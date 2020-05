TECNO Mobile lance le révolutionnaire SPARK 5 équipé de cinq caméras

– Doté d’une puissante technologie IA, d’une batterie puissante de 5 000 mAh et d’un écran de pointage de 6,6 pouces, le Spark 5 sera disponible à partir du

HONG KONG, 13 mai 2020 /PRNewswire/ — TECNO Mobile, une marque mondiale de premier plan pour les téléphones mobiles, a annoncé le lancement du tout nouveau téléphone intelligent Spark 5. Équipé de cinq caméras et d’une batterie puissante de 5000 mAh, le Spark 5 donnera vie à des photos et des vidéos sur son écran poinçonné de 6,6 pouces. Le Spark 5 mettra en vedette TECNO HiOS 6.0 tout droit sorti de la boîte, qui est construit sur Android Q, et sera disponible chez tous les principaux détaillants sur le plan international.

Le SPARK 5 apporte une qualité inégalée dans l’image et la création vidéo alimentée par son 13 mégapixels IA Quad caméra à l’arrière et un appareil photo avant de 8 mégapixels. Chacune des quatre caméras IA arrière est équipée de capacités spécifiques – profondeur, caméra primaire, objectif macro et objectif IA – offrir une expérience visuelle extraordinaire aux utilisateurs et mettre en valeur l’utilisation novatrice des technologies d’Intelligence Artificielle par TECNO Mobile.

Stephen Ha, le Directeur Générale de TECNO Mobile, a commenté le lancement : « Nous continuons de voir la demande pour nos smartphones innovants au Moyen-Orient et nous sommes ravis de lancer le Spark 5 dans la région. En tant que marque fondée sur le principe de l’innovation et la valeur des technologies d’intelligence artificielle, les cinq caméras de la nouvelle Spark 5 séduiront les utilisateurs à la recherche d’un smartphone puissant à un prix accessible. Les utilisateurs peuvent profiter d’une vie plus branchée en suscitant leur créativité grâce à la technologie de pointe de la caméra au bout des doigts et en partageant facilement le contenu avec leurs amis et leurs familles par l’entremise des médias sociaux. »

Les passionnés de photographie peuvent prendre des photos de qualité professionnelle dans tous les modes et avec divers effets, y compris l’effet bokeh, IA HDR, mode macro et mode portrait IA, en utilisant pleinement les caméras puissantes de la Spark 5. L’écran immersif à la fine pointe de la technologie offrira aux utilisateurs une expérience de visualisation en ”plein écran” unique en son genre.

Avec son algorithme IA Camera 3.0 amélioré et la détection de scène IA, les utilisateurs vont transformer leur expérience photographique : élever la qualité des photos qu’ils prennent, et en utilisant pleinement les six flashes du téléphone– dont quatre situés autour de la caméra arrière avec double flash de la caméra avant. Avec le mode macro, les utilisateurs seront en mesure de prendre des gros plans extrêmes jusqu’à quatre cm du sujet, ce qui leur permettra de se concentrer sur les détails qui comptent.

Le SPARK 5 dispose également de la technologie IA HDR qui augmente la portée dynamique au-delà de ce qui est capturé par les capteurs de la caméra, permettant aux utilisateurs de prendre des photos avec moins de bruit et de détails plus nets. Le design élégant de SPARK 5 se décline en quatre différents couleurs à savoir jadéite de glace, Orange, Vacation Blue et Gris brumeux

Un smartphone puissant pour tout le monde

Caméra : Caméra frontale de 8 mégapixels et caméra quadruple arrière IA de 13 mégapixels avec 4 feux arrière et 2 feux avant.

Logiciel, connectivité et réseau : WIFI/BT 5.0 avec un réseau 4G LTE et 2 emplacements Nano Sim.

Android Q avec processeur MT6761 et une 32 Go + 2 Go de mémoire. L’appareil fonctionne sur HiOs qui est une version personnalisée du système d’exploitation mobile Android. Il permet une large gamme de personnalisation de l’utilisateur sans nécessiter l’enracinement de l’appareil mobile. Le système d’exploitation est également équipé d’applications utilitaires qui permettent aux utilisateurs de libérer la mémoire, les applications de gel, limiter l’accessibilité des données aux applications, et d’autres fonctionnalités utiles.

Affichage : SPARK 5 avec un écran d’affichage poinçonné de 6,6 pouces est une beauté massive. Il vous donne un écran avec un rapport d’écran parfait de 90,2% permettant une expérience de visualisation beaucoup plus large et plus merveilleux avec une résolution d’écran de 720*1600 HD qui fournit un affichage extrêmement net.

Batterie : 5.000 mAh qui vous durera toute la journée sur une seule charge. Même avec des applications consommatrices d’énergie fonctionnant sur vos onglets, le téléphone vous permettra de traverser toute la journée.

Pour plus d’informations, visitez TECNO Mobile sur www.tecno-mobile.com/ae/ home/#/.

À propos de TECNO

TECNO est une marque de smartphone haut de gamme. Fidèle à la devise de la marque, « Expect More », TECNO s’emploie à offrir à tous l’accès aux dernières technologies à un prix abordable et à permettre aux consommateurs de dépasser leurs limites actuelles pour découvrir un univers de possibilités. TECNO comprend les besoins des consommateurs des différents marchés et leur fournit des innovations localisées à travers une gamme de produits comprenant des smartphones, des tablettes et des téléphones basiques. TECNO est un acteur mondial majeur présent dans une soixantaine de marchés émergents et l’une des trois plus grandes marques de téléphones mobiles en Afrique. TECNO est également le partenaire mondial officiel des tablettes et téléphones du club de football Manchester City. Pour plus d’informations, visiter le site : www.tecno-mobile.com

