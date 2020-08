TECNO augmentera bientôt votre réalité avec leur dernier lancement du téléphone intelligent

TECNO s’est toujours engagé à apporter les technologies les plus avancées à ses utilisateurs dans les marchés émergents ; lesquelles se traduisent non seulement par les produits, mais également par l’expérience visuelle dont les utilisateurs pourront bénéficier à l’occasion du lancement des produits. Au premier semestre de 2020, TECNO a organisé de par le monde de nombreuses activités en ligne sur ce lancement, dont plusieurs étaient les premières activités de ce genre sur les marchés locaux, comme par exemple celle de TECNO CAMON 15 organisée au Nigeria et qui s’est imposée comme étant une première dans l’industrie du téléphone mobile sur les marchés africains ; possible grâce à l’essor rapide du secteur des TIC sur ce vaste continent. Il ne fait aucun doute que le lancement sur la Réalité Augmentée permettra de créer une expérience encore plus stimulante et plus saisissante.

Les séries de TECNO CAMON si convoitées se sont toujours attachées à l’étude de la technologie de caméras. Allant des premières générations au récent lancement de ces séries, les consommateurs ont toujours bien bénéficié de mises à jour continues, grâce aux investissements techniques de TECNO dans les technologies de caméra des smartphones.

À en juger par l’ambition de TECNO d’être une marque phare au niveau du téléphone-appareil photo sur les marchés émergents du monde entier, nous estimons que la série TECNO CAMON 16 pourrait être dotée d’une caméra arrière ultra quad de 64 mégapixels de premier rang, qui permet de faire un chef-d’œuvre avec chaque photo ainsi qu’une caméra frontale double de 48 mégapixels sans précédent et haute de gamme. Ces caractéristiques seront sans nul doute bénéfiques pour les utilisateurs, surtout dans le monde actuel où la plupart des souvenirs et moments forts sont capturés avec les caméras de smartphones. Donc cela ne nous étonne pas que les utilisateurs optent absolument à profiter du meilleur.

Si toutes les suppositions sont valables, en occurrence la base extraordinairement solide mise par les événements passés de même que les innovations dans le cadre technologique, lesquelles, selon les rumeurs pourraient se traduire par le CAMON 16 ; nous ne pourrons donc pas nous empêcher de nous interroger sur ce à quoi les clients devraient vraiment s’attendre pour avoir des expériences impressionnantes après le lancement de la Réalité Augmentée du CAMON 16!

Tout cela mérite alors nos attentes.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1244741/TECNO_CAMON_16_ Grand_Launch.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1244742/TECNO_CAMON.jpg