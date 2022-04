Conférence de presse de l’Eglise Shincheonji réunissant 1 500 pasteurs

NEW YORK, 5 avril 2022 /PRNewswire/ — l’Église Shincheonji de Jésus, le Temple du Tabernacle du Témoignage a organisé une conférence de presse le 2 avril via Zoom. Au total, 1 500 pasteurs de différents pays y ont participé. Des journalistes de différents médias étaient également présents.

L’église Shincheonji a accueilli l’événement pour présenter les résultats de ses récents séminaires en ligne. Les pasteurs qui ont signé des protocoles d’entente avec Shincheonji ont partagé des témoignages.

« Auparavant, tout ce que je prêchais, c’était que tout le monde devait croire en Jésus et qu’en partageant la grâce de cette manière, on obtiendrait le salut », a déclaré Dongsu Kim, pasteur de Peace Church. « Sans être épanouie, je pensais que le paradis était un endroit où l’on allait après la mort. Je croyais qu’il y avait une résurrection après la mort. »

Le pasteur Kim enseigne actuellement la parole révélée de l’église Shincheonji à sa congrégation. « Il est grand temps pour tous les pasteurs de venir apprendre afin de pouvoir vivre une vie de foi dans la vérité exacte », a-t-il déclaré.

À ce jour, 2 155 pasteurs, 22 écoles de séminaire et 958 églises dans 67 pays ont signé des protocoles d’entente avec l’église Shincheonji. En échange de leur coopération, Shincheonji fournit aux églises et aux séminaires du matériel théologique et met à leur disposition des instructeurs bibliques. Aux États-Unis, un instructeur de Shincheonji a été invité à enseigner à 100 membres de la Early Church of the New Era. Le doyen d’un séminaire pakistanais, qui a signé un protocole d’accord avec l’Église, propose des cours du programme Shincheonji.

Lee Man-hee, président de l’église Shincheonji, a également pris la parole lors de la conférence de presse, expliquant comment il en est venu à partager la parole et évoquant le rôle des pasteurs aujourd’hui.

« Combattons et triomphons du diable avec le sang de Jésus et la parole du témoignage et façonnons le peuple du royaume de Dieu afin que Dieu puisse enfin venir et régner sur le monde après 6 000 ans », a déclaré le président Lee. « C’est ce que [Dieu] nous a fait connaître à travers la Bible. Je souhaite que chacun grave dans son cœur les paroles de tous les chapitres de l’Apocalypse – qui est la loi du ciel. »

L’église Shincheonji enseigne l’Apocalypse et les secrets du royaume des cieux par le biais de séminaires en ligne depuis octobre 2021. Les conférences ont des millions de vues sur YouTube et sont disponibles en 24 langues différentes. L’église diffuse également du contenu de son cours de niveau intermédiaire jusqu’au 27 juin. Les leçons et la conférence de presse du 2 avril sont disponibles sur la chaîne YouTube officielle de l’église Shincheonji.

Contact pour les médias : Revelation@SCJAmericas.org