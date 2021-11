UScellular offre désormais la solution de transfert de contenu de Synchronoss pour accélérer l’activation des appareils en magasin

La solution permet le transfert de données numériques rapidement et en toute sécurité vers de nouveaux appareils mobiles

BRIDGEWATER, NEW JERSEY, 19 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Les fêtes de fin d’année s’annonçant comme une période chargée en ventes de nouveaux téléphones portables, UScellular , le quatrième plus grand opérateur sans fil à service complet aux États-Unis, propose désormais le transfert de contenu Synchronoss, une solution qui offre aux conseillers de vente des magasins UScellular la possibilité de déplacer facilement et rapidement du contenu de l’ancien appareil mobile d’un client vers un nouveau, sans frais pour le client.

Le transfert de contenu de Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ : SNCR), un leader mondial et innovateur dans le domaine des solutions numériques, de messagerie et de cloud, est conçu pour rationaliser l’intégration de nouveaux appareils en fournissant un moyen de transférer sans effort du contenu numérique – y compris des photos, des vidéos, des contacts, des journaux d’appels, de la musique, des documents, des messages et des paramètres – entre téléphones portables et tablettes.

Chris Hill, directeur commercial de Synchronoss, a déclaré que l’accès permanent au contenu numérique n’est plus une « bonne chose à faire » mais une « obligation » car les consommateurs intègrent de plus en plus les appareils mobiles dans leur vie quotidienne.

« Les consommateurs ont deux attentes lors de l’achat d’un nouvel appareil : la première est qu’ils ne perdront aucune de leurs données numériques importantes lors du changement d’appareil. La deuxième attente est qu’ils auront accès à leurs données dès que le nouvel appareil mobile sera connecté au réseau. Notre application multi-plateformes répond à ces deux besoins en rendant l’activation de nouveaux appareils pratiquement parfaite pour les abonnés », a-t-il déclaré.

La solution de transfert de contenu est une application facile à utiliser qui couvre les appareils et les systèmes d’exploitation et remplace le besoin d’équipements en magasin. Elle peut également considérablement réduire le temps qu’un client passe dans un magasin lors de l’activation d’un nouvel appareil.

« Alors que nous cherchons continuellement de nouvelles façons d’améliorer l’expérience de nos clients, nous considérons la solution Synchronoss comme un ajout important à notre boîte à outils de service à la clientèle », a déclaré Eric Jagher, vice-président senior des ventes aux consommateurs et des opérations chez UScellular. « Le transfert de contenu offre un moyen rapide et facile de s’assurer que les clients conservent leurs photos, vidéos et autres données importantes lors de l’achat d’un nouveau téléphone, ce qui réduit le temps passé en magasin et leur permet d’en passer davantage avec leurs amis et leur famille pendant les fêtes. »

Chris Hill a ajouté que les prévisions des analystes d’une augmentation des dépenses pour les fêtes en glissement annuel, en combinaison avec l’attrait des nouveaux modèles de smartphones sortis cette année, sont une des raisons pour lesquelles UScellular s’est tourné vers Synchronoss pour aider les conseillers de vente à transférer facilement et rapidement le contenu client vers de nouveaux appareils.

« L’ajout de notre solution de transfert de contenu aux ressources de service à la clientèle d’UScellular l’aidera à continuer à offrir une excellente expérience en magasin », a-t-il déclaré.

Le transfert de contenu fait partie d’un groupe de solutions Synchronoss onboardX – un ensemble d’outils qui permettent aux opérateurs mobiles de fournir l’expérience client souhaitée par les abonnés et de favoriser l’adoption du service. Les solutions onboardX supplémentaires incluent la sauvegarde et la restauration , un service cloud qui offre aux abonnés un emplacement sûr pour sauvegarder, afficher et restaurer du contenu à travers les systèmes d’exploitation et les appareils ; Out of Box Experience (OOBE) , une solution qui rationalise l’activation de nouveaux abonnés, services et dispositifs ; et Digital Experience Platform (DXP) , qui simplifie la création, l’orchestration et la gestion des expériences et des parcours en ligne.

Le site Web de Synchronoss fournit des informations supplémentaires sur le transfert de contenu et d’autres outils Synchronoss onboardX qui permettent aux opérateurs mobiles de favoriser l’adoption des services et d’offrir l’expérience client souhaitée par les abonnés.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits contribue à rationaliser les réseaux, simplifier l’intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, de réduire les coûts et d’accélérer la mise sur le marché. Plusieurs centaines de millions d’abonnés font confiance à Synchronoss pour rester en phase avec les individus, les services et les contenus qu’ils aiment. C’est pourquoi plus de 1 500 collaborateurs talentueux de Synchronoss à travers le monde s’efforcent chaque jour de repenser un monde synchrone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.synchronoss.com .

