Viet Solutions 2020 – un concours axé sur les produits / solutions numériques – lance un appel à candidatures

HANOÏ, Vietnam, 13 juillet 2020 /PRNewswire/ — Viettel Group et le ministère vietnamien de l’Information et des Communications ont lancé l’appel à candidatures pour Viet Solutions 2020 – un concours international visant à découvrir des produits / solutions qui accélèrent les progrès de la transformation numérique. Le concours est ouvert aux particuliers / équipes du monde entier et la date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 25 septembre 2020.

Viet Solutions est un concours annuel qui recherche des produits / solutions numériques pratiques susceptibles d’accélérer les progrès de la transformation numérique en résolvant des problèmes dans différents domaines : applications mobiles, soins de santé, éducation, finance et banques, agriculture, transport et logistique, énergie, ressources et environnement, et fabrication.

En concourant à cette initiative, les participants auront l’occasion d’entrer en contact avec de possibles partenaires commerciaux et de suivre une formation leur permettant de renforcer les compétences essentielles pour la création d’entreprise, notamment en matière d’argumentation éclair, de vente et de marketing. Viettel prendra également en compte la possibilité de proposer des partenariats aux équipes ayant un produit et/ou une solution qui soit applicable. Ce partenariat peut inclure une participation aux bénéfices à hauteur de 75 % au cours de la première année du contrat et l’accès à la clientèle de Viettel dans 11 pays.

Les lauréats de Viet Solutions 2020 recevront non seulement des prix en espèces, mais seront aussi invités à participer au concours C1 Startup aux États-Unis ou au Mobile World Congress qui se tiendra en Espagne (à Barcelone).

Dans l’édition précédente du concours, Viettel Advanced Solutions Track 2019, 213 participants de 18 pays s’affrontaient dans la présélection, et 25 participants ont décidé de collaborer avec Viettel sur leur produit / solution.

Le Dang Dzung, directeur général de Viettel Group a déclaré : « Viettel est actuellement présent sur 11 marchés, qui représentent une population de 330 millions de personnes. Au Vietnam, Viettel dispose d’une couverture 4G dans tout le pays et se prépare également à déployer un réseau 5G adapté à l’Internet des objets. Fort d’une expérience de la concurrence mondiale et offrant actuellement ses services à plus de 100 millions de clients dans le monde entier, Viettel a de bons atouts pour aider d’autres entreprises à développer des plateformes technologiques ».

Candidatures

La date limite d’envoi des candidatures est fixée au vendredi 25 septembre 2020 ICT (heure d’Indochine).

Vous trouverez des informations sur l’admissibilité et autres sur le site web de Viet Solutions 2020 : http://vietsolutions.net.vn

Les candidatures doivent être faites via le site web de Viet Solutions 2020.

