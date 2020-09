TIDAL annonce un partenariat avec MTN Nigeria

NEW YORK, 2 septembre 2020 /PRNewswire/ — TIDAL, la plateforme mondiale de streaming musical et de divertissement, et MTN Nigeria, une société de TIC de premier plan, ont annoncé un partenariat permettant aux abonnés de MTN de bénéficier d’un accès gratuit à TIDAL durant 30 jours. L’abonnement inclut de la musique de grande qualité, des vidéos, des concerts, des entretiens et bien d’autres choses encore provenant des meilleurs artistes du monde. Pour plus de détails sur la façon de profiter de l’offre, consultez le site tidal.com/mtn-nigeria.

Après le lancement historique de TIDAL et de MTN en Ouganda en 2018, ce partenariat illustre l’expansion continue de TIDAL dans le monde multigenre de la musique africaine. À l’issue de l’offre d’essai gratuite, les utilisateurs peuvent choisir de multiples configurations d’abonnement, allant de trois jours à un an, selon leurs habitudes d’écoute :

Abonnement sur trois jours, hebdomadaire, mensuel, 90 jours ou 1 an

Abonnement sur trois jours, hebdomadaire, ou mensuel avec accès aux données

S’exprimant sur ce partenariat, Srinivas Rao, le Directeur du service numérique de MTN Nigeria, a déclaré : « MTN a toujours soutenu les artistes locaux et les jeunes artistes. Notre partenariat avec TIDAL illustre une fois de plus la façon dont nous maintenons notre contribution à la croissance du secteur musical. Nous continuerons de proposer des plateformes comme celle-ci, qui permettent à nos clients de profiter de la bonne musique et de s’imprégner de leurs musiciens préférés. »

Lior Tibon, le Directeur d’exploitation de TIDAL, a également déclaré : « TIDAL crée naturellement un pôle permettant aux créateurs de tous horizons de partager leur art en toute intimité. Ce lancement s’inscrit dans un pays où de nouveaux artistes et des artistes reconnus prennent le contrôle du secteur du divertissement, ce qui leur offre une tribune pour échanger des idées et stimuler la croissance. »

Le vaste catalogue de musique et de vidéo de TIDAL fournit une gamme variée de contenus : derniers EP, documentaires et articles de fond. TIDAL est le point d’entrée des auditeurs pour s’imprégner de leurs musiciens préférés.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur tidal.com/mtn-nigeria, ou mtnonline.com/play/Tidal.

À propos de TIDAL

TIDAL est une plateforme mondiale de musique et de divertissement appartenant aux artistes et les rapprochant de leurs fans grâce à un contenu original et unique, mais aussi des événements exclusifs.

Disponible dans 56 pays, le service de streaming compte plus de 60 millions de titres et 250 000 vidéos de grande qualité dans son catalogue, ainsi que des séries vidéo originales, des podcasts, des milliers de listes de lecture gérées par des experts et la découverte d’artistes sur TIDAL Rising. Grâce à l’engagement de ses propriétaires pour la création d’un modèle plus durable pour l’industrie musicale, TIDAL est disponible en option premium et HiFi – ce qui inclut des enregistrements au format codec Master Quality Authentic ated (MQA), des enregistrements 360 Reality Audio de Sony et des enregistrements Dolby Atmos Music.

Aux États-Unis, les clients de Sprint ayant souscrit à l’offre Unlimited Plus ont accès à un abonnement TIDAL « gratuit sans limite ». Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.tidal.com.