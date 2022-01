WHR Group, Inc. offre des examens gratuits des politiques de mutation des employés

MILWAUKEE, 25 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — WHR Group, Inc. (WHR), un leader mondial du secteur de la mutation des employés, offre aux entreprises des examens gratuits de leurs politiques de mutation. WHR aidera également les entreprises à créer de nouvelles politiques à partir de zéro. Même avec la pandémie de Covid, les entreprises mutent toujours leurs employés pour occuper des postes cruciaux. Revoir les politiques de mutation et apporter des ajustements critiques aide les organisations à gagner dans la guerre des talents, à répondre aux besoins des employés, à se mesurer face à la concurrence et à contrôler les coûts de l’entreprise.

Les politiques de mutation doivent être intégrées dans les stratégies globales de gestion des talents et de récompenses d’une organisation. Une bonne politique de mutation peut aider une entreprise, tandis qu’une politique faible – voire inexistante – pourrait avoir un impact négatif sur le taux de réussite du recrutement des candidats. « Face à l’actuelle guerre des talents, il est essentiel de disposer d’un programme de mutation structuré et compétitif. Cela aide les entreprises à attirer et conserver les meilleurs talents », affirme Ben Koceja , directeur régional du développement commercial de WHR. S’assurer qu’une politique de mutation réponde aux besoins des personnes mutées aide à réduire leur stress, afin que les employés puissent se concentrer sur leurs responsabilités professionnelles sur leurs nouveaux sites.

L’analyse comparative d’une politique par rapport à d’autres entreprises aide également les organisations à rester compétitives dans la guerre des talents. La politique doit inclure un choix d’offres car les politiques de mutation sont intégrées dans les offres d’emploi. Les entreprises doivent également s’assurer qu’elles allouent le bon montant aux personnes mutées et aux besoins organisationnels. Il est important que les organisations ne paient pas pour des prestations inutiles ou obsolètes.

Selon le directeur du développement commercial international de WHR, Linden Houghtby , MBA, GMS, MIM+, « disposer d’une politique de mutation alignée sur la culture de votre entreprise, la stratégie des talents et les objectifs de recrutement est essentiel pour mener à bien un programme de relocalisation/mobilité. Elle permet aux entreprises de muter leurs employés là où ils sont le plus utiles. Les politiques garantissent que les personnes mutées seront prises en charge de manière à refléter les valeurs et les objectifs de l’organisation. »

Pour en savoir plus sur les examens gratuits des politiques de mutation des employés de WHR ou pour obtenir de l’aide afin de créer une nouvelle politique, veuillez contacter WHR .

À propos de WHR Group, Inc.

WHR est une société privée, détenue par une femme, qui gère les mutations des employés à l’échelle mondiale et se distingue par sa structure de prestation de services haut de gamme et sa technologie exclusive. WHR possède des bureaux dans le Wisconsin, en Suisse et à Singapour. Avec son taux de fidélisation de la clientèle de 100 % au cours des dix dernières années, WHR continue d’être le leader de confiance dans le domaine de la mutation des employés à l’échelle mondiale.

https://www.whrg.com , LinkedIn , Twitter et Facebook .