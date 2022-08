WHR Global Anuncia Novo Presidente, Chris Lagerman

WHR Anuncia Também a Promoção de Funcionários Titulares para Diretor de Operações Globais e Gerente de Serviços ao Cliente

MILWAUKEE, Aug. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A WHR Global, Inc. (WHR), líder na indústria global de realocação de funcionários, anunciou que Chris Lagerman será seu novo presidente, com efeito imediato. Esta promoção reflete a dedicação de Chris à WHR e à indústria de mobilidade global. Durante seu mandato de 20 anos na WHR Chris atuou como Consultor de Realocação, Gerente de Serviços ao Cliente e, mais recentemente, como Diretor de Operações Globais (DO).

Na sua função de DO, Chris orientou uma equipe de Gerentes de Atendimento ao Cliente em todos os escritórios da WHR nos EUA, Suíça e Cingapura. A WHR ajuda algumas das maiores empresas globais e já relocou dezenas de milhares de funcionários para mais de 100 países em todo o mundo. A WHR é especializada em fornecer a cada expatriado uma equipe de relocação dedicada, um serviço esmerado e disponibilidade 24/7 durante toda a jornada de relocação. Como prova do sucesso de Chris como DO, a WHR perdeu apenas um cliente corporativo durante sua história de 27 anos, refletindo diretamente a dedicação de Chris pelo melhor serviço da categoria.

O CEO da WHR, Roger Thrun, acredita que Chris continuará a impulsionar o sucesso dos serviços e da tecnologia da WHR. “Chris tem sido fundamental para o nosso crescimento nos últimos 20 anos e dará continuidade ao ritmo da nossa expansão global. Estou muito orgulhoso dele fazer parte da WHR”, disse Thrun.

“Estou honrado e grato por esta oportunidade e preparado para impulsionar o crescimento da WHR”, disse Lagerman.

Com efeito imediato, a WHR também anunciou que Heather Hess foi promovida a Diretora de Operações Globais, liderando todos os Gerentes de Atendimento ao Cliente nos EUA, Suíça e Cingapura. A WHR também anunciou que Peter Janotta foi promovido a Gerente de Serviços ao Cliente, com efeito imediato. Heather e Peter estão na WHR há 14 anos cada, representando a abordagem orientada a serviços da WHR para a mobilidade global e tendo gerenciado com sucesso programas de realocação para empresas Fortune 500.

