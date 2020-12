Taconic Biosciences Expande o Portfólio ExpressMODEL® Inovador

Nova solução de geração de modelo animal transgênico de integração aleatória disponível

RENSSELAER, Nova York, Dec. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — A Taconic Biosciences, líder global no fornecimento de soluções de modelo de animais para a descoberta de medicamentos, anuncia o lançamento do novo serviço ExpressMODEL ® : Random Integration Transgenic ( RITg ) (Transgênico de Integração Aleatória), que reduz os custos de geração e o cronograma de modelo animal.

Muitas tecnologias de edição de genes são usadas para gerar modelos animais para a descoberta de drogas, cada uma com considerações únicas, mas com o objetivo compartilhado de criar perfis genéticos específicos. A técnica usada para gerar modelos RITg resulta em uma ninhada inicial onde os animais fundadores individuais podem ou não transportar e/ou expressar a característica genética pretendida. Tradicionalmente, cada animal deve ser criado por muitas gerações para determinar qual produz o resultado desejado. Este processo adiciona tempo e dinheiro consideráveis a um projeto. Em uma indústria forçada a reduzir cronogramas e custos para o lançamento de novas terapêuticas em todo o mundo, a ExpressMODEL®: A RITg diminui essa pressão.

Em vez de reproduzir cada animal fundador e caracterizar sua prole, a ExpressMODEL®: A RITg analisa a expressão do transgene e a fertilidade animal na primeira ninhada. Esta abordagem reduz os vários riscos inerentes à geração do modelo RITg. Em primeiro lugar, reconhecer os animais de sucesso mais cedo elimina o desperdício de recursos com a criação de animais com perfis genéticos incorretos. Em segundo lugar, a obtenção dos animais corretos no início do processo proporciona previsibilidade para as atividades a jusante. Uma vez que os projetos exigem uma coordenação intensa com outras partes interessadas e recursos, isso é extremamente valioso. Em terceiro lugar, os clientes podem personalizar o tamanho final da coorte e o padrão de saúde animal. Em quarto lugar, a busca de um número menor de animais antecipadamente reduz o número total necessário para o projeto.

“O portfólio da ExpressMODEL ® teve início com a Taconic aproveitando seus conhecimentos e capacidades de uma nova maneira para acelerar o processo de geração de modelos”, compartilhou o Dr. John Couse, vice-presidente de serviços científicos da Taconic. “O ExpressMODEL®: RITg dá continuidade a esse compromisso, com a combinação do forte know-how de geração de modelos da Taconic com a experiência em criopreservação de espermatozoides, fertilização in vitro e análise de transgene para eliminar os riscos associados a esta técnica de edição de genes. Isso fornece aos clientes dados decisivos meses antes das abordagens convencionais. É um caso raro em pesquisas onde os clientes não precisam escolher velocidade ou qualidade.”

A Taconic é uma fornecedora totalmente licenciada de serviços de geração de modelos de roedores com mais de vinte anos de experiência com geração de modelos , fornecendo inativação gênica, mutação ou substituição gênica, expressão de transgene, RNAi e edição gênica através das tecnologias CRISPR/Cas9 para garantir que as ferramentas certas sejam utilizadas em cada projeto específico do cliente. Além disso, a Taconic também fornece uma transição sem problemas desde o design do modelo até a criação e gerenciamento de colônias , oferecendo assim aos clientes uma solução completa. Esses serviços científicos incluem adquirir ou gerar, importar, licenciar, reproduzir, testar, preparar e distribuir modelos geneticamente modificados para qualquer local do mundo.

A Taconic Biosciences é uma líder global totalmente licenciada em serviços e modelos geneticamente modificados. Fundada em 1952, a Taconic oferece as melhores soluções / modelos de pesquisas em murinos, para que os clientes possam adquirir, customizar, criar, pré-condicionar, testar e distribuir valiosos modelos de pesquisa em todo o mundo. Especializada em modelos de camundongos e de ratos geneticamente projetados, microbioma, modelos de camundongos imuno-oncologia, e serviços de design e criação de modelos integrados, a Taconic opera três laboratórios de serviços e seis instalações de criação nos EUA e na Europa, mantém relações com distribuidores na Ásia e tem capacidades de entrega em nível global para oferecer modelos em quase qualquer lugar no mundo.

