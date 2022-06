TrueCommerce nomeia Randy Curran como CEO para liderar a empresa na próxima fase de crescimento

Líder veterano em tecnologia irá alinhar ainda mais a empresa para gerar maior valor para clientes em todo o mundo

FLORHAM PARK, N.J., June 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A TrueCommerce, fornecedora global de soluções de conectividade, integração e comércio unificado de parceiros comerciais, anunciou hoje que Randy Curran foi nomeado Diretor-Presidente e membro do Conselho de Administração, a vigorar a partir de 1º de junho de 2022.

“Estamos incrivelmente orgulhosos do crescimento da TrueCommerce”, disse Ryan Harper, Sócio Geral da Welsh, Carson, Anderson & Stowe (WCAS) e membro do Conselho de Administração da TrueCommerce. “Estamos confiantes de que a TrueCommerce irá acelerar essa trajetória ascendente sob a orientação de Randy. Ele é líder comprovado, com vasta experiência com a liderança de empresas nos próximos estágios de crescimento e excelência operacional.”

O crescimento da TrueCommerce é atribuído a vários fatores. Com a aquisição da DiCentral, a empresa dobrou o número dos seus funcionários, aumentou sua base de clientes em 40% e expandiu sua presença nas Américas, Europa e Ásia-Pacífico. A empresa também investiu na sua plataforma global e no desenvolvimento de produtos, tendo um aumento de 24% nas conexões totais com sua rede global ano após ano e um aumento de 25% no TrueCommerce Commerce Network em comparação com 2020.

O Sr. Curran é líder de longa data de tecnologia com décadas de experiência transformando e incentivando para o sucesso empresas internacionais de alto crescimento. Recentemente, ele foi Sócio Operacional da WCAS, uma empresa líder em private equity dos EUA e acionista majoritária da TrueCommerce. Antes da Welsh Carson, o Sr. Curran atuou como CEO da OHL, Inc. (posteriormente comprada pela GEODIS), o quarto maior armazém de logística de terceiros (3PL) dos EUA, onde estabeleceu o alinhamento da equipe de gerenciamento e liderou o aprimoramento dos sistemas de informação que atendiam clientes e funcionários. O Sr. Curran também ocupou cargos de CEO na ITC^ Deltacom, Inc. (agora Deltacom), ICG Communications e Thermadyne Holdings, Inc. Ele se formou na DePauw University com um B.A. em Economia e tem um MBA da Loyola University.

“A TrueCommerce está na vanguarda do mercado de tecnologia da cadeia de suprimentos e, em uma economia global que requer soluções confiáveis e contínuas para a cadeia de suprimentos, as oportunidades de crescimento para a empresa são enormes”, disse Curran. “Estou honrado em entrar para essa equipe talentosa com o objetivo de executar o alinhamento do sucesso, implementação e suporte do cliente, e de tornar a TrueCommerce o foco do empregador.”

Sobre a Welsh, Carson, Anderson & Stowe

A WCAS é uma empresa líder de ativos privados dos EUA, focada em dois setores-alvo: saúde e saúde. Desde a sua fundação em 1979, a estratégia da empresa tem sido fazer parceria com excelentes equipes de gestão e criar valor para seus investidores por meio de melhorias operacionais, iniciativas de crescimento e aquisições estratégicas. A empresa levantou e gerenciou fundos que totalizam mais de US$27 bilhões de capital reservado. Para mais informação, visite www.wcas.com.

Sobre a TrueCommerce

A TrueCommerce é a maneira mais completa de conectar sua empresa com toda a cadeia de suprimentos, com total integração, desde EDI, gerenciamento de estoque, até atendimento, fachadas digitais e mercados. Revolucionamos a visibilidade e a colaboração da cadeia de suprimentos, ajudando as organizações a aproveitar ao máximo suas iniciativas omnicanal por meio da conectividade P2P de negócios, gerenciamento de pedidos, reabastecimento colaborativo, atendimento inteligente, análise multifuncional e gerenciamento de informações de produtos.

A TrueCommerce Global Commerce Network viabiliza a conexão das empresas com mais de 160.000 varejistas, distribuidores e provedores de serviços de logística. Como provedora de serviços totalmente gerenciado, também gerenciamos a integração de novos parceiros comerciais, bem como a gestão contínua de mapeamento específico de parceiros, alterações de rotulagem e monitoramento de comunicações. É por isso que milhares de empresas – desde as startups até as da Fortune 100 global de vários setores – dependem de nós.

TrueCommerce: Negócios em todas as direções

Para mais informação, visite https://truecommerce.com/

Contato com a Mídia

Yegor Kuznetsov

Diretor, Comunicações de Marketing

1-703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce. com