Zoom publie les résultats financiers du premier trimestre de l’exercice 2022

Le chiffre d’affaires total du premier trimestre s’élève à 956,2 millions de dollars, une hausse de 191 % en glissement annuel

Le nombre de clients contribuant à hauteur de plus de 100 000 dollars au chiffre d’affaires sur les douze derniers mois est en hausse de 160 % en glissement annuel

Environ 497 000 clients comptent plus de 10 employés, soit une hausse de 87 % en glissement annuel

SAN JOSÉ, Californie, 04 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ : ZM) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 avril 2021.

« Nous avons commencé l’exercice fiscal avec un premier trimestre très solide, publiant une croissance du chiffre d’affaires total de 191 % en glissement annuel, associée à une forte rentabilité et à un flux de trésorerie solide. Notre engagement indéfectible à donner aux clients les moyens de travailler et d’apprendre depuis n’importe où grâce à notre plateforme de communication vidéo étendue, innovante et sans heurts a continué de stimuler nos résultats. Avec ce solide départ, nous sommes ravis d’élever notre fourchette d’orientation totale pour atteindre 3,975 milliards à 3,990 milliards de dollars pour l’ensemble de l’exercice », a déclaré Eric S. Yuan, fondateur et PDG de Zoom. « Nous avons également ouvert notre portefeuille technologique aux développeurs par le biais de notre puissant SDK vidéo et aux entreprises afin d’étendre leur portée grâce à Zoom Events. Le travail n’est plus un lieu, c’est un espace où Zoom sert à permettre à vos équipes de se connecter et de donner vie à leurs meilleures idées. Nous sommes stimulés pour aider à mener l’évolution vers un travail hybride qui permet une flexibilité, une productivité et un bonheur accrus à la fois pour les connexions en personne et virtuelles. »

Faits financiers saillants du premier trimestre de l’exercice 2022 :

Chiffre d’affaires : le chiffre d’affaires total pour le premier trimestre s’est élevé à 956,2 millions de dollars, soit une hausse de 191 % en glissement annuel.

au 30 avril 2021, le total des liquidités, équivalents de trésorerie et titres négociables, à l’exclusion des liquidités restreintes, s’élevait à 4,7 milliards de dollars. Flux de trésorerie : la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation s’est élevée à 533,3 millions de dollars pour le premier trimestre, comparativement à 259,0 millions de dollars pour le premier trimestre de l’exercice 2021. Le flux de trésorerie disponible, qui représente la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation déduction faite des achats de biens et équipements, s’est élevé à 454,2 millions de dollars, comparativement à 251,7 millions de dollars au premier trimestre de l’exercice 2021.

Indicateurs clients : les moteurs du chiffre d’affaires total comprenaient l’acquisition de nouveaux clients et l’expansion à travers les clients existants. À la fin du premier trimestre de l’exercice 2022, Zoom comptait :

Environ 497 000 clients avec plus de 10 employés, une hausse d’environ 87 % par rapport au même trimestre de l’exercice précédent.

1 999 clients ayant contribué à hauteur de plus de 100 000 dollars au chiffre d’affaires sur les 12 derniers mois, une hausse d’environ 160 % par rapport au même trimestre de l’exercice précédent.

Un taux d’expansion net en dollars sur les 12 derniers mois pour les clients de plus de 10 employés au-dessus de 130 % pour le 12e trimestre consécutif.

Perspectives financières : Zoom fournit les indications suivantes pour son deuxième trimestre de l’exercice 2022 et pour l’ensemble de son exercice 2022.

Deuxième trimestre de l’exercice 2022 : le chiffre d’affaires total devrait se situer entre 985,0 millions de dollars et 990,0 millions de dollars, tandis que le bénéfice d’exploitation non conforme aux PCGR devrait se situer entre 355,0 millions de dollars et 360,0 millions de dollars. Le BPA dilué non conforme aux PCGR devrait se situer entre 1,14 dollar et 1,15 dollar, avec environ 311 millions d’actions moyennes pondérées non conformes aux PCGR en circulation.

Exercice fiscal complet 2022 : le chiffre d’affaires total devrait se situer entre 3,975 et 3,990 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation non conforme aux PCGR devrait se situer entre 1,425 et 1,440 milliard de dollars. Le BPA dilué non conforme aux PCGR devrait se situer entre 4,56 dollars et 4,61 dollars, avec environ 311 millions d’actions moyennes pondérées non conformes aux PCGR en circulation.

Des informations supplémentaires sur les résultats publiés de Zoom, y compris un rapprochement des résultats non conformes aux PCGR et de leurs mesures conformes aux PCGR les plus comparables, sont incluses dans les tableaux financiers ci-dessous. Un rapprochement des mesures d’orientation non conformes aux PCGR et des mesures conformes aux PCGR correspondantes n’est pas disponible sur une base prospective sans effort déraisonnable en raison de l’incertitude des dépenses qui pourraient être engagées à l’avenir, bien qu’il soit important de noter que ces facteurs pourraient être importants pour les résultats de Zoom calculés conformément aux PCGR.

Une présentation financière supplémentaire et d’autres informations sont disponibles sur le site Web dédié aux relations avec les investisseurs de Zoom à l’adresse investors.zoom.us.

Conférence sur les bénéfices de Zoom Video

Zoom organisera un webinaire Zoom Video à l’intention des investisseurs le 1er juin 2021 à 14h00 heure du Pacifique / 17h00 heure de l’Est pour discuter des résultats financiers et des faits saillants de la société. Les investisseurs sont invités à participer au webinaire Zoom Video en consultant le site : https://investors.zoom.us/

À propos de Zoom

Zoom est pour vous. Nous vous aidons à exprimer vos idées, à communiquer avec les autres et à bâtir un avenir limité uniquement par votre imagination. Notre plateforme de communications sans friction est la seule qui a commencé par la vidéo comme fondement, et nous avons établi la norme en matière d’innovation depuis lors. C’est pourquoi nous sommes un choix intuitif, évolutif et sécurisé aussi bien pour les grandes entreprises que les petites entreprises ou les particuliers. Fondée en 2011, Zoom est cotée en bourse (NASDAQ : ZM) et a son siège social à San José, en Californie. Rendez-vous sur zoom.com et suivez @zoom .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » explicites et implicites au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des énoncés concernant nos perspectives financières pour le deuxième trimestre de l’exercice 2022 et l’ensemble de l’exercice 2022, la stratégie de croissance et les aspirations commerciales de Zoom visant à mener l’évolution vers le travail hybride. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes tels que « anticiper », « croire », « estimer », s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « pourrait », « planifier », « projet », « fera », « ferait », « devrait », « possible », « pouvoir », « prédire », « potentiel », « cible », « explorer », « continuer » ou leur forme négative et les termes et expressions similaires. Par leur nature, ces énoncés sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, y compris des facteurs échappant à notre contrôle, qui pourraient entraîner des performances, réalisations ou résultats réels qui diffèrent sensiblement et négativement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les énoncés, comprenant : les baisses du nombre de nouveaux clients et hôtes, les renouvellements ou mises à niveau, les difficultés à évaluer nos perspectives et nos résultats d’exploitation futurs compte tenu de notre historique d’exploitation limité, la concurrence d’autres fournisseurs de plateformes de communication, l’incertitude persistante quant à l’ampleur et à la durée de l’impact du COVID-19 et les réponses des gouvernements et de l’industrie privée s’y rapportant, y compris l’effet potentiel sur notre taux de croissance des utilisateurs une fois l’impact de la pandémie de COVID-19 atténué, en particulier à mesure qu’un vaccin devient largement disponible, et que les utilisateurs reviennent au travail ou à l’école ou ne sont autrement plus soumis à des mandats de confinement, ainsi que l’impact du COVID-19 sur l’environnement économique général, car tout ou partie de ces facteurs aura un impact sur la demande de solutions de télétravail pour les entreprises ainsi que sur les interactions globales distribuées en face à face et la collaboration à l’aide de Zoom, les retards ou pannes de services de nos centres de données co-implantés, et les défaillances de l’infrastructure Internet ou les interférences avec l’accès large bande qui pourraient amener les utilisateurs actuels ou potentiels à croire que nos systèmes sont peu fiables. Les risques et incertitudes supplémentaires qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux envisagés dans les énoncés prospectifs sont inclus dans la rubrique « Risk Factors » (Facteurs de risque) et ailleurs dans nos documents les plus récents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 janvier 2021. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date à laquelle ils sont formulés et sont fondés sur les informations à la disposition de Zoom au moment où ces énoncés sont formulés et/ou sur la conviction de bonne foi de la direction à ce moment-là en ce qui concerne les événements futurs. Zoom n’assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs pour refléter des événements ou des circonstances après la date à laquelle ils ont été formulés, sauf si la loi l’exige.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Zoom a fourni dans le présent communiqué de presse des informations financières qui n’ont pas été préparées conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (« PCGR »). Zoom utilise ces mesures financières non conformes aux PCGR en interne dans l’analyse de ses résultats financiers et estime que l’utilisation de ces mesures financières non conformes aux PCGR est utile aux investisseurs en tant qu’outil additionnel pour évaluer les tendances et résultats d’exploitation en cours, et pour comparer les résultats financiers de Zoom avec ceux d’autres sociétés de son secteur, dont beaucoup présentent des mesures financières non conformes aux PCGR similaires.

Les mesures financières non conformes aux PCGR ne sont pas censées être considérées isolément ou comme un substitut à des mesures financières conformes aux PCGR comparables et doivent être lues uniquement en conjonction avec les états financiers consolidés condensés de Zoom préparés conformément aux PCGR. Un rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR historiques de Zoom et des mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables a été fourni dans les tableaux des états financiers inclus dans ce communiqué de presse, et les investisseurs sont encouragés à examiner ce rapprochement.

Bénéfice d’exploitation non conforme aux PCGR et marges d’exploitation non conformes aux PCGR. Zoom définit le bénéfice d’exploitation non conforme aux PCGR comme les revenus d’exploitation hors charges de rémunération à base d’actions et taxes salariales connexes, dépenses liées aux dons caritatifs d’actions ordinaires, dépenses liées aux acquisitions et règlements de litiges, nets. Zoom exclut les dépenses de rémunération à base d’actions et les dépenses liées aux dons caritatifs d’actions ordinaires car elles ne sont pas au comptant par nature et l’exclusion de ces dépenses fournit des informations supplémentaires significatives concernant les performances opérationnelles de Zoom et permet aux investisseurs d’effectuer des comparaisons plus significatives entre les résultats d’exploitation de Zoom et ceux d’autres sociétés. Zoom exclut le montant des taxes salariales des employeurs liées aux plans d’actions des employés, qui est une dépense au comptant, afin que les investisseurs puissent voir l’effet total que l’exclusion des charges de rémunération à base d’actions a eu sur les résultats d’exploitation de Zoom. En particulier, cette dépense dépend du prix de nos actions ordinaires et d’autres facteurs qui échappent à notre contrôle et ne sont pas corrélés avec l’exploitation de l’entreprise. Zoom voit les dépenses liées aux acquisitions, le cas échéant, telles que l’amortissement des actifs incorporels acquis, les coûts de transaction et les paiements de rétention liés aux acquisitions qui sont directement liés à des combinaisons d’activités, comme des événements qui ne reflètent pas nécessairement les performances opérationnelles au cours d’une période. Zoom exclut les règlements de contentieux significatifs, nets de montants couverts par une assurance, qui, selon nous, ne se produisent pas dans le cours normal de nos activités. En particulier, Zoom estime que la prise en considération de mesures excluant de telles dépenses peut aider à comparer les performances opérationnelles à différentes périodes qui peuvent ou non inclure de telles dépenses et aider à la comparaison avec les résultats d’autres sociétés du secteur.

Bénéfice net non conforme aux PCGR et bénéfice net par action non conforme aux PCGR, de base et dilués. Zoom définit le bénéfice net non conforme aux PCGR et le bénéfice net par action non conforme aux PCGR, de base et dilués, en tant que bénéfice net conforme aux PCGR attribuable aux actionnaires ordinaires et bénéfice net par action conforme aux PCGR attribuable aux actionnaires ordinaires, de base et dilués, respectivement, ajustés pour exclure les charges de rémunération à base d’actions et les taxes salariales connexes, les dépenses liées aux dons caritatifs d’actions ordinaires, les dépenses liées aux acquisitions, les règlements de contentieux, nets, et les bénéfices non distribués attribuables aux titres participants. Zoom exclut les bénéfices non distribués attribuables aux titres participants parce qu’ils sont considérés par la direction comme extérieurs aux principaux résultats d’exploitation de Zoom, et l’exclusion de ceux-ci fournit aux investisseurs et à la direction une meilleure visibilité des performances sous-jacentes des opérations commerciales de Zoom, facilite la comparaison de ses résultats avec d’autres périodes et peut également faciliter la comparaison avec les résultats d’autres sociétés du secteur.

Pour calculer le bénéfice net par action non conforme aux PCGR, de base et dilué, Zoom utilise un nombre d’actions moyen pondéré non conforme aux PCGR. Zoom définit les actions moyennes pondérées non conformes aux PCGR utilisées pour calculer le bénéfice net par action non conforme aux PCGR, de base et dilué, en tant qu’actions moyennes pondérées conformes aux PCGR utilisées pour calculer le bénéfice net par action attribuable aux actionnaires ordinaires, de base et dilué, avec un ajustement pour refléter les actions ordinaires émises dans le cadre de l’introduction en bourse, y compris le placement privé simultané, qui sont en circulation à la fin de la période comme si elles étaient en circulation au début de la période à des fins de comparabilité.

Flux de trésorerie disponible. Zoom définit le flux de trésorerie disponible comme la trésorerie nette conforme aux PCGR fournie par les activités d’exploitation, déduction faite des achats de biens et d’équipements. Zoom considère le flux de trésorerie disponible comme une mesure de liquidité qui fournit des informations utiles à la direction et aux investisseurs concernant la trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation et la trésorerie utilisée pour les investissements dans des biens et équipements nécessaires au maintien et à la croissance de l’entreprise.

Indicateurs clients

Zoom définit un client comme une entité d’achat séparée et distincte, qui peut être un hôte payant unique ou une organisation de toute taille (y compris une unité distincte d’une organisation) qui compte plusieurs hôtes payants.

Zoom calcule le taux d’expansion net en dollars à la fin d’une période en commençant par le chiffre d’affaires annuel récurrent (« annual recurring revenue », ou « ARR ») de tous les clients de plus de 10 employés à compter de 12 mois avant (« ARR de la période précédente »). Zoom définit l’ARR comme le taux annualisé d’exécution du chiffre d’affaires des accords d’abonnement de tous les clients à un moment donné. Nous calculons ensuite l’ARR de ces clients à la fin de la période en cours (« ARR de la période en cours »), ce qui inclut les ventes incitatives, la contraction et l’attrition. Zoom divise l’ARR de la période en cours par l’ARR de la période précédente pour obtenir le taux d’expansion net en dollars. Pour le calcul sur les 12 derniers mois, Zoom prend une moyenne du taux d’expansion net en dollars sur les 12 derniers mois.

Relations avec la presse

Colleen Rodriguez

Responsable des relations publiques mondiales pour Zoom

press@zoom.us

Relations avec les investisseurs

Tom McCallum

Responsable des relations avec les investisseurs pour Zoom

investors@zoom.us