Zoom lance Zoom Phone Appliances, enrichissant les capacités des professionnels hybrides

Zoom Phone Appliances offre une solution de téléphonie de bureau tout-en-un pour les appels et les réunions, avec des solutions matérielles de Poly et Yealink

SAN JOSÉ, Californie, 10 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ : ZM) a annoncé aujourd’hui le lancement de Zoom Phone Appliances, une nouvelle catégorie de matériel optimisé pour les professionnels hybrides, des bureaux à domicile aux espaces de huddle partagés, s’adressant aux cas d’utilisation dans tous les secteurs. Zoom Phone Appliances combine la technologie de Zoom avec le matériel de Poly et Yealink pour fournir des capacités vidéo et audio et un écran tactile, dans une solution de téléphonie de bureau tout-en-un pour les appels téléphoniques, les tableaux blancs interactifs et les réunions vidéo HD.

« Zoom continue de faire preuve d’un rythme rapide d’innovation et d’une capacité à évoluer à l’échelle mondiale avec son offre robuste de téléphonie cloud, Zoom Phone », a déclaré Elka Popova, vice-présidente de la recherche sur le travail connecté chez Frost & Sullivan. « Zoom Phone a toujours été une alternative révolutionnaire aux anciennes solutions de téléphonie et ce nouveau programme d’appareils améliore davantage sa proposition de valeur en permettant aux entreprises d’ajouter la vidéo aux espaces de travail avec des appareils spécialement conçus et faciles à obtenir, déployer et gérer. »

« Le lieu de travail traditionnel s’adapte et évolue, et notre objectif est de donner aux professionnels les moyens d’accomplir davantage de choses en estompant les frontières entre la voix et la vidéo », a déclaré Graeme Geddes, responsable de Zoom Phone et Zoom Rooms chez Zoom. « Le nouveau programme Zoom Phone Appliance comprend une sélection de matériel Zoom Phone spécialement conçu de Poly et Yealink, rationalisant les communications, éliminant les frictions et permettant une expérience de communications puissante. »

Zoom Phone Appliances simplifie l’octroi de licences, l’installation, l’utilisation et la gestion, bénéficiant à la fois aux utilisateurs finaux et aux services informatiques. Parmi les autres points saillants de Zoom Phone Appliances, on peut citer :

Un téléphone de bureau complet avec de puissantes capacités Zoom. Les appareils Zoom Phone Appliances sont toujours opérationnels et toujours prêts pour une communication et une collaboration instantanées. Démarrez des réunions ad hoc ou planifiées, passez et recevez des appels téléphoniques, consultez votre messagerie vocale et collaborez virtuellement grâce au partage de contenu et aux annotations, tout cela en toute simplicité

Les appareils Zoom Phone Appliances sont toujours opérationnels et toujours prêts pour une communication et une collaboration instantanées. Démarrez des réunions ad hoc ou planifiées, passez et recevez des appels téléphoniques, consultez votre messagerie vocale et collaborez virtuellement grâce au partage de contenu et aux annotations, tout cela en toute simplicité Gestion centralisée via le Zoom Admin Portal : gestion simplifiée, évolutive et centralisée avec provisioning et mises à jour à distance

gestion simplifiée, évolutive et centralisée avec provisioning et mises à jour à distance Aucun octroi de licences supplémentaire requis : connectez-vous à un appareil Zoom Phone Appliances avec votre compte Zoom et créez une expérience bureautique instantanée

connectez-vous à un appareil Zoom Phone Appliances avec votre compte Zoom et créez une expérience bureautique instantanée Solution personnalisée en fonction de l’utilisateur : se synchronise avec le calendrier, le statut, les paramètres de réunion et le téléphone de l’utilisateur pour une expérience intégrée de communications unifiées mettant la vidéo au premier plan

se synchronise avec le calendrier, le statut, les paramètres de réunion et le téléphone de l’utilisateur pour une expérience intégrée de communications unifiées mettant la vidéo au premier plan Intégration simplifiée avec provisioning sans contact tactile : minimise le besoin d’assistance informatique avec une configuration et une expérience utilisateur simplifiées

minimise le besoin d’assistance informatique avec une configuration et une expérience utilisateur simplifiées Écran tactile avec tableau interactif : collaborez avec vos collègues grâce au tableau interactif qui peut facilement être exporté et partagé

collaborez avec vos collègues grâce au tableau interactif qui peut facilement être exporté et partagé Zoom Certified : les Zoom Phone Appliances introduisent une nouvelle catégorie de matériel certifié, garantissant que ces appareils sont spécialement conçus pour offrir une expérience de réunions et Zoom Phone optimale. Davantage de périphériques seront ajoutés à cette catégorie au fil du temps

La classe inaugurale de Zoom Phone Appliances propose des solutions innovantes de deux partenaires matériels de Zoom, Poly et Yealink, d’autres étant à suivre.

Téléphones de bureau Poly CCX 600 et CCX 700 avec caméra vidéo intégrée

« Nous sommes ravis d’être parmi les premiers à intégrer une expérience Zoom native dans notre gamme Poly CCX, sous la forme de Zoom Phone Appliances », a déclaré John Lamarque, vice-président et directeur général de la collaboration vocale chez Poly. « Cela donne à la plateforme Zoom, que nous connaissons et aimons tous, la place centrale dans l’écran tactile de l’appareil, offrant une expérience puissante et immersive. »

Vidéophone intelligent Yealink VP59

« Nous sommes ravis de dévoiler le nouveau vidéophone VP59, fiable et à la pointe de la technologie, un appareil Zoom Phone Appliance », a déclaré Alvin Liao, vice-président des produits chez Yealink. « L’écran tactile du vidéophone VP59 sera alimenté par la plateforme leader de communications vidéo de Zoom, fournissant aux clients une interface conviviale et une expérience intuitive. »

Les Zoom Phone Appliances sont disponibles via le programme Zoom Hardware-as-a-Service ainsi qu’auprès des revendeurs agréés Poly et Yealink. Pour en savoir plus sur Zoom Phone Appliances, consultez le site Web de Zoom Phone Appliances et notre blog .

À propos de Zoom

Zoom est fait pour vous. Nous vous aidons à exprimer vos idées, à communiquer avec les autres et à bâtir un avenir limité uniquement par votre imagination. Notre plateforme de communications sans friction est la seule qui a commencé par la vidéo comme fondement, et nous avons établi la norme en matière d’innovation depuis lors. C’est pourquoi nous sommes un choix intuitif, évolutif et sécurisé aussi bien pour les particuliers, que les petites et grandes entreprises. Fondée en 2011, Zoom est cotée en bourse (NASDAQ : ZM) et a son siège social à San José, en Californie. Rendez-vous sur zoom.com et suivez @zoom .