Taconic Biosciences Lança Primeiro e Único Modelo de Camundongo Super Imunodeficiente Sem Receptores Gama Fc Murino Residuais, para Avaliação de Terapia de Anticorpo Aprimorada

RENSSELAER, NY, Oct. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Taconic Biosciences, líder global no fornecimento de soluções de modelo animal para descoberta de medicamentos, lançou o portfólio FcResolv NOG, o primeiro e único modelo de camundongo superimunodeficiente sem receptores Fc gama murinos residuais (FcγRs) conhecidos por confundir os resultados nos estudos de terapia com base em anticorpos.

Os FcγRs murinos podem causar falsos positivos ou falsos negativos, levando a conclusões incorretas e afetar a descoberta de medicamentos. Os modelos FcResolv NOG eliminam esses receptores para maior clareza nos estudos de medicamentos com base em anticorpos, proporcionando aos investigadores maior confiança e dados mais traduzíveis, com menos estudos e menos animais. Com aplicabilidade em oncologia, imuno-oncologia e doença autoimune, os modelos FcResolv NOG são adequados para enxertos de uma ampla gama de células e tecidos humanos, incluindo enxerto simultâneo de tumor humano e humanização do sistema imunológico.

“As terapias com base em anticorpos são uma das classes de medicamentos de crescimento mais rápido, criando uma necessidade urgente de melhores ferramentas pré-clínicas para a avaliação terapêutica, como de anticorpos monoclonais, conjugados anticorpo-droga e anticorpos biespecíficos”, disse o Dr. Michael Seiler, vice-presidente de produtos comerciais da Taconic. “O portfólio FcResolv NOG da Taconic permite que pesquisadores avaliem candidatos a medicamentos como esses por si próprios, sem interferência da atividade residual do receptor Fc gama murino.”

Os modelos FcResolv NOG eliminam os falsos negativos que ocorrem quando o domínio Fc de um terapêutico com base em anticorpos interage com os FcγRs murinos, bem como os falsos positivos que resultam quando os FcγRs desencadeiam atividade imune murina residual. Eles também eliminam as etapas dispendiosas de desconvolução que normalmente são necessárias para distinguir a verdadeira eficácia do medicamento dos efeitos fora do alvo mediados pelo sistema imunológico do camundongo. Com respostas mais confiáveis, os pesquisadores podem direcionar seus investimentos em descoberta de medicamentos de forma mais estratégica e eficaz.

O portfólio do modelo FcResolv NOG tem como base o CIEA NOG mouse® superimunodeficiente. Atualmente, o portfólio inclui dois modelos:

FcResolv NOG, para xenoenxertos de tumores com linhagens celulares ou tumores derivados de pacientes, enxerto de outras células e tecidos humanos normais ou patológicos, e estudos de humanização do sistema imunológico

para xenoenxertos de tumores com linhagens celulares ou tumores derivados de pacientes, enxerto de outras células e tecidos humanos normais ou patológicos, e estudos de humanização do sistema imunológico FcResolv hIL-15 NOG, que aceita enxertos de células NK humanas e é adequado para estudos de eficácia em terapêutica com base em anticorpos com um mecanismo de ação de citotoxicidade celular dependente de anticorpos (ADCC)

Para mais informação sobre o portfólio FcResolv NOG, visite www.Taconic.com/fcresolv . Ou ligue para 1-888-TACONIC (888-822-6642) nos EUA, +45 70 23 04 05 na Europa, ou envie email para info@taconic.com .

Sobre a Taconic Biosciences, Inc.

A Taconic Biosciences é uma líder global totalmente licenciada em serviços e modelos geneticamente modificados. Fundada em 1952, a Taconic oferece as melhores soluções/modelos de pesquisas em murinos, para que os clientes possam adquirir, customizar, criar, pré-condicionar, testar e distribuir valiosos modelos de pesquisa em todo o mundo. Especializada em modelos de camundongos e de ratos geneticamente projetados, microbioma, modelos de camundongos imuno-oncologia, e serviços de design e criação de modelos integrados, a Taconic opera laboratórios de serviços e instalações de criação nos EUA e na Europa, mantém relações com distribuidores na Ásia , e tem capacidades de entrega em nível global para oferecer modelos em quase qualquer lugar no mundo.

