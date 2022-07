Une sommité de l’industrie géospatiale engagée comme consultant en stratégie principal chez AAM, une entreprise de Woolpert

MELBOURNE, Australie, 18 juillet 2022/PRNewswire/ — Le doctorant Zaffar Sadiq Mohamed-Ghouse, un expert géospatial primé, s’est joint aux rangs des dirigeants d’AAM, une entreprise de Woolpert. M. Mohamed-Ghouse agira en tant que consultant en stratégie principal au sein de l’équipe de direction géospatiale de Woolpert, renforçant ainsi les services et les capacités de l’entreprise géospatiale mondiale.

M. Mohamed-Ghouse possède plus de 25 ans d’expérience au sein de cabinets d’ingénieurs-conseils internationaux, travaillant dans les secteurs gouvernemental, universitaire, de la recherche et des entreprises. Il a occupé des postes de direction au sein d’organisations géospatiales multilatérales, y compris dans le réseau des Nations Unies pour la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale et le Conseil mondial de l’industrie géospatiale, et a dirigé des projets d’un montant de plusieurs millions de dollars pour des clients étatiques et fédéraux en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Malaisie, en Indonésie, en Inde, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Professeur dans des universités en Inde et en Australie, M. Mohamed-Ghouse explique comment les sciences spatiales améliorent l’environnement bâti.

Brian Nicholls, vice-président de Woolpert pour l’Asie-Pacifique et directeur général chez AAM, a annoncé que la vaste expertise de M. Mohamed-Ghouse en matière de consultation géospatiale fournira des solutions adaptées et efficaces aux clients de Woolpert.

« Zaffar a démontré sa capacité à apporter des changements positifs dans l’ensemble de l’industrie, et nous avons hâte de travailler avec lui, d’apprendre de lui et de tirer parti de son expertise et de son expérience », a déclaré M. Nicholls.

AAM a été acquise par Woolpert en 2021. Le vice-président principal de Woolpert, Joseph Seppi, a déclaré que l’ajout de M. Mohamed-Ghouse procure un avantage stratégique à l’entreprise et profite grandement à ses clients du monde entier. M. Mohamed-Ghouse a parlé des opportunités qu’il décèle en rejoignant Woolpert.

« Il s’agit d’une équipe étonnante, diversifiée, multiculturelle avec des compétences techniques et d’expertise variées », a-t-il expliqué. « Je me réjouis à l’idée de travailler avec ce groupe et d’élargir notre vaste portefeuille de services pour faire progresser l’industrie géospatiale. »

À propos d’AAM, une entreprise de Woolpert

AAM, une entreprise de Woolpert, est une entreprise de technologie géospatiale spécialisée dans la collecte, l’analyse et l’intégration d’informations géospatiales. Nous croyons que les cartes et les mesures numériques font de notre monde un endroit meilleur. En recueillant, en mesurant et en présentant des données géospatiales, nous aidons les clients à prendre des décisions plus éclairées dans un monde de plus en plus complexe. Woolpert est la première société spécialisée en architecture, ingénierie et géospatial (AEG) et en conseil stratégique, et a pour vocation de devenir l’une des meilleures entreprises au monde. Fondée en 1911 à Dayton, dans l’Ohio, Woolpert est la société américaine spécialisée en AEG qui connaît la croissance la plus rapide depuis 2015. Elle emploie plus de 1900 employés et compte 60 bureaux sur quatre continents. Rendez-vous sur aamgroup.com et woolpert.com .

Contacts pour les médias :

Steven Henderson, +61 431 090 338, s.henderson@aamgroup.com ; et Jill Kelley, 937-531-1258, jill.kelley@woolpert.com

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1860337/Zaffar_Sadiq_ Mohamed_Ghouse_Woolpert.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/463993/Woolpert_Logo.jpg