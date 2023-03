Vencedores do 17º Annual Stevie® Awards de Vendas e Atendimento ao Cliente

Principais Prêmios de Atendimento ao Cliente e Vendas do Mundo Entregues em Las Vegas

FAIRFAX, Va., March 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Os vencedores do 17º Stevie® Awards de Vendas e Atendimento ao Cliente, reconhecido como o principal prêmio de atendimento ao cliente e de vendas do mundo, foram entregues na noite de sexta-feira em uma cerimônia de gala em Las Vegas, Nevada, EUA, com a participação de mais de 400 executivos de todo o mundo.

A lista completa de vencedores do Stevie por categoria pode ser encontrada em http://www.StevieAwards.com/ Sales.

A DP DHL, com 46 premiações nas categorias Ouro, Prata e Bronze no Stevie Awards, foi a organização mais homenageada deste ano, recebendo o troféu Grand Stevie Award. Este é o 11º ano consecutivo em que a empresa multinacional de entrega de pacotes e gestão de cadeia de suprimentos, com sede em Bonn, na Alemanha, recebe um Grand Stevie no programa, e o nono ano dos 11 em que ficou em primeiro lugar na lista das organizações mais homenageadas.

Outros vencedores do Grand Stevie Award, em ordem decrescente, incluem IBM, Sales Partnerships, Support Services Group, ValueSelling Associates, UPMC Health Plan, PowerSchool Group, GoHealth, TalkDesk e Michael Kors.

Mais de 2.300 indicações de organizações de cada indústria foram avaliadas na competição deste ano. Os finalistas foram escolhidos pelas pontuações médias por mais de 170 profissionais em todo o mundo em sete comissões julgadoras especializadas. As inscrições foram consideradas em mais de 60 categorias de conquistas em atendimento ao cliente e contact center, incluindo Contact Center do Ano, Prêmio de Inovação de Atendimento ao Cliente e Departamento de Atendimento ao Cliente do Ano; 60 categorias de conquistas em vendas e desenvolvimento de negócios, variando de Executivo de Vendas Sênior do Ano a Treinamento de Vendas ou Executivo de Desenvolvimento de Negócios do Ano a Departamento de Vendas do Ano; e categorias de novos produtos e serviços e provedores de soluções, dentre outros.

A Sales Partnerships, Inc. recebeu 12 premiações de Ouro, o maior número da competição. Outros vencedores de dois ou mais Stevie Awards de Ouro são: Alight Solutions, Blackhawk Network, ClearSource BPO, DP DHL, EFG Companies, Genpact, GoHealth, IBM, ICW Group, Janek Performance Group, JK Moving, LivePerson, MetTel, Michael Kors, MONAT Global Corp, Optima Tax Relief, LLC, Optum, Paradigm Marketing and Design, PREMIER Bankcard, Rapid Phone Center, Sales Partnerships, Inc., SAP, SoftPro, Splunk, Tata Consultancy Services, TELUS Smart Security & Automation, TIM Brasil, TransPerfect, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., UPMC Health Plan, Perceptyx, Veeam e WNS (Holdings) Limited.

Os vencedores de uma categoria especial, o Prêmio Ética em Vendas das Parcerias de Vendas, também foram anunciados na sexta-feira. Este prêmio reconhece as organizações por suas melhores práticas e realizações, demonstrando os mais altos padrões éticos no setor de vendas. O vencedor do Stevie de Ouro nesta categoria é a Greater Prairie Business Consulting. O vencedor da premiação de Prata é a Belkins, e os vencedores do Stevie de Bronze são a Cal Dental USA e a Integrity Solutions.

A apresentação foi transmitida ao vivo via Livestream e está disponível online.

As indicações para a edição de 2024 dos Stevie Awards de Vendas e Atendimento ao Cliente serão aceitas a partir de julho deste ano. O kit de inscrição pode ser solicitado em http://www.StevieAwards.com/ Sales.

Os prêmios são apresentados pelo Stevie Awards, que organiza oito das principais premiações de negócios do mundo, incluindo os prestigiados International Business Awards® e American Business Awards®.

Sobre os Stevie Awards

Os Stevie Awards são concedidos em sete programas: Stevie Awards Ásia-Pacífico, Stevie Awards Alemão, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards para Mulheres Empresariais, Stevie Awards para Grande Empregadores , e Stevie Awards para Vendas e Serviço ao Cliente. Os concursos Stevie Awards recebem mais de 12.000 nomeações todos os anos de empresas de mais de 70 países. Honrando empresas de todos os tipos e tamanhos, e as pessoas por trás delas, os Stevies reconhecem excelente desempenho no local de trabalho em todo o mundo. Saiba mais sobre os Stevie Awards em www.StevieAwards.com.

Patrocinadores do 17º Stevie Awards de Vendas e Atendimento ao Cliente incluem Sales Partnerships, Inc., Services Group e ValueSelling Associates, Inc.

