Xinhua Silk Road : FAW Commercial Vehicles recrute des distributeurs dans 35 pays du monde entier

PÉKIN, 22 juin 2020 /PRNewswire/ — China FAW Commercial Vehicles, branche de FAW Group Co., société d’État de construction automobile basée dans la province du Jilin au nord-est de la Chine, est en train de recruter des distributeurs dans 35 pays du monde entier.

Les pays ciblés comprennent le Viêt Nam, le Laos et la Malaisie en Asie du Sud, et le Congo, le Nigéria et l’Angola en Afrique. Par ailleurs, des pays en Asie centrale comme le Kazakhstan et le Tadjikistan figurent également sur la liste.

L’initiative de FAW Commercial Vehicles vise à une expansion de ses opérations commerciales à l’étranger. Guidée par la stratégie de développement international du groupe, l’entreprise fournira à ses partenaires potentiels des produits complets avec solutions de marketing accompagnées d’un soutien à la gestion garantissant des bénéfices durables et une coopération à long terme.

Cela fait trois années de suite que FAW Commercial Vehicles est le meilleur vendeur sur le marché chinois des camions moyens et lourds, et parmi les premiers sur le marché mondial depuis deux années consécutives.

Pour davantage de détails sur le recrutement par le distributeur de la Société, veuillez vérifier l’illustration ci-dessous.

