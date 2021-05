Zoom Video Communications va publier les résultats financiers du premier trimestre de l’exercice 2022

SAN JOSÉ, Californie, 04 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ : ZM), un fournisseur de premier plan de communications vidéo d’entreprise sans friction, a annoncé aujourd’hui qu’il publiera ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice 2022 le mardi 1er juin 2021, après la clôture du marché.

Un webinaire Zoom Video en direct de l’événement est accessible à 14 h 00 PT / 17 h 00 ET via le site Web de Zoom consacré aux relations avec les investisseurs à l’adresse https://investors. zoom.us . Une rediffusion sera disponible environ deux heures après la fin de l’événement en direct.

