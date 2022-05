Taconic Biosciences Nomeia Nomura Siam como Distribuidora para Todos os Modelos Animais da Taconic na Índia

Acesso aprimorado aos modelos críticos de roedores para pesquisadores na Índia

RENSSELAER, NY, May 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Taconic Biosciences, líder global no fornecimento de soluções de modelo de animais para a descoberta de medicamentos, anunciou a nomeação da Nomura Siam International Co., Ltd. (NSI), distribuidora de animais de laboratório e produtos afins, como sua distribuidora preferida na Índia.

A Índia contribui significativamente para a produção global de produtos farmacêuticos e vacinas, e a sua investigação e desenvolvimento farmacêuticos e biotecnológicos devem crescer ao longo da próxima década. Para apoiar esse crescimento, os cientistas na Índia precisam de modelos avançados de camundongos e ratos para estudos de farmacologia e toxicologia e avaliação da segurança dos medicamentos. A pesquisa em todas as áreas terapêuticas requer modelos geneticamente modificados (GEMs). Além disso, camundongos com sistemas imunológicos humanizados são essenciais para a imuno-oncologia e outras aplicações.

O portfólio da Taconic abrange quase 4.700 modelos de camundongos e ratos, incluindo cepas padrão amplamente usadas, modelos imunodeficientes e GEMs exclusivas. A Taconic também é líder global na geração de camundongos com sistema imunológico humanizado. Os sistemas de qualidade líderes, a integridade genética e os padrões de saúde animal harmonizados em todo o mundo da indústria da Taconic, promovem a reprodutibilidade da pesquisa, enquanto sua abordagem flexível ao licenciamento reduz as barreiras ao acesso aos GEMs valiosos.

Com sede na Tailândia, a NSI é conhecida pelo seu foco na qualidade e atendimento ao cliente. O novo acordo da empresa com a Taconic aumenta significativamente o acesso de pesquisadores pré-clínicos aos GEMs na Índia e permite que a NSI ofereça a este mercado um espectro completo de soluções.

“Até agora a seleção e a disponibilidade de modelos de roedores têm sido um pouco limitadas na Índia. Acreditamos que esta parceria fornecerá à indústria farmacêutica da Índia crescente acesso aos modelos animais mais sofisticados e de alta qualidade disponíveis em todo o mundo”, disse o Dr. Michael Seiler, vice-presidente de produtos comerciais da Taconic. “Nós realmente acreditamos que esta parceria apoiará o desejo da Taconic de acelerar novas terapêuticas que salvam vidas para a comunidade global.”

“O portfólio da Taconic de modelos sofisticados de camundongos preenche uma grande lacuna no mercado na Índia”, disse Taiichiro Kamiya, presidente da NSI. “Com o nosso compartilhamento frequente de informações e a melhoria do processo logístico, forneceremos acesso mais rápido e fácil às GEMs para os usuários indianos.”

Sobre a Taconic Biosciences, Inc.

A Taconic Biosciences é uma líder global totalmente licenciada em serviços e modelos geneticamente modificados. Fundada em 1952, a Taconic oferece as melhores soluções/modelos de pesquisas em murinos, para que os clientes possam adquirir, customizar, criar, pré-condicionar, testar e distribuir valiosos modelos de pesquisa em todo o mundo. Especializada em modelos de camundongos e de ratos geneticamente projetados, microbioma, modelos de camundongos imuno-oncologia, e serviços de design e criação de modelos integrados, a Taconic opera laboratórios de serviços e instalações de criação nos EUA e na Europa, mantém relações com distribuidores na Ásia , e tem capacidades de entrega em nível global para oferecer modelos em quase qualquer lugar no mundo.

Sobre a Nomura Siam International Co. Ltd. (NSI)

A Nomura Siam International Co. Ltd., com sede em Bangkok, Tailândia, foi criada em 2012 pela CLEA Japan, Inc. juntamente com a Nomura Jimusho, Inc. como fornecedora abrangente para o campo de animais de laboratório. Como fornecedora completa de serviços únicos, a NSI, além de vender animais de laboratório, também lida com uma ampla gama de produtos afins, incluindo equipamentos para criação de animais e experimentos, enriquecimento ambiental, bem como fornece serviços de consultoria para pesquisa pré-clínica e instalações de projetos com animais de laboratório.

