6sense nommée au prix des meilleurs logiciels de marketing 2022 de G2

Les clients continuent de louer le retour sur investissement considérable et la convivialité de la plateforme, ainsi que le soutien exceptionnel fournit par 6sense

SAN FRANCISCO, 10 février 2022 /PRNewswire/ — 6sense, la principale plateforme destinée aux organisations interentreprises générant des revenus prévisibles, a annoncé aujourd’hui qu’elle a été nommée aux prix des meilleurs logiciels 2022 de G2. 6sense est la plateforme de marketing et d’expérience basés sur les comptes la mieux classée dans la liste des meilleurs produits de marketing pour 2022.

Outre cette distinction, G2 a reconnu 6sense en décembre 2021 dans son rapport Winter 2022 Grid Report, dans lequel l’entreprise est nommée leader dans 11 catégories et figure en première position dans le classement des solutions de publicité basée sur les comptes pour la cinquième période de rapport consécutive.

Ces prix, qui reposent sur les commentaires que des milliers d’acheteurs et d’utilisateurs de logiciels interentreprises ont publiés sur G2, récompensent les meilleurs logiciels utilisés par les équipes. La liste des Best Software Awards de G2 classe les meilleures entreprises et les meilleurs produits logiciels du monde en se basant sur des évaluations authentiques et opportunes d’utilisateurs réels.

« Nous sommes honorés d’être reconnus par les clients qui utilisent 6sense pour transformer leur stratégie de mise sur le marché, a déclaré Jason Zintak, PDG de 6sense. Notre mission est de transformer la façon dont les organisations créent et gèrent un pipeline, ainsi que la manière dont elles convertissent celui-ci en revenus. Une telle entreprise n’est pas possible sans volonté de changer, et le changement nécessite des défenseurs, des champions et des évangélistes. Cette reconnaissance rend hommage à tous les leaders avant-gardistes qui utilisent 6sense pour atteindre une croissance prévisible des revenus à l’ère de la révolution RevTech. »

G2 publie chaque année sa liste des meilleures sociétés de logiciels afin de récompenser les leaders en matière de performance des produits et de satisfaction des utilisateurs. Sa liste annuelle des meilleurs logiciels se base sur des données provenant de plus d’un million de commentaires de clients authentiques et vérifiés, rédigés et publiés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.

Commentaires vérifiés de clients publiés sur la plateforme G2 :

« Notre liste annuelle des meilleurs logiciels, qui se base sur nos algorithmes de notation crédibles et objectifs, vise à guider les acheteurs dans leurs décisions d’achat. Nous félicitons les entreprises qui figurent dans notre liste de 2022, car elles ont gagné la satisfaction de leurs clients tout en maintenant une présence impressionnante sur le marché », a déclaré Godard Abel, cofondateur et PDG de G2.

« 6sense transforme le marketing et la vente basés sur les comptes. C’est ce que les spécialistes du marketing et les vendeurs attendent. La plateforme fournit des informations et des prévisions précises, et rassemble toutes les fonctions dont vous avez besoin pour orchestrer votre stratégie de revenus de bout en bout. »

« 6sense alimente votre marketing basé sur les comptes et votre pile technologique. La plateforme a permis à notre équipe de complètement RÉInventer les processus de marketing interentreprises de vos équipes marketing et commerciale. Grâce à 6sense, votre équipe de marketing peut offrir un soutien direct à l’équipe commerciale en créant des comptes de marketing interne, en les aidant à choisir des comptes et en créant de nouveaux pipelines. »

« 6sense offre une façon moderne de rationaliser et de gérer la recherche de clients. Mon travail me demande de gérer un grand nombre de comptes différents, ce qui peut être compliqué, mais 6Sense me permet de déterminer les comptes prioritaires en fonction de l’intention que manifestent les entreprises. »

La plateforme d’engagement de comptes 6sense aide les organisations de commerce interentreprises à atteindre une croissance prévisible des revenus en offrant la puissance de l’intelligence artificielle, des big data et de l’apprentissage automatique à chaque membre de l’équipe responsable des revenus. 6sense révèle les comportements d’achat anonymes, établit la priorité des comptes pour les équipes des ventes et du marketing et permet à ces dernières de mobiliser des équipes d’achat résistantes grâce à des campagnes personnalisées, à canaux multiples et multipoints. 6sense aide les équipes responsables des revenus à découvrir toute l’information requise sur leurs acheteurs afin d’accomplir facilement le nécessaire pour générer un plus grand nombre de possibilités, augmenter la taille des contrats, saisir les occasions plus tôt, faire concurrence et conclure un plus grand nombre de transactions. Consultez 6sense.com pour plus d’informations.

