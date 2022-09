Zenas BioPharma Nomeia Simon Lowry, M.D. para Diretor Médico

WALTHAM, Mass. e SHANGHAI, China, Sept. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Zenas BioPharma, uma empresa biofarmacêutica global comprometida em se tornar líder no desenvolvimento e comercialização de terapias imunológicas, anunciou hoje a nomeação de Simon Lowry, MD para seu Conselho Diretor. O Dr. Lowry tem mais de 20 anos de ampla experiência clínica na concepção e execução de programas clínicos de estágio inicial a final na Zenas, onde ele passará a liderar as funções globais de clínica, assuntos médicos e farmacovigilância da empresa.

“Estamos muito contentes em receber o Dr. Lowry na Zenas neste momento crucial para a empresa, quando damos início a dois testes de registro de fase três do nosso principal candidato a produto, obexelimabe, no quarto trimestre deste ano, e aos primeiros testes clínicos em humanos de vários programas de pipeline”, disse Hua Mu, M.D., Ph.D., Diretor Executivo da Zenas. “A liderança comprovada do Dr. Lowry, seu amplo histórico de desenvolvimento clínico e extensa experiência com ensaios clínicos globais irão fortalecer ainda mais nossa capacidade de executar nossa missão de transformar a vida dos pacientes com necessidades médicas não atendidas, com a oferta das melhores terapias imunológicas aos pacientes.”

O Dr. Simon Lowry acrescentou: “Há muitos pacientes com doenças autoimunes e raras que precisam de novas opções de tratamento eficazes. A equipe profundamente experiente e talentosa da Zenas fez um progresso impressionante ao avançar no pipeline da empresa em um período muito curto de tempo, e estou pronto para liderar o avanço contínuo dos programas clínicos da Zenas com a sua comercialização e maior expansão do pipeline de programas inovadores da empresa.”

O Dr. Lowry tem 20 anos de experiência com grandes empresas farmacêuticas e de biotecnologia emergentes, tendo dirigido programas de desenvolvimento bem-sucedidos, liderado equipes de assuntos clínicos e médicos, e interagido com agências reguladoras em várias áreas da medicina, incluindo reumatologia, imunologia e oftalmologia. Antes de ingressar na Zenas, o Dr. Lowry foi Diretor Médico da Kinevant Science, uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico focada no tratamento de doenças inflamatórias e autoimunes raras. Anteriormente, o Dr. Lowry foi Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento em Imunologia da Roivant Sciences, liderando todos os ativos de imunologia em estágio de desenvolvimento para o desenvolvimento clínico, e serviu como um membro-chave da equipe de liderança. Ele também atuou como Diretor Médico na Sun Pharma North America, onde foi responsável por quatro áreas terapêuticas de marca (Imunologia e Dermatologia, Oftalmologia, Neurologia e Oncologia) e liderou todos os aspectos do desenvolvimento e funções médicas (incluindo desenvolvimento clínico, informações médicas, medicina de campo, HEOR, publicações/comunicações médicas e operações). No início da sua carreira, ele trabalhou na Novartis, onde atuou como Vice-Presidente, Chefe de Franquia de Assuntos Médicos Globais, Imunologia e Dermatologia, e na Pfizer, onde atuou em funções de responsabilidade crescente, incluindo como Vice-Presidente, Líder do Grupo de Assuntos Médicos de Oncologia.

Antes da sua carreira farmacêutica/biotecnológica, o Dr. Lowry exerceu medicina interna em várias instituições no Reino Unido e na Austrália. Ele é formado em Medicina pela Trinity Hall, Cambridge University e pela Cambridge University School of Clinical Medicine no Reino Unido.

Sobre a Zenas BioPharma

A Zenas BioPharma é uma empresa biofarmacêutica mundial comprometida em se tornar líder global no desenvolvimento e comercialização de terapias imunológicas para pacientes em todo o mundo. Com desenvolvimento clínico e operações nos EUA e na China, a Zenas está avançando rapidamente um vasto pipeline de terapêuticas inovadoras que continua a crescer por meio da nossa estratégia de desenvolvimento de negócios de sucesso. Nossa experiente equipe de liderança e rede de parceiros de negócios impulsionam a excelência operacional para oferecer terapias potencialmente transformadoras para melhorar a vida das pessoas que enfrentam doenças autoimunes e raras. Para mais informação sobre a Zenas BioPharma, visite www.zenasbio.com e siga-nos no Twitter em @ZenasBioPharma e LinkedIn .