Synchronoss propulse le lancement par Telkomsigma de deux nouvelles solutions cloud personnelles haut de gamme en Indonésie

Les étudiants universitaires entrants dans toute l’Indonésie recevront un compte cloud personnel Floudrive gratuit ; un compte Premium Floudrive sera également disponible pour 170 millions de clients mobiles de Telkomsel

BRIDGEWATER, New Jersey, 05 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (« Synchronoss » ou la « Société ») (Nasdaq : SNCR), un leader mondial et innovateur en matière de produits et plateformes numériques, de messagerie et de cloud, a annoncé aujourd’hui le déploiement officiel de deux nouvelles solutions cloud personnel haut de gamme proposées par Telkomsigma, filiale de Telkom Indonesia, le plus grand opérateur de télécommunications du pays. Suite à cet accord en novembre, Telkomsigma met désormais son service Floudrive, optimisé par Synchronoss Personal Cloud, à la disposition des étudiants universitaires et des clients mobiles de Telkomsel.

En tant que branche des services informatiques et des centres de données de Telkomsel, Telkomsigma utilise la plateforme Synchronoss Personal Cloud pour son service Floudrive, offrant une expérience de stockage dans le cloud fiable et intuitive avec la possibilité de sauvegarder et de restaurer le contenu numérique, y compris les photos, vidéos, textes et autres fichiers. Pour garantir la conformité avec les lois indonésiennes relatives au stockage des données, Synchronoss s’est associée à Alibaba, tirant parti de son infrastructure informatique dans le pays.

À partir de septembre, Telkomsigma offrira aux étudiants universitaires un compte gratuit Floudrive comprenant 50 gigaoctets de stockage cloud, qu’ils pourront utiliser pour sauvegarder tout contenu numérique et partager des fichiers et des photos. La formule gratuite est la première de son genre et est proposée par l’intermédiaire d’universités sélectionnées en Indonésie. En outre, Telkomsigma proposera une version haut de gamme de Floudrive à 170 millions de clients mobiles de Telkomsel. Le service haut de gamme comprendra 100 gigaoctets de stockage.

« Nous sommes ravis de déployer ces deux nouvelles solutions de cloud personnel haut de gamme qui tirent parti de la plateforme Synchronoss Personal Cloud, en particulier au sein des universités, ce qui est une première dans le secteur », a déclaré Tanto Suratno, directeur des affaires et des ventes chez Telkomsigma. « La combinaison de Synchronoss et d’Alibaba nous permettra de suivre le rythme des millions d’abonnés qui profiteront de nos services gratuits et haut de gamme de Floudrive. »

« Telkomsigma, Telkomsel et Telkom Indonesia comprennent l’opportunité unique du marché de fournir des solutions cloud personnel qui fourniront une large gamme de services numériques aux abonnés dans toute l’Indonésie », a commenté Patrick Doran, directeur technologique de Synchronoss.« Sachant que la souveraineté des données locales est une exigence essentielle pour les clients, nous avons certifié notre plateforme technologique sur la plateforme Alibaba Cloud, fournissant une solution de cloud personnel en marque blanche qui est sécurisée, fiable, évolutive et spécifique au pays. »

Les principaux fournisseurs de services de premier niveau utilisent Synchronoss Personal Cloud, Synchronoss Email Suite, ou les deux pour gérer plus de 250 millions d’abonnés dans le monde entier, stockant et gérant plus de 142 pétaoctets de données.

Contact pour les relations avec les médias :

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Matt Glover/Tom Colton

Gateway Group, Inc.

SNCR@gatewayir.com