Les données illustrent la perception de l’enseignement à distance et les destinations d’études privilégiées par les étudiants potentiels

RESTON, Virginie, 30 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — L’intérêt pour les programmes d’enseignement supérieur en management (GME) en 2021 continue de grandir parmi les étudiants potentiels, une tendance qui coïncide avec la baisse des inquiétudes suscitées par l’impact de la COVID-19, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui par le GMAC™ (Graduate Management Admission Council). Le rapport sur l’enquête menée auprès des étudiants sur mba.com publié par le Conseil en 2021 révèle que la proportion de répondants se disant extrêmement ou très préoccupés par la COVID-19 est passée de 41 à 33 % au cours de la période visée par l’enquête. En outre, trois candidats internationaux sur quatre (73 %) qui prévoient de poursuivre un MBA en dehors de leur pays de citoyenneté ne changent pas leurs plans d’origine malgré la pandémie.

Conclusions principales

Les candidates sont plus réceptives à l’enseignement à distance que les hommes

Même si les études ont suggéré que l’impact de la COVID-19 était particulièrement grave pour les femmes, du fait qu’elles ont dû assumer plus de responsabilités dans l’enseignement et le travail à distance, le rapport du GMAC révèle que de nombreuses candidates demeurent sous-évaluées et se montrent prêtes à adapter leurs projets d’enseignement supérieur. Plus précisément, les candidates sont plus susceptibles de rechercher la flexibilité de l’apprentissage en ligne que les hommes. Elles sont prêtes à accepter qu’une proportion plus élevée de leur diplôme soit complétée en ligne, et davantage susceptibles de convenir que les opportunités de carrière acquises grâce à un diplôme de commerce supérieur obtenu en présentiel sont les mêmes que celles obtenues via un diplôme en ligne.

« Alors que la disponibilité des vaccins se renforce, les étudiants potentiels du monde entier commencent à entrevoir la fin de la pandémie », a déclaré Sangeet Chowfla, président-directeur général du GMAC. « Il est particulièrement encourageant de voir que des candidates sont à la recherche de diplômes de commerce supérieurs pour obtenir des avantages professionnels malgré les défis et les obstacles uniques auxquels elles sont confrontées en raison de la COVID-19 ».

De plus en plus de candidats envisagent de passer un GME pour renforcer leurs compétences malgré les incertitudes liées à la COVID

Alors que plus de la moitié des candidats potentiels (58 %) ont confirmé qu’ils « prévoyaient toujours de poursuivre un diplôme de commerce supérieur à ce stade », plus d’un tiers des candidats potentiels (37 %) ont indiqué rechercher désormais un GME parce qu’ils « souhaitent postuler pour un emploi, mais n’ont pas les compétences et/ou le diplôme nécessaires pour être compétitifs ». L’accélération de la demande de GME peut s’expliquer par le fait que de plus en plus de candidats reconnaissent la nécessité d’entrer dans une économie en crise en se préparant mieux à entamer une carrière.

« La COVID-19 a fondamentalement perturbé l’avenir du travail et les compétences nécessaires au succès futur », a déclaré Soojin Kwon, directeur général en charge des admissions et du programme MBA à temps plein à la Ross School of Business de l’université du Michigan, et par ailleurs directeur du conseil d’administration du GMAC. « C’est quelque chose dont les écoles de commerce sont pleinement conscientes et auquel elles s’adaptent, alors que les candidats cherchent à renforcer leurs compétences professionnelles et de leadership pour répondre à des exigences professionnelles en pleine mutation ».

Les candidats internationaux préfèrent toujours la mobilité à l’Internet

Parmi les personnes interrogées, plus de 40 % des candidats internationaux, c’est-à-dire ceux qui souhaitent étudier en dehors de leur pays de citoyenneté, déclarent que travailler en dehors de leur pays de citoyenneté est leur principale motivation professionnelle. Les opportunités de vivre et de travailler à l’étranger expliquent pourquoi les candidats internationaux (70 %) sont moins enclins à modifier leurs plans d’origine que les candidats nationaux (52 %) dans le contexte d’une épidémie planétaire. La plupart des candidats internationaux continuent donc de valoriser la mobilité et ne souhaitent pas que l’expérience en personne soit remplacée par l’enseignement en ligne.

Les États-Unis et le Royaume-Uni restent les principales destinations des étudiants internationaux

Les candidats internationaux continuent de considérer les États-Unis comme l’un de leurs trois choix privilégiés pour étudier le commerce à l’étranger. Les étudiants potentiels d’Inde classent les États-Unis parmi leurs choix de prédilection, avant même leur pays d’origine, tandis que ceux du Canada et du Royaume-Uni choisissent les États-Unis comme première destination internationale. Les candidats potentiels de la Grande Chine identifient le Royaume-Uni (27 %) comme étant leur destination privilégiée pour étudier, suivie des États-Unis (21 %) et de Singapour (12 %). La montée des tensions entre les États-Unis et la Chine ces dernières années a peut-être dissuadé les futurs étudiants chinois de se rendre en Amérique pour obtenir leur diplôme d’études supérieures ; un phénomène auquel s’ajoute le développement des programmes d’écoles de commerce de haute qualité en Chine et dans la région Asie/Pacifique.

Plus d’informations sur la série d’enquêtes du GMAC

L’enquête auprès des étudiants sur mba.com a été menée sur la base de données collectées chaque mois entre juillet et décembre 2020 auprès d’un total de 2 515 personnes dans le monde ayant indiqué qu’elles prévoyaient de s’inscrire à un programme GME en 2021. Plus de 7 millions de candidats à la recherche de masters en commerce ou de MBA ont visité le site mba.com l’an passé pour explorer les choix d’écoles de commerce, se préparer et s’inscrire aux examens, et obtenir des conseils sur les procédures d’admission.

L’Enquête sur les tendances des candidatures 2020 du GMAC, publiée en novembre 2020, a recueilli et analysé les réponses de plus de 1 000 programmes d’études supérieures dans le monde. Elle a permis de constater que les candidatures aux programmes d’écoles supérieures de commerce avaient augmenté, avec des taux de croissance variables selon les régions et les programmes du fait des problèmes posés par l’enseignement à distance, les voyages et les visas. Ce rapport, ainsi que des recherches complémentaires sur les tendances mondiales de l’enseignement supérieur en commerce, sont disponibles sur le site Web du GMAC ici.

À propos du GMAC ™

Le Graduate Management Admission Council (GMAC) est une association des meilleures écoles supérieures de commerce du monde entier, au service d’une mission. Fondé en 1953, le GMAC crée des solutions et des expériences permettant aux écoles de commerce et aux candidats de mieux se découvrir, s’évaluer et entrer en relation.

Le GMAC™ fournit au secteur de l’enseignement supérieur en management des recherches, conférences sectorielles, outils de recrutement et évaluations de classe mondiale, ainsi que des outils, ressources, événements et services qui guident les candidats pendant leur parcours dans l’enseignement supérieur. Propriété du GMAC, qui assure sa gestion, l’examen du Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) est l’évaluation pour école de commerce la plus largement utilisée ; le GMAC™ détient et administre également l’examen NMAT by GMAC™ (NMAT™) et l’Executive Assessment (EA). BusinessBecause et The MBA Tour sont des filiales du GMAC™, une organisation internationale avec des bureaux en Chine, en Inde, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Pour en apprendre plus sur notre action, rendez-vous sur le site www.gmac.com