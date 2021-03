Taconic Biosciences élargit son conseil consultatif scientifique

Le Dr Monica Gostissa rejoint le conseil consultatif scientifique de Taconic Biosciences

RENSSELAER, New York (États-Unis), 15 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Taconic Biosciences, leader mondial dans le domaine des solutions de modèles animaux pour la découverte de médicaments, annonce l’arrivée du Dr Monica Gostissa à son conseil consultatif scientifique (CCS). Le Dr Gostissa rejoint les membres actuels du conseil : le Dr Frank Sistare, le Dr Andrew Goodman, le Dr David Hill et le Dr Robert Rosenthal.

Le SAB collabore avec la direction de Taconic pour fournir des informations et des conseils scientifiques visant à étendre le portefeuille de produits et services de l’entreprise. La longue carrière du Dr Gostissa dans les domaines de l’immunologie et de l’immuno-oncologie apporte une nouvelle expertise au conseil d’administration et complète le leadership de Taconic dans ces domaines de recherche.

L’expertise des membres du CCS dans les secteurs du microbiome, de l’oncologie, de la neurobiologie et de la toxicologie reflète l’accent mis par Taconic sur l’innovation dans ces domaines de recherche.

« L’immunologie et l’immuno-oncologie représentent des domaines de recherche et d’intérêt florissants pour Taconic. Nous souhaitons la bienvenue au Dr Gostissa au sein de notre équipe. Elle apportera une expertise et une direction précieuses alors que Taconic poursuit le développement des meilleures solutions de modèles animaux pour étayer les résultats cliniques humains », a déclaré Nancy J. Sandy, présidente-directrice générale de Taconic Biosciences.

Le Dr Monica Gostissa est la directrice principale des sciences in-vivo et ex-vivo chez Jounce Therapeutics, où elle dirige une équipe pluridisciplinaire dotée de capacités couvrant la pharmacologie in-vivo, les modèles de développement ex-vivo et l’histopathologie. Au cours de ses 20 années de carrière dans la recherche fondamentale, le Dr Gostissa a acquis une expertise approfondie dans le développement et l’examen de modèles complexes de souris présentant des tumeurs malignes solides ou hématologiques. Elle possède également des connaissances approfondies en biologie cellulaire et en immunologie tumorale. Depuis 2014, le Dr Gostissa dirige des programmes précliniques dans des petites et grandes entreprises biotechnologiques, se concentrant sur la meilleure traduction des connaissances scientifiques en traitements innovants contre le cancer.

Le Dr Gostissa a obtenu son doctorat en génétique moléculaire à l’École internationale supérieure d’études avancées, en Italie, et a terminé des études post-doctorales au Boston Children’s Hospital/Harvard Medical School. Elle a co-rédigé plus de 40 publications révisées par des comités de lecture et reçu plusieurs distinctions, dont le prix Special Fellow de la Leukemia and Lymphoma Society et un trophée V Foundation Scholar Award.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les autres membres du CCS de Taconic :

Le Dr Andrew Goodman est professeur associé en pathogenèse microbienne et membre du Microbial Sciences Institute de la Yale University School of Medicine. Le Dr Goodman a été récompensé par le New Innovator Award du directeur des NIH, la Pew Scholars Fellowship, le DuPont Young Professor Award, le Burroughs Wellcome Fund Investigator Award, le Howard Hughes Medical Institute Faculty Scholar Award et le Presidential Early Career Award in Science and Engineering. Les recherches du Dr Goodman se concentrent sur la compréhension des interactions entre les membres du microbiome intestinal humain et l’hôte. Le laboratoire Goodman combine la génétique microbienne, les modèles animaux gnotobiotiques et les approches informatiques pour mettre au point de nouvelles technologies d’étude du microbiome, et les appliquer afin de découvrir les causes et les conséquences de la variation du microbiome interpersonnel. Le Dr Goodman a suivi une formation en écologie et biologie évolutive à la Princeton University et obtenu son doctorat en microbiologie à la faculté de médecine de Harvard.

Le Dr David Hill a construit une carrière étendue et fructueuse à la tête des services de pharmacologie de nombreuses sociétés pharmaceutiques de premier plan, dont 20 années cumulées chez Organon et Merck. L’expertise thérapeutique du Dr Hill comprend les neurosciences, le traitement de la douleur, l’anesthésie, les maladies cardiométaboliques et l’oncologie. Le Dr Hill a joué un rôle crucial dans la direction de programmes de modèles animaux précliniques de différentes tailles qui ont donné naissance à de nombreux traitements nouveaux. Outre son expertise scientifique, le Dr Hill apporte également une connaissance approfondie de l’harmonisation des ressources internes et externalisées afin de produire des résultats scientifiques et commerciaux solides. Le Dr Hill a obtenu une licence en biologie appliquée au Hatfield Polytechnic et un doctorat en pharmacologie à la St. Thomas Hospital Medical School.

Le Dr Robert J. Rosenthal possède plus de 30 années d’expérience des sociétés impliquées dans le développement de diagnostics, thérapies, dispositifs médicaux et outils des sciences de la vie. Il est actuellement membre du conseil d’administration de Safeguard Scientifics, Inc., où il préside le comité de gestion du capital, ainsi que membre des comités d’audit et de rémunération. Avant son arrivée chez Taconic, M. Rosenthal a successivement occupé les positions mangériales de président du conseil d’administration et président-directeur général d’IMI Intelligent Medical Implants AG, une société spécialisée dans la technologie médicale qui a mis au point un système d’implants rétiniens pour les troubles dégénératifs ; puis président-directeur général de Magellan Biosciences, Inc., un fournisseur d’outils de recherche dans les sciences de la vie, dont il est également le fondateur. M. Rosenthal est titulaire d’une licence de l’université du Maryland, d’une maîtrise de l’université d’État de New York, d’un doctorat de l’université Emory et d’un MBA exécutif de l’université de Stanford. Il a obtenu une bourse d’études post-doctorales à l’université de Wurtzbourg (Allemagne) en qualité de chercheur associé à la Fondation Alexander von Humboldt, ainsi qu’une bourse d’études post-doctorales à l’université UCLA.

