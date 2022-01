Zoom Torna-se o Primeiro Cliente de Comunicação por Vídeo a Obter Certificação de Common Criteria

Emitida pelo Federal Office for Information Security, a Certificação Enfatiza o Compromisso do Zoom com a Segurança

SAN JOSE, Calif., Jan. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) anunciou hoje que o Zoom Meeting Client versão 5.6.6 se tornou o primeiro cliente de comunicação por vídeo a obter certificação de Certificação de Avaliação de Common Criteria Nível 2 (v3.1 rev. 5), emitida pelo Federal Office for Information Security (BSI).

O Common Criteria é um padrão internacional que avalia objetivamente se um produto de TI satisfaz um conjunto definido de requisitos de segurança. A avaliação envolve a análise de um conjunto específico de metas de segurança, incluindo documentação de orientação, projeto arquitetônico, aspectos do ciclo de vida, testes e avaliação de vulnerabilidade. O Zoom Meeting Client v5.6.6 foi avaliado pelo BSI pelo padrão Common Criteria e apresentou uma cadeia clara de evidências de que o processo de especificação, implementação e avaliação foi conduzido de maneira rigorosa e padrão.

Reconhecido mutuamente em mais de 25 países, inclusive no Reino Unido, EUA, Canadá e Alemanha, o Common Criteria é considerado uma referência líder em certificação de segurança de produtos de TI. Um número crescente de usuários espera que os fornecedores de TI produzam evidências confiáveis dos recursos de segurança cibernética dos seus produtos.

“Esta certificação do Common Criteria é um marco importante para o Zoom”, disse Jason Lee, Diretor de Segurança da Informação do Zoom. “Somos o primeiro cliente de comunicação por vídeo a receber essa importante certificação, reforçando nosso compromisso com nossos clientes. A segurança e a privacidade são os pilares de tudo o que fazemos, e estamos continuamente oferecendo soluções inovadoras seguras para todos os usuários da nossa plataforma.”

No momento, o BSI certificou a versão 5.6.6 do Zoom para Windows, macOS, iOS e Android. Embora a versão 5.6.6 fosse a versão do cliente Zoom disponível no momento da certificação, recomendamos que os clientes utilizem a versão mais recente do cliente para aproveitar as atualizações e os recursos de segurança mais recentes do Zoom.

“A certificação Common Criteria é uma referência global em cibersegurança”, disse Sandro Amendola, Chefe do Departamento de Segurança de Redes de Normalização/Certificação/ Telecomunicações, BSI. “O cliente Zoom demonstrou um alto padrão de segurança em todo o seu produto, concluindo com sucesso um dos procedimentos de avaliação mais exigentes que uma empresa pode realizar.”

Para mais informações sobre a certificação Common Criteria do Zoom, visite o website do BSI e o Zoom Trust Center .

