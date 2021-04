Ce partenariat apportera le cloud personnel sur un marché de plus de 25 universités et huit millions d’étudiants au cours des trois prochaines années

BRIDGEWATER, N.J., 22 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ : SNCR), un leader et innovateur mondial dans le domaine des solutions numériques, de messagerie et de cloud, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Telkomsigma , la branche informatique du groupe Telkom Indonesia, afin de fournir la solution Synchronoss Personal Cloud® à des universités indonésiennes. Le cloud communautaire de Telkom sera proposé aux étudiants de 25 universités en tant qu’outil pour stocker, partager et transférer en toute sécurité des documents universitaires avec leurs professeurs, leurs groupes scolaires et leurs pairs.

La solution de marque blanche Synchronoss Personal Cloud s’exécutera en plus de FLOU , la plateforme multi-cloud de Telkomsigma. Les étudiants de première année d’universités sélectionnées pourront rejoindre la nouvelle solution cloud à partir de septembre, tandis que des milliers d’étudiants supplémentaires suivront de manière échelonnée au cours des trois prochaines années. À la fin du processus d’intégration de trois ans, 450 000 étudiants devraient avoir accès à la nouvelle solution de cloud personnel fournie par Synchronoss. Les étudiants auront également la possibilité de continuer à utiliser une version payante de la même solution après leur diplôme, leur donnant la possibilité d’accéder, de stocker et de partager leurs fichiers universitaires, photos, vidéos et autres contenus personnels bien après avoir quitté leurs établissements d’enseignement.

« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Synchronoss pour offrir aux universités indonésiennes une solution de cloud personnel répondant aux besoins des étudiants et des enseignants », a déclaré M. Hassan Salman, VPE de Telkomsigma. « Qu’ils suivent des cours en personne ou qu’ils profitent de l’apprentissage à distance, les étudiants génèrent et partagent des quantités massives de données avec leurs pairs et leurs professeurs, et doivent être sûrs que leur contenu soit protégé et disponible quand ils en ont besoin. Le cloud communautaire de Telkomsigma et sa capacité à maintenir ces fichiers à la fois accessibles et sécurisés fourniront un service précieux aux étudiants aujourd’hui et à l’avenir, une fois qu’ils auront terminé leurs études. »

En plus de donner aux utilisateurs universitaires un accès à leur contenu n’importe où et n’importe quand et la possibilité de le partager facilement avec d’autres, les capacités de sauvegarde automatique du cloud communautaire de Telkomsigma protègent également les étudiants de la perte de données due à une défaillance matérielle. Contrairement aux autres solutions cloud disponibles sur le marché, le cloud personnel fourni par Synchronoss permet de stocker les données des étudiants dans le pays, une exigence essentielle pour que Telkomsigma respecte la législation indonésienne.

Anthony Socci, président et directeur général APAC, a déclaré que la valeur du nouveau partenariat de Telkomsigma s’étend au-delà de l’importance de fournir à des millions d’étudiants un cloud personnel facilement accessible et offert par l’université. « Les établissements universitaires cherchent de plus en plus à fournir des solutions de cloud personnel à leurs étudiants et à leur personnel alors que l’ampleur du contenu numérique créé et partagé augmente de manière spectaculaire. Comme Telkomsigma l’a constaté, la solution Synchronoss Personal Cloud est entièrement en mesure de répondre aux besoins parfois uniques du secteur universitaire, que ces exigences soient la flexibilité d’ajouter rapidement de nouveaux services ou la capacité de respecter les réglementations locales en matière de confidentialité des données. Nous sommes ravis de voir comment notre partenariat avec Telkomsigma ouvre la voie à de nouvelles collaborations avec d’autres organisations éducatives. »

Les solutions de cloud personnel de Synchronoss ont été adoptées par des opérateurs mobiles et d’autres sociétés à travers le monde, y compris des fournisseurs d’assurances , pour offrir un haut niveau de valeur à leurs clients et générer de nouveaux revenus. Pour en savoir plus sur les solutions cloud de Synchronoss, consultez la page synchronoss.com/ solutions/cloud .

À propos de Synchronoss

Synchronoss transforme la façon dont les entreprises génèrent de nouveaux revenus, réduisent leurs coûts et séduisent leurs clients avec des solutions numériques, de cloud, de messagerie et numériques, prenant en charge plusieurs centaines de millions d’abonnés à travers le monde. Les nouvelles technologies sécurisées, évolutives et révolutionnaires de Synchronoss, ainsi que ses partenariats fiables et ses collaborateurs talentueux, modifient la manière dont les clients des technologies, médias et télécommunications développent leurs activités. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.synchronoss.com .

Contacts

Médias

Anais Merlin, CCgroup (International)

+44 07932 526514 — synchronoss@ccgrouppr.com

Diane Rose, CCgroup (Amérique du Nord)

+1 727.238.7567 — diane@ccgrouppr.com