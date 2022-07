Trip.com et Ctrip célèbrent le retour des voyages en annonçant leur partenariat stratégique avec Hylink Digital

Hylink propose un service complet de publicité par le biais de ses activités Travel + Travel Retail, Hylink Travel, et proposera aux marques du secteur du voyage des opportunités et des ressources exclusives sur la plateforme Trip.com et Ctrip grâce à notre partenariat

LOS ANGELES, 28 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Hylink Digital (Hylink), une agence mondiale de services complets primée dont la création remonte à 30 ans, a été annoncée comme partenaire stratégique officiel de Trip.com et Ctrip pour l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. Ce partenariat est le premier en son genre entre une agence de publicité et une agence de voyages en ligne internationale.

Avec le retour du tourisme, les spécialistes du marketing de destination, les marques du secteur du voyage et les spécialistes du marketing de voyage peuvent s’attendre grâce à ce partenariat non seulement à une plus grande valeur de leurs services existants, mais également à de meilleurs tarifs et à un accès exclusif à la création d’inventaires et de contenu.

« Nous avons toujours entretenu une relation étroite avec Hylink, et ce partenariat spécial arrive à point nommé alors que les voyages mondiaux reprennent. Nous prévoyons une reprise complète au sein du centre mondial du voyage », a déclaré Edison Chen, directeur général de Trip.com et Ctrip Partnerships.

Au cours de cette année historique pour les voyages, il est évident que l’industrie du voyage évolue, et l’avenir du voyage ressemblera à des partenariats comme celui-ci. « Le modèle commercial de Trip.com fonctionne dans tous les secteurs qui s’entrecroisent avec le voyage, qu’il s’agisse de voyages touristiques, du marketing de destination, du Travel Retail, des soins de santé, de l’éducation ou des marques du secteur du voyage », a déclaré Humphrey Ho, associé directeur des Amériques chez Hylink Digital.

Trip.com Group Limited

Site Web : https://us.trip.com/? locale=en_us

Facebook : https://www. facebook.com/Trip/

Instagram : https://www. instagram.com/trip/

Twitter : https://twitter.com/ Trip/

WeChat : https://pages.trip. com/images/social-media/ wechatQRCode.png

YouTube : https://www.youtube. com/c/TripOfficial

Hylink Digital

Site Web : https://hylinkgroup.com/

Instagram : https://www. instagram.com/hylinkdigital/? hl=en

Twitter : https://twitter.com/ hylinkdigital

LinkedIn : https://fr. linkedin.com/company/hylink

À propos de Trip.com Group

Trip.com Group Limited, anciennement Ctrip.com International, est une société multinationale chinoise de voyage en ligne qui fournit des services comprenant la réservation d’hébergements, la billetterie de transport, les visites groupées et la gestion des voyages d’affaires d’entreprise.

Trip.com est une société cotée au NASDAQ depuis 2003 (NASDAQ : TCOM) avec plus de 1,4 million d’hôtels dans 200 pays et régions et un réseau aérien étendu de plus de 2 millions d’itinéraires de vol reliant plus de 5 000 villes à travers le monde. L’agence a élaboré un vaste réseau hôtelier et aérien, qui propose à ses clients un éventail d’options mondiales.

À propos d’Hylink Digital Solutions

Hylink Digital (Hylink) est une agence internationale indépendante entièrement intégrée de publicité et de communication comptant plus de 20 bureaux dans le monde entier et des sièges sociaux américains à Los Angeles, en Californie et à New York, dans l’état de New York. Agence numérique classée n° 1 par le magazine hebdomadaire China Internet (CI) pendant 14 années consécutives entre 2008 et 2021. Hylink a également reçu pendant plusieurs années le prix Effie China récompensant le Réseau d’agences indépendantes le plus efficace de l’année et a été reconnue comme l’agence à la croissance la plus rapide par Adweek en 2021. Hylink Digital a remporté 32 prix lors des Interactive Creative & Media Marketing Awards 2021 (anciennement les Modern Advertising Awards).

Hylink comprend des unités leaders du secteur dans les disciplines suivantes : médias numériques, création interactive, programmatique, SEM, marketing de contenu et investissement, EPR/social, recherche et informations. Hylink dessert les entreprises Fortune Global 500, depuis leur siège social en Chine et aux États-Unis, et possède des bureaux d’appui dans le monde entier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter www.hylinkgroup.com , ou suivez Hylink sur LinkedIn ou Twitter sur @hylinkdigital.

Contact auprès des médias : Alana Reid

Nom : Alana Reid