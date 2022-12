Graphenea lance KIVORO, sa compagnie dérivée spécialisée dans les produits chimiques

Quality Control

SAINT-SÉBASTIEN, Espagne, 18 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Graphenea S.A., un des leaders dans la production mondiale de graphène, vient de lancer une entreprise dérivée. KIVORO est une société spécialisée dans les produits chimiques qui se concentre sur la création de solutions pour les défis de niveau industriel.

Let’s go faster! (Avançons plus vite !) Le slogan de KIVORO fait référence à la flexibilité et à la rapidité des collaborations que propose l’entreprise. Avec son slogan et son approche « de simplicité », KIVORO donne un nouveau souffle au secteur des produits chimiques spécialisés. Jeremey Shipp, directeur commercial chez KIVORO, mentionne : « Nous travaillons sur des défis industriels complexes, mais nous ne sommes pas un partenaire compliqué. Nous comprenons que nos clients sont à la recherche de solutions, pas de problèmes, et nous sommes une organisation directe et flexible. »

KIVORO ne se confine pas au graphène, commente Jesús de la Fuente, PDG : « KIVORO a été conçue pour nous permettre de commercialiser nos solutions industrielles actuelles et de proposer plus que du graphène. Nous maintiendrons naturellement notre expertise de premier plan dans le domaine du carbone et des nanomatériaux, mais nous nous concentrons résolument sur le développement de produits chimiques spécialisés adaptés aux défis industriels de nos clients permettant d’obtenir des gains d’efficacité opérationnelle et de réduire les émissions. »

KIVORO travaille avec de nombreuses industries telles que la construction, les revêtements, la filtration, les composites, et bien d’autres encore. La compagnie a développé plusieurs additifs de haute performance, de leur exhausteur de ciment au stockage d’énergie, en passant par les composites, les adhésifs, les latex de caoutchouc, ou encore les revêtements, et plus encore. L’une des réussites de la compagnie dont KIVORO est la plus fière est son statut net zéro, et Jesús de la Fuente, PDG, a commenté « Nous sommes infatigables dans notre quête d’améliorations permettant d’obtenir d’excellents résultats présentant un impact positif sur les performances et la planète. Tous nos produits sont neutres en carbone. Dans la plupart des cas, nos produits permettent même à nos clients d’améliorer leur empreinte carbone tout en économisant de l’argent. »

À propos de Graphenea

Graphenea est une entreprise de technologie créée en 2010 et spécialisée dans la production de graphène. La compagnie compte des clients dans plus de 60 pays et a des bureaux à San Sebastián (Espagne) et Boston (États-Unis). Graphenea accompagne ses clients par la production de nouvelles formes de graphène, que ce soit des transistors à effet de champ en graphène ou des oxydes de graphène, et conserve son leadership dans le secteur en expansion de la production de graphène.

À propos de KIVORO

KIVORO est l’entreprise dérivée de Graphenea, et est l’aboutissement de nombreuses années de travail dans le secteur des additifs et des nanotechnologies avec le développement d’un savoir-faire et d’une expertise croisés étendus de l’industrie chimique spécialisée. KIVORO a été créée pour améliorer et valoriser les produits de ses clients, et concevoir le meilleur additif chimique pour leur application.

