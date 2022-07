Triller demande l’interdiction immédiate de TikTok, en la qualifiant de plus grande menace existentielle pour la structure de l’Amérique

Triller demande à tous les Américains de supprimer TikTok dès aujourd’hui, et au gouvernement des États-Unis de prendre les mesures directes et qui s’imposent depuis longtemps pour interdire TikTok

LOS ANGELES, 19 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Triller demande à CFIUS, au président Joe Biden, au Congrès et au département de la Défense d’interdire TikTok en la qualifiant de plus grande menace pour la sécurité de l’Amérique aujourd’hui, dans une lettre ouverte de Mahi de Silva, PDG et président de Triller.

En tant que PDG d’une société mondiale dont la mission est d’aider les créateurs à prendre le contrôle de leur destin dans l’économie des créateurs, en tirant parti de la technologie adaptative transformatrice, je suis aux côtés d’un nombre croissant de représentants élus, de régulateurs, de responsables du renseignement, d’autres dirigeants mondiaux et de consommateurs qui reconnaissent l’ampleur de l’impact dévastateur de TikTok sur notre société. Les signaux de danger abondent, allant des dirigeants de notre communauté du renseignement aux journalistes spécialisés dans les technologies les plus polyvalentes et connectées. Chaque parent américain doit se demander ce que cette application de vidéo sociale sait de ses enfants et comment ces signaux sont utilisés pour mieux comprendre l’emplacement, les préférences et les habitudes de leurs parents et de toute la famille. Les pétaflops de données envoyées par les utilisateurs américains de TikTok commencent par les préférences de contenu et les informations sur la localisation qui peuvent rapidement conduire à la détermination de la propriété du domicile, des horaires de travail et des dates de vacances, ainsi qu’à une multitude de données beaucoup plus granulaires sur tous les aspects de notre vie américaine.

Aujourd’hui, nous demandons à chaque Américain de retirer immédiatement TikTok de ses appareils. En outre, Triller demande au gouvernement des États-Unis de prendre des mesures immédiates et d’interdire TikTok et sa société mère chinoise ByteDance. Les enjeux n’ont jamais été aussi élevés.

Le récent article du professeur Scott Galloway, TikTok: Trojan Stallion , l’a habilement illustré :

« Le gouvernement chinois a le pouvoir d’accéder aux données des entreprises du secteur privé chaque fois qu’elle le souhaite. Une large gamme de l ois rend cela possible, y compris la loi sur la protection des secrets d’État : si vous êtes soupçonné d’héberger des informations d’état sensibles, vous devez en accorder l’accès. L’État prend une petite participation connue sous le nom d’ actions de père de famille (qui sont généralement liées aux si èges du conseil d’administration) dans des entreprises jugées stratégique s pour l’État. L’un de ces accords d’actions de père de famille est passé avec ByteDance, et bien que TikTok ne soit pas accessible aux consom mateurs chinois, l’accès chino is aux données de TikTok n’est pas contesté. En juin, Buzzfeed a obtenu plus de 80 enregistrements audio de réunions internes de TikTok, confirmant que la direction chinoise chez Byt eDance avait un accès libre aux données de TikTok. Un responsable de TikTok fait référence à un ingénieur à Pék in, connu sous le nom d’« administrateur principal » , qui « a accès à tout ».

Cela crée des inquiétudes vertigineuses concernant TikTok aux États-Unis.

Les systèmes d’IA qui recommandent des vidéos de courte durée seront étendus pour influencer le commerce électronique et sa chaîne d’approvisionnement associée, ce qui, à son tour, façonnera et influencera l’avenir du commerce américain. La société chinoise ByteDance et TikTok, son agent aux États-Unis, se sont déjà taillé la part de lion concernant l’attention numérique, avec les Américains passant jusqu’à 90 minutes par jour à parcourir le contenu recommandé par l’IA, ce qui est bien plus que le temps passé sur des plateformes telles que Google, Facebook ou Amazon.

Plus particulièrement, nos préoccupations en tant qu’Américains devraient aller au-delà de nos portefeuilles jusqu’à l’épine dorsale même de notre société : la démocratie représentative et la liberté d’expression. Les systèmes d’IA contrôlés par la société chinoise ByteDance et livrés via TikTok sont l’avant-dernier outil permettant d’influencer notre jeunesse en façonnant du contenu et des perceptions favorisant un programme pro-chinois.

Il est clair que dans le lexique de la technologie, le rapport signal/bruit pour TikTok et sa société mère chinoise ByteDance se résume uniquement à des signaux. Il est devenu inévitable que la position surpondérée de TikTok sur le marché ne soit pas simplement une menace au sein de l’écosystème des créateurs, mais une menace pour l’ensemble de notre économie, parce que ses propriétaires chinois ne sont pas tenus de respecter les mêmes règles que celles des autres plateformes dans ce domaine. Ces dangers présents et futurs menacent l’ensemble de l’économie américaine de l’innovation.

Nous comprenons que certains peuvent répliquer que Google, Facebook et Triller collectent également une myriade de grains de sable numériques sur les utilisateurs. Cependant, comme toutes les autres sociétés américaines, Triller opère en vertu des lois des États-Unis. Il peut également sembler opportun pour une entreprise de demander l’interdiction de la plus grande entreprise de son espace. Essentiellement, Triller consiste à donner aux créateurs le contrôle total de leur contenu et des données de leurs fans, et en fin de compte… un contrôle total de leur destin.

Comme l’a conclu à juste titre le professeur Galloway, nous avons, en tant que société, accueilli un acteur étranger pour séduire nos enfants et dominer ce marché, et nous l’avons fait sans aucune objection.

Triller estime que cela doit cesser.

Tandis que Triller s’est développée afin de mettre en place la plateforme pour les créateurs et de jeter les bases de sa plateforme de créateurs unique en son genre, nous avons développé une compréhension beaucoup plus profonde de l’économie des créateurs. À travers notre prisme, qui regarde plus de 175 milliards d’articles de médias sociaux par trimestre, couvrant plus de 2 millions de créateurs et 25 000 marques, nous avons constaté que TikTok supprime le contenu et les contributions des créateurs issus de la diversité, rendant ce contenu invisible pour leur public. Il est indéniable que l’algorithme d’IA de TikTok conçu par ByteDance est l’outil de propagande optimale, et c’est pour cette raison que l’Inde a interdit l’application à ses citoyens. Un autre exemple porte sur le rôle de TikTok dans les récentes élections aux Philippines de « Bongbong » Marcos, tel que cela est détaillé par Bloomberg . Étant donné que l’article attribue habilement la culpabilité au rôle de TikTok dans la réécriture de l’histoire des Philippines, chacun d’entre nous doit également clairement comprendre que ce mécanisme précis est présent dans chacun de nos foyers.

Il ne fait aucun doute que TikTok joue un rôle central dans la mise en place de réseaux de surveillance à l’intérieur et à l’extérieur de la Chine. Les voies par lesquelles ces technologies peuvent accéder à notre vie sont presque illimitées. Il s’agit d’un danger clair et présent et d’une question de sécurité nationale.

Regardez l’étendue des données auxquelles TikTok a accès et qu’elle comprend. Ensuite, associez-la aux préoccupations plus larges soulevées par nos dirigeants politiques, nos communautés du renseignement et nos chefs d’entreprise : il n’y a pas de fumée sans feu.

Triller déclenche l’alarme incendie aujourd’hui.

Nous n’avons pas de temps à perdre.

Triller, la plateforme pour les créateurs par les créateurs, a développé un réseau de services et de produits axé sur les créateurs. Elle a réuni un écosystème révolutionnaire pour répondre aux besoins immédiats et à long terme de ceux qui cherchent à partager leurs passions avec le monde. Alors que nous nous concentrons sur le créateur et l’avenir de l’économie des créateurs, nous pensons que l’avenir plus large de l’innovation américaine est menacé à cause de notre indifférence continue face à cette menace qui est littéralement entre nos ma ins.

Rejoignez-nous dès aujourd’hui et agissez. Rejoignez-nous ainsi que tous les américains lucides et épris de liberté qui croient aux marchés libres, à la liberté de création, à l’innovation et à un avenir où nous pouvons diriger nos vies sans être gênés par des forces obscures.

Mahi de Silva

PDG

Triller, Inc.

