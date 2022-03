Synchronoss Personal Cloud permet le service PicStorage de Kitamura

Le détaillant multimédia proposera la solution cloud PicStorage à des millions de clients

BRIDGEWATER, New Jersey, 29 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (« Synchronoss » ou la « Société ») (Nasdaq : SNCR), un leader mondial et innovateur en matière de produits et plateformes numériques, de messagerie et de cloud, a annoncé aujourd’hui que Kitamura, le principal détaillant multimédia au Japon, avait lancé une version en marque blanche du Synchronoss Personal Cloud sous la dénomination PicStorage.

Kitamura est l’un des principaux détaillants japonais proposant des services et des produits liés à l’image, y compris des appareils photo, l’impression de photos, le doublage de vidéos, un studio photo, des albums photo, etc. Le détaillant compte plus de 1 000 points de vente au détail à travers le pays, avec plus de 20 millions de visiteurs payants chaque année et environ 10 millions de consommateurs inscrits à ses services en ligne. Grâce à cette intégration, Kitamura sera en mesure de fournir des expériences de vente fluides en ligne et en magasin, avec la nouvelle offre de cloud personnel PicStorage.

« En plus de nos partenaires opérateurs et fournisseurs de services, Synchronoss explore de nouvelles applications pour notre plateforme cloud », a déclaré Yosuke Morioka, directeur général de Synchronoss Japan. « Notre collaboration avec Kitamura et son lancement de PicStorage n’est qu’un exemple de la manière dont le Synchronoss Personal Cloud peut être exploité en tant que service à valeur ajoutée dans de nombreux secteurs et marchés verticaux », a-t-il ajouté.

Kitamura proposera PicStorage en tant que service par abonnement. Celui-ci comprendra l’application de la marque et l’accès à un portail en ligne pour stocker, gérer et partager du contenu numérique.

« Le lancement de PicStorage constitue une extension parfaite pour notre portefeuille de produits et de services », a déclaré Hajime Yanagisawa, directeur informatique et directeur général de Kitamura. « Des millions de nos clients pourront désormais sauvegarder leur contenu numérique dans le cloud et le partager avec leurs amis et leur famille. PicStorage permet au client de découvrir de nouvelles façons d’organiser et de profiter de ses photos et souvenirs. Kitamura continuera d’étendre ce service avec des services liés à la photo qui amélioreront l’expérience client ».

En plus de Kitamura, Synchronoss compte des clients aux États-Unis, en Europe et en Asie, parmi lesquels Verizon, AT&T, Tracfone, Assurant, Allstate Protection Plans, Telkomsel, BT, Proximus et SFR.

À propos de Kitamura

Kitamura est une société de premier plan en produits et services de photo et vidéo au Japon. La société possède les plus grands laboratoires internes (installations de traitement de photos et vidéos) du Japon et fournit ses services et produits via plus de 1 000 magasins de détail à l’échelle nationale et en ligne. Elle s’est donné pour mission de fournir des services pour façonner les souvenirs de ses clients non seulement sur le moment, mais aussi pour les décennies à venir, permettant aussi de restaurer les photos et de raviver de précieux souvenirs.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits contribue à rationaliser les réseaux, simplifier l’intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, de réduire les coûts et d’accélérer la mise sur le marché. Plusieurs centaines de millions d’abonnés font confiance à Synchronoss pour rester en phase avec les individus, les services et les contenus qu’ils aiment. C’est pourquoi plus de 1 500 talentueux collaborateurs de Synchronoss à travers le monde s’efforcent chaque jour de repenser un monde synchrone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.synchronoss.com .

Contact pour les relations avec les médias :

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com