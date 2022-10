HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 4 octobre 2022 /PRNewswire/ — Vinamilk , le principal fabricant de produits laitiers du Vietnam, a franchi une nouvelle étape en se classant au 6ème rang du top 10 des marques de produits laitiers les plus valorisées, selon Brand Finance.

La valorisation d’un montant de 2,8 milliards de dollars américains de cette année représente une hausse impressionnante de 18 % par rapport à 2021, ce qui confirme la position de leader de Vinamilk. Plus précisément, dans le secteur des produits laitiers, elle a été classée comme la marque laitière la plus prometteuse et continue de figurer parmi le top 5 des marques de produits laitiers les plus solides, arrivant en 2ème place. C’est un résultat remarquable pour Vinamilk en tant que seule représentante de l’Asie du Sud-Est à figurer dans le top 10 du classement, tant pour la valeur que pour la force de la marque. Vinamilk laisse également son empreinte dans les principaux classements alimentaires tels que les 30 marques alimentaires les plus valorisées et les 10 marques alimentaires les plus fortes.

En outre, selon le rapport national, Brand Finance a également reconnu Vinamilk comme la marque alimentaire la plus valorisée au Vietnam.

« Le rôle important de la marque est bien connu de Vinamilk tout au long du développement de l’entreprise, en particulier dans le secteur de l’alimentation et des boissons et celle de l’industrie laitière en particulier. Tout au long de ses 46 ans d’existence, Vinamilk a continuellement accru la valeur de sa marque conformément à nos piliers fondateurs : la qualité des produits, le service et notre réputation parmi les consommateurs », a déclaré Mme Bui Thi Huong, directrice générale de l’administration, des ressources humaines et des relations publiques de Vinamilk.

Elle est également convaincue que les entreprises vietnamiennes se concentreront et mettront tout en œuvre pour obtenir un meilleur rang dans les classements mondiaux, affirmant ainsi la position et la valeur des marques nationales vietnamiennes.

Chaque année, Brand Finance met à l’épreuve 5 000 des plus grandes marques au monde, dans 29 industries réparties dans 39 pays. Grâce à une méthode de mesure intégrée prenant en compte divers facteurs liés à la marque tels que l’impact, la santé et la réputation, l’investissement et d’autres encore, combinés à des données financières et d’enquête, le rapport annuel sur l’alimentation et les boissons publié par Brand Finance fournit des évaluations de la santé des marques de manière transparente, équitable et objective.

Les changements par rapport au rapport 2021 de Brand Finance suggèrent que les marques qui investissent dans la force intrinsèque, se concentrent sur les valeurs fondamentales et sur la vision à long terme, sont plus susceptibles de surmonter l’incertitude en période de crise, et se développent davantage par l’innovation et la continuité pour répondre aux besoins croissants des consommateurs.

Les investissements de Vinamilk ont également été reconnus par d’autres organisations locales et internationales. Le rapport Brand Footprint 2022 publié par Worldpanel, Kantar a souligné les résultats obtenus par Vinamilk au cours de la décennie en maintenant sa position de leader dans le top 10 des marques de produits laitiers les plus choisies au Vietnam.

En outre, Vinamilk a également été honorée pour la dixième fois consécutive dans le classement Forbes des 50 sociétés les mieux cotées au Vietnam, et est reconnu comme l’une des marques « Vietnam Value » par VIETRADE depuis 2010.

Présente dans 57 pays et territoires avec un chiffre d’affaires total cumulé à l’exportation de 2,75 milliards de dollars américains, Vinamilk poursuit ses recherches et développe de nouveaux produits pour accroître sa pénétration sur les principaux marchés d’exportation.

Depuis début 2022, l’entreprise a participé activement à un certain nombre d’activités commerciales internationales et de foires alimentaires en Chine, à Dubaï, au Japon, en Corée du Sud et en Australie pour présenter la gamme de produits de Vinamilk, ainsi que pour la recherche d’opportunités d’expansion internationale.

Fondée en 1976, Vinamilk est la première entreprise laitière du Vietnam. Elle figure parmi les 40 plus grandes entreprises de nutrition du monde en termes de revenus et parmi les 10 marques de produits laitiers ayant le plus de valeur au monde. Vinamilk gère actuellement 17 usines et 15 fermes laitières au Vietnam et à l’étranger.

