Uberall arrecada US$115 milhões, Assina Acordo de Aquisição da MomentFeed

LOS ANGELES e BERLIM, June 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Uberall, líder global em soluções de Marketing ‘Perto de Mim’, anunciou hoje que recebeu um investimento de capital de US$115 milhões liderado pela Bregal Milestone, Level Equity, United Internet e Uberall Management, que será usado para acelerar o seu crescimento nos EUA e no Canadá.

Como parte da sua estratégia de crescimento, a Uberall divulgou simultaneamente que assinou um contrato definitivo de aquisição da MomentFeed, principal provedora de Otimização de Pesquisa de Proximidade na América do Norte. Juntas, a Uberall e a MomentFeed criam uma plataforma de Experiência do Cliente ‘Perto de Mim’ nova e mais potente com capacidade inigualável e alcance mundial. A nova empresa administrará a presença online de 1,35 milhões de locais de negócios, mais do que qualquer outro concorrente atual. A MomentFeed e a Uberall contam com muitas das maiores e mais reconhecíveis marcas multilocais do mundo como cliente, incluindo BP, KFC, Marks and Spencer, McDonald ‘s e Pizza Hut.

“Com a volta dos consumidores depois de mais de um ano em casa, as empresas estão se recuperando e devem poder atender às crescentes demandas dos consumidores por experiência e serviços desejados nas lojas”, disse Florian Hübner, cofundador e CEO da Uberall. “Com a união da Uberall com a MomentFeed podemos nos tornar líderes em categorias claras com produtos mais inovadores, uma equipe de categoria internacional, e os recursos financeiros para que possamos aproveitar plenamente a oportunidade.”

A Uberall e a MomentFeed são parceiras de negócios de longa data, tendo uma visão semelhante e um conjunto de produtos complementares. A nova plataforma contará com as listas e produtos de gerenciamento de reputação líderes de mercado da Uberall, bem como com os recursos de primeira colocação no mercado, como anúncios locais do Google, reunidos com os melhores recursos sociais locais da MomentFeed, análise de sentimento do cliente e oferta de serviço de nível empresarial.

“Com a tendência do mercado voltada para a consolidação, levamos em consideramos várias empresas potenciais para fusão. A Uberall foi de longe a nossa preferida”, disse o CEO da MomentFeed, Nick Hedges. “A união das duas empresas faz um enorme sentido estratégico para os nossos clientes, que representam quem é quem das principais marcas de omnicanal dos EUA. Isso ajuda a acelerar nosso ritmo já rápido de inovação, dando aos clientes uma vantagem ainda maior no mundo hipercompetitivo do Marketing ‘Perto de Mim’.”

O CEO da MomentFeed, Nick Hedges, fará parte da equipe de liderança executiva da Uberall como Diretor de Estratégia e Vice-Presidente Executivo para a América do Norte, liderando a unidade de negócios norte-americana da Uberall, que terá uma significativa presença em vendas, serviços e engenharia na Califórnia.

“Estamos contentíssimos com a nossa parceria com a equipe da Uberall nesta próxima fase de crescimento. O nosso investimento estratégico irá acelerar substancialmente a ambição da Uberall de se tornar a principal plataforma de experiência de cliente ‘Perto de Mim’ em todo o mundo. A solução de suíte completa diferenciada da Uberall é imbatível em termos de integração e funcionalidade, fornecendo aos clientes uma vantagem real para alcançar, interagir e converter clientes online. Estamos prontos para apoiar Florian, Nick e sua equipe talentosa a cumprir seu roteiro de inovação e expansão”, disse Cyrus Shey, Sócio-Gerente da Bregal Milestone.

Sobre a Uberall

A Uberall capacita as maiores marcas do mundo a oferecer uma experiência memorável ao cliente ‘Perto de mim’ – desde as interações online até as vendas offline.

Os consumidores de hoje esperam uma experiência omnicanal e não fazem mais distinção entre online e offline. Por isso, a jornada do cliente ‘Perto de Mim’ abrange todos os pontos de contato que um consumidor tem com os pontos de venda locais de uma marca: desde a busca, persuasão, recomendação e compra, até o seu retorno como cliente regular. A plataforma da Uberall permite que as empresas preencham a lacuna entre esses pontos de contato e facilita uma experiência perfeita do cliente que evoca emoções positivas e satisfação do cliente.

A Uberall, fundada em 2013 em Berlim, Alemanha, tem escritórios em 6 países com cerca de 300 funcionários. Atualmente, a Uberall atende mais de 1.600 clientes em vários locais em 170 países.

Sobre a MomentFeed

A MomentFeed é a principal plataforma de Otimização de Pesquisa de Proximidade de confiança de muitas das maiores marcas de vários locais nos setores de restaurantes, varejo, automotivo, hotelaria e serviços financeiros. A Otimização de Pesquisa de Proximidade está despertando interesse substancial dos CMOs de marcas e franquias nacionais em múltiplos locais, como uma maneira de se fazer notar localmente, no momento exato em que o cliente tenha uma necessidade. A MomentFeed possibilita que as marcas nacionais executem campanhas de marketing hiperlocais em escala – impulsionando a conscientização local, o tráfego na loja e mais ligações para agendamentos e pedidos.

Fundada em 2010, a MomentFeed está localizada em Santa Monica, Califórnia. Uma Empresa Privada de Crescimento Mais Rápido da Inc 5000, ela também foi nomeada uma empresa comparativamente melhor.

Contato:

