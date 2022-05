WHR Group, Inc. nomeado Top Workplace pelo nono ano consecutivo

MILWAUKEE, Wis., May 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Pelo nono ano consecutivo, o WHR Group, Inc. (WHR) foi nomeado Top Workplace (Principal Local de Trabalho) pelo Milwaukee Journal Sentinel. O Top Workplace pesquisa o envolvimento e a satisfação dos funcionários em empresas de todos os EUA. Os prêmios são concedidos a empresas em diferentes regiões, incluindo Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sudoeste, Montanhas Rochosas e Pacífico. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, o WHR foi nomeado Top Workplace na região de Milwaukee e Sudeste de Wisconsin.

Os prêmios Top Workplace baseiam-se exclusivamente nos resultados da pesquisa de feedback dos funcionários administrada pela Energage LLC, uma empresa líder em pesquisas especializada em saúde organizacional e melhoria do local de trabalho. Este prêmio é especial e importante pois o feedback da pesquisa foi fornecido pelos funcionários do WHR.

Funcionários e Cultura do WHR

O WHR acredita que o foco na cultura no local de trabalho é fundamental. Como uma empresa de gestão de relocação, o WHR ajuda outras organizações a atrair e reter os melhores talentos, que para isso têm que encontrar e reter os melhores talentos internamente.

De acordo com a Gerente de Recursos Humanos do WHR, Kimberley Uitz, SHRM-CP, GPHR: “O Top Workplace é uma homenagem importante para qualquer empregador, funcionário ou funcionário em potencial. Nos últimos anos, isso se tornou indispensável e, em alguns aspectos, mais difícil de obter. O WHR tem orgulho de ter recebido um Top Workplace em 2022 pelo nono ano consecutivo. Queremos continuar crescendo e expandindo a nossa fantástica base de funcionários.”

O WHR quer que seus funcionários gostem de vir para o escritório, se envolvam, se orgulhem do trabalho que fazem e alcancem sucesso na carreira. Não é possível ter uma grande cultura sem grandes pessoas. O WHR Group recebe o feedback dos seus funcionários e responde. A paixão do WHR sempre foi o Advancing Lives Forward® e o WHR passa essa paixão os funcionários e funcionários transferidos dos seus clientes.

O WHR tem orgulho de ter sido homenageado nove vezes e dos seus funcionários de muito talento.

Sobre o WHR Group, Inc.

O WHR é uma empresa global que trata da gestão de realocação de funcionários em todo o mundo e que se destaca pela sua estrutura meticulosa e pela sua tecnologia proprietária. O WHR tem escritórios em Milwaukee, Wisconsin, Suíça e Cingapura. Com sua taxa de retenção de clientes de 100% na última década, o WHR continua a se posicionar como líder confiável na realocação global de funcionários. https://www.whrg.com, LinkedIn , Twitter e Facebook.

Contato com a Mídia: Mindy Stroiman, Redatora Corporativa

Mindy.Stroiman@whrg.com

262-523-7510