provedora confiável de software inteligente de gestão de varejo, a iQmetrix foi a compradora natural da Plataforma de Experiência Digital e Soluções de Ativação”, disse Ryan Volberg, Presidente e Diretor Executivo da iQmetrix. “Estamos muito entusiasmados com esta transação pois ela apoia nossos planos de ser o facilitador número um de dispositivos pessoais conectados em todo o mundo. Em uma indústria passando por tantas mudanças, esta é a próxima etapa de muitas para as quais estamos preparados que irão nos ajudar a criar grandes experiências na área de telecomunicações.”

As ofertas DXP e Ativação permitem que operadores de telecomunicações e varejistas em todo o mundo criem, organizem e gerenciem experiências digitais em todos os canais. Após a venda, o portfólio de negócios digitais Synchronoss passará a incluir seus produtos Financial Analytics e spatialSUITE, bem como a Plataforma iNow.

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss tecnologia(Nasdaq: SNCR) cria software que capacita empresas ao redor do mundo a se conectarem com seus assinantes de forma confiável e significativa. O conjunto de produtos da empresa ajuda a agilizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes, permitindo novos fluxos de receita, redução dos custos e aumento da velocidade no mercado. Centenas de milhões de assinantes confiam nos produtos da Synchronoss que se mantêm em sincronia com as pessoas, serviços e conteúdo que elas gostam. É por isso que mais de 1.500 funcionários talentosos da Synchronoss em todo o mundo se esforçam todos os dias para reimaginar um mundo em sincronia. Saiba mais em www.synchronoss.com

