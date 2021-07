UL et WIZZIT Digital contribuent à accélérer le déploiement des paiements sans contact pour favoriser l’inclusion financière et permettre aux commerçants de toutes tailles de réaliser leurs ambitions.

JOHANNESBURG, le 31 juillet 2021 /PRNewswire/ — UL, le leader mondial des sciences de la sécurité, a annoncé que WIZZIT Digital, une société de paiements numériques, a lancé une solution logicielle de point de vente (SoftPOS) Tap2Pay avec prise en charge de la saisie du numéro d’identification personnel (PIN). Cette solution permet de transformer des appareils commerciaux (COTS) en terminaux de paiement de point de vente (POS). Tap2Pay est la première solution SoftPOS développée en Afrique du Sud qui prend en charge la saisie du code PIN et est reconnue par Visa et Mastercard. WIZZIT Digital est désormais opérationnel avec un premier client de lancement, l’une des plus grandes banques commerciales panafricaines.

Pour surmonter les difficultés liées à la mise sur le marché d’une solution SoftPOS, UL a soutenu la solution Tap2Pay depuis son développement jusqu’à son entrée sur le marché. Dans un premier temps, UL a fourni des services de conseil pour aider WIZZIT Digital à s’orienter dans le paysage réglementaire des paiements et à répondre aux exigences des systèmes de paiement. Lorsque Tap2Pay a été prêt pour les tests fonctionnels, UL l’a testé avec une série d’outils accrédités par le système afin de fournir un retour sur les problèmes potentiels. Après le débogage et le dépannage, UL a fourni des services de tests fonctionnels et a aidé WIZZIT Digital à obtenir l’approbation du type pilote Visa. Après l’approbation fonctionnelle, les laboratoires de sécurité d’UL ont évalué la solution pour les programmes pilotes de sécurité de Mastercard et de Visa. Ces tests et évaluations par rapport aux exigences du projet ont permis à WIZZIT de mettre la solution sur le marché.

L’évaluation d’UL a confirmé que la solution Tap2Pay répondait aux principales exigences de sécurité avant d’entrer sur le marché. Il s’agissait notamment d’aider à affirmer la sécurité des données de paiement obtenues par une interface de communication en champ proche (NFC) et un noyau sans contact du dispositif COTS. Les mécanismes de sécurité, les contrôles et les mesures d’atténuation de la solution protègent les données du compte du consommateur et d’autres actifs.

Tap2Pay entre sur le marché à un moment où la demande de solutions de paiement sans contact augmente. Selon Deloitte, la pandémie de COVID-19 a rendu le besoin de numérisation des paiements plus critique que jamais. Cependant, de nombreux marchés émergents sont confrontés à des problèmes d’acceptation des cartes. Deloitte a également noté qu’en Afrique du Sud, environ 90 % des 100 000 magasins du secteur informel n’acceptent que des espèces. Pour répondre à la demande des clients et accroître l’acceptation des cartes par le marché des petites entreprises, y compris les commerçants des zones rurales, il faut une solution abordable.

Jako Fritz, conseiller principal en matière de sécurité chez UL, a déclaré : « SoftPOS est une approche entièrement nouvelle des paiements numériques qui réduit la barrière d’entrée pour les commerçants afin d’accepter les transactions par carte sans contact. L’informatique cloud, ainsi que le protocole Europay, MasterCard et Visa, permettent de passer du traditionnel point de vente physiquement sécurisé au traitement des transactions par logiciel COTS. Ces solutions aideront les propriétaires de micro-entreprises et de petites entreprises ainsi que les commerçants du monde entier à répondre aux exigences d’une société de plus en plus dépourvue de numéraire, de manière plus sûre et avec un investissement minimal. »

Expliquant comment Tap2Pay répond à un besoin non satisfait du marché, Brian Richardson, PDG et cofondateur de WIZZIT Digital, a déclaré : « Depuis près de deux décennies, nous travaillons avec des banques et des institutions financières sur les marchés émergents, y compris de nombreux pays d’frique. Notre expérience nous a appris deux choses. Tout d’abord, les consommateurs et les banques veulent la protection d’un code PIN lorsqu’ils effectuent des transactions sans contact. Dans un contexte de cyberfraude croissante, le code PIN offre un niveau de sécurité universellement accepté et auquel les gens font confiance. Deuxièmement, les solutions traditionnelles de paiement sans espèces sont trop coûteuses pour les micro et petits commerçants.

« Pour les petits commerçants, l’investissement initial dans les terminaux et les coûts de maintenance permanents sont tout simplement trop élevés. Tap2Pay SoftPos with PIN supprime cette barrière, permettant aux commerçants de toute taille d’accepter les paiements sans espèces. Cela leur permettra en fin de compte d’attirer davantage de clients, y compris ceux qui ne veulent pas payer en liquide des biens et des services, pour une fraction du coût », a déclaré M. Richardson.

À propos d’UL

UL est le leader mondial des sciences de la sécurité. Nous fournissons des services de test, d’inspection et de certification (TIC), de formation et de conseil, des solutions de gestion des risques et des informations commerciales essentielles pour aider nos clients, basés dans plus de 100 pays, à atteindre leurs objectifs de sécurité et de durabilité. Notre connaissance approfondie des produits et notre intelligence des chaînes d’approvisionnement font de nous le partenaire de choix des clients confrontés à des défis complexes. Découvrez-en davantage sur UL.com.

Pour en savoir plus sur le développement des normes et les autres activités à but non lucratif, visitez le site UL.org.

