WHR Group, Inc. passa a ser WHR Global

Empresa de Gestão de Relocação Global de Funcionários Opera Sob Novo Nome para Refletir Presença Global

MILWAUKEE, June 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — O WHR Group, Inc. (WHR), líder na indústria global de relocação de funcionários, anunciou hoje que a empresa começará a operar com o novo nome WHR Global (WHR). Essa mudança de nome reflete como a WHR cresceu de uma empresa de gerenciamento de relocação dos EUA para uma marca de mobilidade global, com escritórios também em Cingapura e na Suíça. A expansão global da WHR foi fundamental para o atendimento das necessidades cada vez maiores dos seus clientes por serviços de relocação global em todo o mundo.

O escritório da Suíça dá suporte aos clientes e seus funcionários transferidos na Europa, Oriente Médio e África, enquanto o escritório de Cingapura dá suporte à região Ásia-Pacífico. Esses escritórios internacionais fornecem uma gama de serviços, incluindo serviços de pré-atribuição, transição, atribuição e repatriamento, para funcionários multilíngues expatriados. Os funcionários estrangeiros falam uma grande variedade de idiomas, incluindo francês, alemão, espanhol, japonês, malaio, lituano, russo, bahasa, malaio e mandarim. Juntamente com sua sede nos EUA em Milwaukee, Wisconsin, a WHR ajuda algumas das maiores empresas globais e já relocou centenas de milhares de funcionários para mais de 120 países em todo o mundo. A WHR é especializada em fornecer a cada expatriado uma equipe de relocação dedicada, um serviço esmerado e disponibilidade 24/7 durante toda a jornada de relocação.

O CEO da WHR, Roger Thrun, acredita que foi a obsessão do cliente que ajudou a WHR a ter tanto sucesso. “Nós sempre garantimos que o cliente e seus funcionários transferidos venham em primeiro lugar. Acreditamos que trabalhar no melhor interesse dos nossos clientes traz grandes benefícios”, diz Thrun. “Nosso objetivo número um é fornecer o melhor serviço que nossos clientes e seus funcionários possam receber. Nosso nicho é tornar os funcionários mais felizes e produtivos durante um momento realmente estressante das suas vidas, fornecendo serviços de relocação superiores.”

Este rebranding do nome não muda a propriedade da WHR desde a sua fundação em 1994. Como uma organização independente, a WHR não tem afiliações ou parcerias com outras organizações, permitindo que WHR atue como uma fiduciária para seus clientes. Isso garante que apenas os parceiros da cadeia de suprimentos da mais alta qualidade sejam utilizados.

Sobre a WHR Global

A WHR Global (WHR) é uma empresa global de gestão de relocação privada, orientada para o cliente, distinguida pela sua melhor prestação de serviços e tecnologia proprietária de ponta. O WHR tem escritórios em Milwaukee, Wisconsin, Suíça e Cingapura. Com sua taxa de retenção de clientes de 100% na última década, o WHR continua a se posicionar como líder confiável na relocação global de funcionários. A WHR vive por sua visão e paixão por Advancing Lives Forward® e Making the Complex Simple. Para mais informação sobre a WHR, visite http://www.whrg.com , ou siga LinkedIn , Twitter e Faceb ook .