WilsonHCG nommée Leader et Entreprise hors pair dans l’évaluation mondiale PEAK Matrix® 2023 des services RPO d’Everest Group

TAMPA, Floride, 29 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — WilsonHCG a été nommée Leader et Entreprise hors pair (Star Performer) une fois encore dans l’évaluation mondiale PEAK Matrix® 2023 des services d’externalisation des processus de recrutement (RPO) d’Everest Group.

La PEAK Matrix® analyse la dynamique changeante du paysage de la RPO, fournissant une évaluation comparative objective et basée sur les données de 45 fournisseurs de RPO en fonction de leur capacité globale sur différents marchés mondiaux.

« Nous sommes honorés d’avoir été nommés Leader et Entreprise hors pair une fois encore. Nos équipes s’efforcent chaque jour d’aider nos clients à améliorer leurs activités. Leur dévouement à atteindre l’excellence est crucial dans le paysage des talents en évolution rapide d’aujourd’hui », a déclaré John Wilson , PDG de WilsonHCG. « Nous sommes également fiers de notre position de Concurrent de premier plan dans l’APAC, car c’est une région dans laquelle nous avons poursuivi notre expansion au cours des 12 derniers mois. »

S’exprimant à propos du statut mondial de WilsonHCG en tant que Leader et Entreprise hors pair, Arkadev Basak, partenaire chez Everest Group, a commenté : « Outre son expertise profonde en matière d’approvisionnement de talents hautement qualifiés de niche, WilsonHCG se démarque en raison de son empreinte mondiale et de ses offres analytiques. Son acquisition de Claro et Tracking Talent a renforcé ses offres de services et a aidé à positionner WilsonHCG comme un Leader et une Entreprise hors pair dans l’évaluation mondiale PEAK Matrix® 2023 des services d’externalisation des processus de recrutement (RPO) d’Everest Group. »

Les solides antécédents de WilsonHCG en matière de recrutement de cols blancs hautement qualifiés et son engagement redoublé dans le secteur des soins de santé et des sciences de la vie ont été salués par Everest Group, ainsi que sa capacité de livraison significative en Amérique du Nord et sa forte présence dans la région EMOA.

Autres faits saillants retenus dans l’évaluation :

Comment le réseau de centres de livraison mondiaux de WilsonHCG soutient de multiples industries d’acheteurs.

Le vaste réseau de partenariats de la société avec des fournisseurs de technologie.

Son acquisition de Claro en vue de fournir une offre de premier plan pour la veille du marché des talents.

WilsonHCG a également été nommée Leader et Entreprise hors pair en Amérique du Nord, Concurrent de premier plan et Entreprise hors pair dans la région EMOA, ainsi que Concurrent de premier plan dans la région APAC.

M. Basak a ajouté : « WilsonHCG es un acteur clé en Amérique du Nord grâce à ses fortes capacités de livraison et à sa faculté de recruter des cols blancs de niche en particulier dans les secteurs des hautes technologies, des soins de santé et des sciences de la vie. Sa série d’investissements organiques et inorganiques visant à accroître sa pénétration du marché et à améliorer ses capacités technologiques et ses offres de conseil a contribué a son positionnement en tant que Leader et Entreprise hors pair dans l’évaluation PEAK Matrix® 2023 Amérique du Nord des services d’externalisation des processus de recrutement (RPO) d’Everest Group. »

Pour en savoir plus sur l’évaluation PEAK Matrix®, veuillez consulter le site Internet d’Everest Group.

À propos de WilsonHCG

WilsonHCG est un leader mondial primé dans les solutions totales de talents. Opérant en tant que partenaire stratégique, la société aide certaines de marques les plus admirées au monde à développer des fonctions de talents complètes. Grâce à une présence mondiale couvrant plus de 65 pays et six continents, WilsonHCG fournit une suite complète de services de talents configurables, notamment l’externalisation des processus de recrutement (RPO), la recherche de cadres, ainsi que des solutions de gestion de talents et de conseil en technologie.

