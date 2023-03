Wood Mackenzie nomeia novo Chief Financial Officer

Simon Crowe, anteriormente da ERM, traz experiência para a indústria de sustentabilidade e energia

Headshot of Simon Crowe LONDRES, HOUSTON e SINGAPURA, March 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Wood Mackenzie, uma empresa de portefólio da Veritas Capital, nomeou Simon Crowe para a sua equipa de liderança executiva global como Chief Financial Officer (CFO), a partir de 27 de março.

Simon tem uma vasta experiência em empresas privadas e públicas nos EUA, Europa e Ásia. Simon junta-se à Wood Mackenzie após quase cinco anos como CFO na ERM , a maior consultoria de sustentabilidade e meio ambiente do mundo, onde desempenhou um papel fundamental no rápido crescimento, diversificação e investimento bem-sucedido da KKR.

Comentando a nomeação de Simon, Mark Brinin, CEO da Wood Mackenzie, disse: “Simon é um CFO com mentalidade comercial, e uma ampla experiência internacional, tendo trabalhado com a ERM apoiada por private equity e empresas listadas nas bolsas de valores de Nova York, Londres e Europa. Possui fortes competências de gestão financeira e liderança estratégica. A sua experiência diversificada em consultoria ambiental e mercados globais de energia aporta um conhecimento profundo dos nossos mercados finais. A sua considerável experiência beneficiará o futuro sucesso da Wood Mackenzie. É com grato prazer que acolhemos Simon na nossa empresa.”

“Está bem qualificado para ajudar a equipa a aproveitar as décadas de liderança e inovação no setor da energia. É um momento emocionante para se juntar à Wood Mackenzie, já que a empresa está bem posicionada para se expandir e aumentar os conhecimentos críticos fornecidos à sua crescente base de clientes em toda a cadeia de valor de energia e renováveis”, acrescentou Brinin.

Simon Crowe, CFO, comentou: “Estou muito entusiasmado por me juntar à equipa da Wood Mackenzie. Os mercados globais de energia, renováveis e commodities estão em transição para o zero líquido e a Wood Mackenzie tem um novo parceiro estratégico na Veritas Capital. O mundo dependerá cada vez mais dos conhecimentos críticos, dados e conhecimentos que as equipas de pesquisa e consultoria da Wood Mackenzie desenvolveram nos últimos 50 anos. Estou ansioso por trabalhar com uma equipa global de primeiro nível e ajudar a impulsionar a agenda de crescimento.”

Acerca da Wood Mackenzie

A Wood Mackenzie é uma fonte confiável de inteligência comercial para o setor dos recursos naturais em todo o mundo. Capacitamos os clientes a tomarem melhores decisões estratégicas, fornecendo análises objetivas e aconselhamento sobre ativos, empresas e mercados. Para mais informações, visite: www.woodmac.com ou siga-nos no Twitter @WoodMackenzie

WOOD MACKENZIE é uma marca comercial da Wood Mackenzie Limited e está sujeita a registos de marcas comerciais e/ou pedidos na Comunidade Europeia, nos EUA e noutros países do mundo.

Sobre a Veritas Capital

A Veritas é uma investidora de tecnologia de longa data com mais de 40 mil milhões de USD em ativos sob gestão e um foco nas empresas que operam na intersecção entre tecnologia e governo. A empresa investe em empresas que fornecem produtos, software e serviços fundamentais, principalmente soluções tecnológicas e baseadas em tecnologia, a clientes governamentais e comerciais em todo o mundo. A Veritas procura criar valor transformando estrategicamente as empresas nas quais investe por meios orgânicos e inorgânicos. Aproveitar a tecnologia para ter um impacto positivo em áreas de vital importância, como saúde, educação e segurança nacional, é fundamental para a empresa. A Veritas é uma orgulhosa administradora de ativos nacionais, melhorando a qualidade dos cuidados de saúde e, ao mesmo tempo, reduzindo custos, promovendo o nosso sistema educacional e protegendo a nossa nação e aliados. Para obter mais informações, visite www.veritascapital.com .

